Coronavirus în România, 8 mai. Peste 65.500 de decese COVID, de la începutul pandemiei 08.05.2022

08.05.2022 Coronavirus în România, 8 mai. Peste 65.500 de decese COVID, de la începutul pandemiei Autoritățile au anunțat sâmbătă 590 de noi infectări cu coronavirus în ultimele 24 de ore, depistate după efectuarea a 16.665 de teste. La ora 13:00, Ministerul Sănătății va anunța bilanțul actualizat, cu noile cazuri de îmbolnăviri,



Autoritățile au anunțat sâmbătă 590 de noi infectări cu coronavirus în ultimele 24 de ore, depistate după efectuarea a 16.665 de teste. La ora 13:00, Ministerul Sănătății va anunța bilanțul actualizat, cu noile cazuri de îmbolnăviri, numărul de decese și situația pe județe În bilanțul de ieri, 7 mai, au fost raportate 9 decese, din […]

Hello, festival lovers! Summer Well se întâmplă și în acest an. Conceptul acestei ediții de festival este The Limited Edition, dar abordarea festivalului va fi să ofere experiențe

EURO 2020 continuă fără campioana en-titre. Portugalia a fost eliminată în urma eșecului înregistrat la limită, scor 1-0 (1-0) în duelul de pe „La Cartuja” din Sevilla cu Belgia. Golul marcat de Thorgan Hazard a […] The post EURO

Apare prima consecinţă vizibilă a faptului că Simona a jucat ultimul meci cap-coadă la data de 4 mai. Apoi, s-a „rupt“ în timpul duelului cu Kerber de la Roma, ratând următoarele două Grand

Portugalia, campioana europeană din 2016, a fost eliminată de la EURO 2020, fiind învinsă în optimi de Belgia, 0-1. La finalul partidei jucate la Sevilla, Cristiano Ronaldo (36 de ani) s-a îmbrățișat cu belgianul Thibaut Courtois (29

Aproape 12%, adică circa unu din opt absolvenţi ai învă­ţământului superior din România, are o diplomă în domeniul IT sau ma­tematica şi statistică, conform datelor de la Institutul Naţional de Statistică, centra­lizate de Ziarul

Cele trei persoane înjunghiate mortal vineri la Wuerzburg, în sudul Germaniei, de un somalez în vârstă de 24 de ani au fost ucise într-un magazin şi toate erau femei, a anunţat sâmbătă poliţia, transmite

Un nou focar Covid, legat de varianta Delta, foarte contagioasă, se manifestă în Sydney, Australia, unde numărul cazurilor a crescut la 128, anunță BBC. Un număr redus de infecții pozitive au

Monica Niculescu (33 de ani, 191 WTA) a fost învinsă de bielorusa Aryna Sabalenka (4 WTA, 23 de ani), în turul 1 al turneului de la Wimbledon, scor 1-6, 4-6, după un meci care a durat o oră și 17 minute. Sabalenka, cunoscută pentru

Un bărbat a ajuns la spital, sâmbătă după-amiază, după ce a fost atacat de un urs în apropierea municipiului Sfântu Gheorghe, anunţul fiind făcut de primarul Antal Arpad pe pagina sa de

Bursa de Valori Bucureşti a închis în creştere pe toţi indicii şedinţa de luni, cu o valoare a tranzacţiilor de 57,373 milioane de lei (11,647 milioane de euro). Indicele principal BET s-a apreciat cu

Elevii de la profilul uman susțin acum proba la istorie de la Bac 2021. Vezi subiectele care au picat la Istorie la Bac 2021. Cerințele vor fi rezolvate în direct în studioul Libertatea. UPDATE 11.50: Au apărut subiectele la Istorie de la Bac 2021.

Minitrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu a spus că notele obţinute de elevi la Evaluarea Naţională 2021 sunt foarte bune, în raport cu condiţiile în care s-a desfăşurat anul şcolar. El a spus că s-au obţinut mai puţine note de 10 faţă de anul

Invitat în cadrul unei emisiuni TV, Adi Sînă a vorbit despre schimbările majore care au loc în familia sa. Anca Serea trece printr-o perioadă mai dificilă, după ce a aflat că fiul ei a fost […] The post Adi Sînă, dezvăluiri despre

Consilierii generali ai Capitalei se vor întruni în şedinţă marţi, de la ora 11,00, pe ordinea de zi figurând 53 de proiecte, printre care: dizolvarea a patru companii municipale, creşterea sumei

Compania Michelin România, parte a grupului francez Michelin, unul dintre cei mai mari producători de anvelope la nivel mondial, cu vânzări globale de 20,5 mld. euro, a raportat pentru 2020 o cifră de afaceri de 3,18 mld. lei (660,3 mil. euro), în

Tragedie s-a petrecut marți, 29 iunie, la intrarea în orașul Târgu Ocna, județul Bacău. Electricianul și-a pierdut viața în timpul unei intervenții la un stâlp de electricitate, care s-a suprapus cu ploaia torențială și cu vântul puternic

Jucătorii lui Sepsi continuă pregătirea în Ausria. Formația va avea parte de un amical cu Bischofshofen în această

Fiica regretatului Dem Rădulescu a fost prezentă la Gala de decernare a Premiilor Gopo 2021 desfășurată pe 28 iunie la Amfiteatrul „Mihai Eminescu”, din București. Irina Rădulescu are acum 34 de ani și îi calcă pe urme părintelui

Compania Hey, Be Well! AG, al cărei unic acţionar este Javier Garcia del Valle, a preluat integral acţiunile agenţiei de turism Happy Tour, unul dintre cei mai mari jucători de pe piaţă, de la GED Eastern Fund II, parte din fondul spaniol de

CSA Steaua a pus în vânzare biletele pentru amicalul pe care roș-albaștrii îl vor disputa pe 7 iulie cu OFK Belgrad. Arena ultramodernă din Ghencea este gata de inaugurare. Noul stadion din Ghencea va fi inaugurat pe 7 iulie 2021, cu un meci amical