Coronavirus România, 10 noiembrie. 177 de decese, înregistrate în ultimele 24 de ore 10.11.2020

Coronavirus România, 10 noiembrie. 177 de decese au fost înregistrate în ultimele 24 de ore, potrivit Grupului de Comunicare Strategică. Până astăzi, 8.186 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.

Gabriela Firea s-a delimitat luni seară de reuniunea unor lideri PSD în biroul lui Marcel Ciolacu de la Palatul Parlamentului, în care se negociază termenii înlăturării Vioricăi Dăncilă de la șefia PSD, primarul general afirmând că nu

Pele nu a fost doar cel mai mare fotbalist al tuturor timpurilor. Pe 19 iunie 1963, s-a bătut cu adversarii într-un amical Inter - Santos 2-0. Recent, s-au împlinit 50 de ani de la golul 1.000 al lui Pelé. Acel penalty transformat pe "Maracanã", la

Pesta Porcină Africană (PPA) evoluează în prezent în 261 de localităţi din 28 de judeţe, cu un număr de 774 de focare, între care 15 sunt în exploataţii comerciale şi patru în exploataţii de tip A,

După ce a fost eliminată de la Turneul Campioanelor, Simona Halep și-a luat iubitul și a plecat ”la pas” prin Europa. Constănțeanca, situată pe locul 4 în topul jucătoarelor profesioniste de tenis, s-a răsfățat în capitala Franței. Toni

Execuţia bugetară la zece luni indică un deficit public de 28,8 mld. lei, echivalentul a 2,8% din PIB, în creştere cu opt miliarde de lei faţă de aceeaşi perioadă a lui

Parlamentul a adoptat, miercuri, prin votul final de la Camera Deputaţilor, proiectul care prevede ca personalul silvic cu atribuţii de pază să fie dotat cu armament de serviciu. Modificarea legislativă vine în urma cazurilor de agresiuni la adresa

Președintele Klaus Iohannis a anunțat că mama Luizei Melencu, tânăra care a dispărut fără urmă în luna aprilie, de pe o stradă din Caracal, va fi primită la Palatul Cotroceni, vineri, de către un consilier prezidențial. „Am rugat pe

Cauti cadoul perfect de Craciun pentru tatal tau sau mama ta, pentru fratele tau sau prietena ta, pentru iubita sau partenerul tau de viata? Iata 6 motive bine intemeiate pentru care merita sa alegi

Ungaria a încheiat un acord de cooperare strategică cu Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), relatează Budapest Business

Mihaela Rotaru, cu o expe­rien­ţă de zece ani în in­dus­tria frumuseţii, a pus la bă­taie o investiţie de 45.000 de euro într-o şcoală de forma­re profesională, unde predă cursuri de ma­chiaj, de cosmetică, masaj şi stilism

Armata germană și-a cerut miercuri scuze pentru că a postat cu o zi mai devreme o fotografie cu o uniformă nazistă, decorată cu o cruce de fier și svastici, potrivit Hotnews. Bundeswehr a prezentat uniforma în cadrul unui reportaj fotografic

Fanii Antoniei au avut o surpriză de proporții când atunci când au accesat pegina de Facebook a vedetei. Obișnuiți cu părul lung al preferatei lor, internauții au fost martorii unei transformări radicale. Antonia a apărut cu un nou look, tunsă

Agenţia de ştiri turcească, Ihlas Haber, a postat un videoclip din timpul testării sistemului de apărare aeriană rusă S-400 în Turcia. În acest scop, Ankara a ridicat avioanele de luptă americane

Meteorologii au emis, joi, o nouă avertizare nowcasting Cod galben de ceaţă şi burniţă, valabilă în opt judeţe din zona Moldovei. Conform Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), până la ora

România a urcat, în acest an, pe poziţia 32 în clasamentul global PwC Paying Taxes 2020, faţă de locul 49 pe care îl ocupa în 2018, evoluţia datorându-se reducerii de la 40% la 20%, a ratei totale de impozitare pentru o companie medie, după

Joi, 28 noiembrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 24 noiembrie, s-au înregistrat 20.880 de câștiguri, în valoare totală de 1.219.360,81 lei. La Loto 6/49

Pro România va avea candidaţi în toate judeţele la alegerile locale şi susţine alegerea primarilor în două tururi de scrutin, a anunţat joi liderul formaţiunii Victor Ponta. "Am decis şi urmează

Atacantul norvegian de 19 ani a mai doborât un record în Ligă. Este primul ce înscrie opt goluri în primele cinci meciuri în competiţie, depăşindu-i pe Diego Costa şi Harry Kane. Vezi AICI statistici de la meci Vezi AICI videoAu

Simona Halep, 28 de ani, a terminat sezonul 2019 pe locul 4 WTA, după ce a început anul din postua de lider în clasamentul jucătoarelor profesioniste de tenis. După un an 2019 în care a cucerit titlul de Mare Șlem de la Wimbledon și a jucat dou

Pare straniu să spui asta după ce știi rezultatul de pe ”Camp Nou”, dar pericolul Europa League a existat în mod cert pentru Barcelona. Iar acest sentiment a fost și mai pregnant după ce Dortmund a avut prima ocazie de gol când abia trecuseră