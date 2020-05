Coronavirus în România. Numărul deceselor din cauza COVID-19 a ajuns la 945 10.05.2020

10.05.2020 Coronavirus în România. Numărul deceselor din cauza COVID-19 a ajuns la 945 Până pe 9 mai, pe teritoriul României au fost confirmate 15.131 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele confirmate pozitiv, 6.912 au fost declarate vindecate și externate. Din păcate, 945 de persoane au



Coronavirus în România. Numărul deceselor din cauza COVID-19 a ajuns la 945

Până pe 9 mai, pe teritoriul României au fost confirmate 15.131 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele confirmate pozitiv, 6.912 au fost declarate vindecate și externate. Din păcate, 945 de persoane au decedat, ultimele șase victime fiind făcute publice duminică dimineața. VEZI AICI: CUM ARATĂ DECLARAȚIILE PE PROPRIE […] The post Coronavirus în România. Numărul deceselor din cauza COVID-19 a ajuns la 945 appeared first on Cancan.ro.

Coronavirus în România. Numărul deceselor din cauza COVID-19 a ajuns la 945

