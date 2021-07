Coronavirus România, 1 iulie 2021. Câte decese s-au înregistrat în ultimele 24 de ore 01.07.2021

01.07.2021 Coronavirus România, 1 iulie 2021. Câte decese s-au înregistrat în ultimele 24 de ore Grupul de Comunicare Strategică va anunța, puțin după ora 13:00, câte decese cauzate de coronavirus s-au înregistrat în ultimele 24 de ore. Până pe 30 iunie, 33.786 de persoane infectate cu noul coronavirus au murit. […] The post



Grupul de Comunicare Strategică va anunța, puțin după ora 13:00, câte decese cauzate de coronavirus s-au înregistrat în ultimele 24 de ore. Până pe 30 iunie, 33.786 de persoane infectate cu noul coronavirus au murit.

Anotimpurile nu par să aibă vreun impact asupra evoluţiei pandemiei de coronavirus, susţine Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), avertizând că oamenii nu trebuie să aibă iluzia că sunt protejaţi

Canalul de televiziune american HBO se pregăteşte să filmeze un serial în format limitat despre cursa mondială pentru obţinerea unui vaccin împotriva COVID-19, care va fi o adaptare a cărţii “The First Shot”, ce încă nu a fost

Tatăl copilului de 8 ani din Cluj, găsit mort la 3 zile după ce a fost dat dispărut, este internat la spitalul din Cluj-Napoca după o tentativă de suicid la care a recurs când a fost prins de

Alegerile locale de pe 27 septembrie pot fi organizate în bune condiţii, în ciuda crizei sanitare care afectează România, a declarat, marţi, la Botoşani, vicepremierul Raluca Turcan, potrivit Agerpres. Turcan a precizat că Guvernul îşi doreşte

Vladimir Cobasnian, un băiețel de trei ani, diagnosticat o formă foarte agresivă cancer, a fost înfrânt de boală. Vestea tristă a fost dată de reprezentanții Asociației Salvează o Inimă. Membrii Asociației Salvează o Inimă au organizat

Cum se raportează românii la concediu pe timp de pandemie? Aproape jumătate din respondenţii la un studiu realizat de OLX afirmă că nu vor merge în nicio vacanţă anul acesta, 38% din respondenţi plănuiesc cel puţin un concediu, în timp ce

OTP Leasing România, divizia de leasing financiar a grupului maghiar OTP, introduce un chatbotul Eliza, dezvoltat de Druid, producătorul de asistenţi virtuali inteligenţi, pentru a automatiza procesul de ofertare pentru persoane juridice şi a oferi

Ambasadorul Statelor Unite în Brazilia a afirmat miercuri, într-un interviu, că această ţară ar putea suporta consecinţe dacă va permite accesul grupului chinez Huawei Technologies la reţeaua sa 5G, referindu-se la avertismentele SUA că China

Un angajat al televiziunii clubului Dinamo Kiev s-a îmbolnăvit de coronavirus. Toți colegii săi au intrat în izolare, iar videoconferința de prezentare a lui Mircea Lucescu (75 de ani) ar putea fi amânată. Prezentarea oficială a lui Mircea

Ministrul din Guvernul Bosniei, însărcinat cu afacerile veteranilor, Salko Bukvarevic, a murit, miercuri, infectat cu noul coronavirus, potrivit postului național de televiziune BHRT. Salko Bukvarevic

Epidemia de coronavirus continuă să se extindă în România. Zilnic se înregistrează peste 1.000 de noi cazuri de infectare, iar numărul deceselor crește și el. În acest context, medicul Adrian Marinescu a tras un semnal de alarmă și a vorbit

Cei 15 dinamoviști care au scăpat de coronavirus, conform rezultatelor ultimelor teste, vor face astăzi o vizită la INMS pentru un examen cardiologic. Dinamo va reveni pe teren duminică, în deplasarea de la Voluntari. „Câinii roșii” nu

Un incendiu puternic s-a produs joi seara în apropierea Șoselei de Centură, la două hale din Bragadiru. Suprafața afectată este de aproximativ 5.000 de metri pătrați, cu posibilitatea de extindere, informează Inspectoratul pentru Situații de

Femeile din România nu beneficiază de aceleaşi drepturi sau oportunităţi economice pe care le au bărbaţii, astfel România se situează pe ultimele locuri în Uniunea Europeană în ceea ce priveşte oportunităţile de angajare şi antreprenoriat

Broderia a întors acum acul şi aţa împotriva tuturor celor care ironizau această formă de artă, reducând-o la un hobby al femeilor casnice. De la cuminţenia de altă dată, broderia are acum un aer radical şi provocator, ţesându-şi în

Viitorul joacă azi acasă cu Sepsi, de la 19:00. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Plus. Vezi AICI programul etapei #13 din play-out! liveTEXT de la 19:00 » Viitorul - Sepsi Click AICI pentru

Spania a înregistrat un declin economic de 18,5% în al doilea trimestru din 2020, anulând toată redresarea de după criza financiară din 2008, scrie Agerpres. Contracţia, mai accentuată decât se aşteptau analiştii – 16,6% – vine

Biletul Zilei de astăzi conține trei selecții din fotbal. Vom miza la „indigo” pe selecția „peste 1.5 goluri” în încercarea de a ne dubla investiția. Cele mai tari bilete de pariuri, analize, oferte, cote și pronosticuri le găsiți

Candidatul dreptei la Primăria Bucureşti, Nicuşor Dan, este noul favorit pentru câştigarea scrutinului de la sfârşitul lunii septembrie, potrivit analizei făcute de o agenţie de pariuri. Nicuşor Dan are în prezent o cotă de 1.67, iar şansele

OMS a explicat cât ar putea dura efectele pandemiei de coronavirus. Specialiștii avertizează asupra consecințelor la nivel mondial. Organizația Mondială a Sănătății estimează că nici apariția unui vaccin, oricât de rapidă ar fi, nu ne va