Coronavirus închide a doua ambasadă a României în Europa 22.03.2020

22.03.2020 Coronavirus închide a doua ambasadă a României în Europa Ambasada României din Spania este închisă după ce personalul diplomatic a fost contaminat cu virusul COVID -19.Este vorba de doi diplomați de la sediul din Madrid care au ieșit pozitiv la testarea



Ambasada României din Spania este închisă după ce personalul diplomatic a fost contaminat cu virusul COVID -19.Este vorba de doi diplomați de la sediul din Madrid care au ieșit pozitiv la testarea pentru...

