Coronavirus România, 1 octombrie 2021. Câte cazuri noi s-au înregistrat în ultimele 24 de ore 01.10.2021

01.10.2021 Coronavirus România, 1 octombrie 2021. Câte cazuri noi s-au înregistrat în ultimele 24 de ore Până joi, 30 septembrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.233.668 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, dintre care 1.575 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 […] The post



Coronavirus România, 1 octombrie 2021. Câte cazuri noi s-au înregistrat în ultimele 24 de ore

Până joi, 30 septembrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.233.668 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, dintre care 1.575 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 […] The post Coronavirus România, 1 octombrie 2021. Câte cazuri noi s-au înregistrat în ultimele 24 de ore appeared first on Cancan.

Coronavirus România, 1 octombrie 2021. Câte cazuri noi s-au înregistrat în ultimele 24 de ore

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Tecnicas Reunidas, o companie spaniolă de construcţii inclusă în indicatorul de referinţă al bursei din Madrid, IBEX 35, a înfiinţat o divizie în Lituania, relatează Baltic

Decenţa, normalitatea şi bunul simţ revin la Casa Albă după alegerile americane care l-au adus pe Joe Biden preşedinte. Toată activitatea politică de 47 de ani, cea de senator ales timp de 6 mandate – 36 de ani, cea de vicepreşedinte timp de

După George W. Bush, care ne-a băgat în NATO, noul preşedinte ales al SUA, Joe Biden, este poate cel mai bun lider american pentru

România se chinuie de 24 de ani să se califice la un Campionat European. Se pare că acum, băieții pot face pasul. În această seară, la Baia Mare, au obținut o victorie uriașă Muntenegru nu e o echipă de prim-rang în handbalul european, dar e

Alegerile legislative din 3 noiembrie din SUA au provocat multe tensiuni, sunt încă disputate de una dintre tabere, dar au avut și o concluzie foarte clară: femeile din ambele partide au obținut o victorie importantă, scrie NBC News. Până acum,

Pneumologul Cristian Oancea, managerul Spitalului Victor Babeș din Timișoara, susține că există trei mari surse de infectare cu noul coronavirus. El a identificat locurile unde apar cele mai multe cazuri în urma discuțiilor cu pacienții,

Statele Unite încă nu au trecut prin scenariul morţii preşedintelui ales până la depunerea jurământului, dar eventualitea nu este exclusă

Fondul imobiliar NEPI s-a plâns la Bruxelles că Iulius Group, un competitor din sectorul centrelor comerciale, primește indirect terenuri evaluate la 300 de milioane de euro într-una din cele mai râvnite zone ale Capitalei. Executivul european a

Coronavirus România, 10 noiembrie. 177 de decese au fost înregistrate în ultimele 24 de ore, potrivit Grupului de Comunicare Strategică. Până astăzi, 8.186 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. […] The post

Au condus companii din construcţii şi imobiliare cu afaceri de sute de milioane de euro, au coordonat tranzacţii şi fuziuni, au stat la cârmă şi au ţinut în mâini procese ample de

CS Universitatea Craiova a anunțat oficializarea despărțirii de Cristiano Bergodi, dar și numirea, una temporară după cum lasă de înțeles comunicatul oltenilor, a lui Corneliu Papură (47 de ani), cel care ajunge la cel de-al treilea mandat pe

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat marţi că autorităţile nu iau în considerare acum o carantinare totală, cum nu iau în considerare o carantinare totală nici de sărbători. Preşedintele a subliniat că în continuare este posibilă

Guvernul pregăteşte o nouă prelungire a valabilităţii voucherelor de vacanţă emise anul trecut, din cauza creşterii alarmante a numărului de cazuri de coronavirus, scrie

Actorul Vladimir Găitan, în vârstă de 73 de ani, a murit, anunțul a fost făcut marți seara pe Facebook de colegul său Vlad Rădescu. Acesta s-a stins din viață acasă. De asemenea, actrița Oana Pellea a transmis un mesaj de condoleanțe.

Potrivit unei investigaţii Daily Beast, luni Hotelul Internaţional Trump din Washington D.C nu mai avea camere libere în preajma datei învestirii preşedintelui-ales al SUA, un indiciu că poate cei mai înfocaţi susţinători ai lui Donald Trump nu

Olanda - Spania se joacă azi, de la 21:45, în cel mai tare meci amical de azi. Va fi pentru prima dată în ultimii cinci ani când cele două naționale se vor duela din nou. Olanda și Spania țin capul de afiș al partidelor de verificare programate

Oraşul Montreal a înregistrat, marţi, un record de temperatură pentru luna noiembrie, 22,4 grade Celsius, în condițiile în care centrul şi în estul Canadei se confruntă, de câteva zile, cu un val de căldură fără precedent pentru această

Fundașul Bogdan Mitrea (33 de ani), pariul lui Mirel Rădoi pentru amicalul cu Belarus, 3-5, a deschis scorul în minutul 11 al partidei de la Ploiești. (Detalii AICI). Ulterior. acesta a făcut două gafe majore.

Turul al doilea de scrutin pare aparent lipsit de vlagă şi relevanţă. Nu am văzut încă nici o dezbatere şi nu e sigur că vom vedea vreuna. În schimb, candidaţii acţionează în teritoriu şi-şi pregătesc electoratul pentru turul al doilea,

Răzvan Diraţian este din august 2017 di­rec­tor general pentru Avon Filipine, o ţară aflată în top cinci pieţe Avon la nivel global, conform datelor comunicate de companie în momentul în care executivul român a fost numit în