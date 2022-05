Coronavirus în România, 31 mai. Peste 500 de pacienţi COVID sunt internaţi în spitale 31.05.2022

31.05.2022 Coronavirus în România, 31 mai. Peste 500 de pacienţi COVID sunt internaţi în spitale România a ajuns la 2.908.704 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, după ce autoritățile au raportat, în bilanțul de luni, 30 mai, 188 de noi îmbolnăviri. La ora 13.00, Ministerul Sănătăţii va anunța noile cazuri de îmbolnăviri,



Coronavirus în România, 31 mai. Peste 500 de pacienţi COVID sunt internaţi în spitale

România a ajuns la 2.908.704 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, după ce autoritățile au raportat, în bilanțul de luni, 30 mai, 188 de noi îmbolnăviri. La ora 13.00, Ministerul Sănătăţii va anunța noile cazuri de îmbolnăviri, numărul actualizat de decese și situația pe județe. Potrivit bilanțului de ieri, 30 mai, în ultimele 24 […]

Coronavirus în România, 31 mai. Peste 500 de pacienţi COVID sunt internaţi în spitale

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

O echipă de cercetători din China, Germania şi Marea Britanie a dezvoltat ferestre transparente capabile să genereze energie, care transformă lumina solară în

Agricultura, un sector eco­­nomic pe care băn­­cile comerciale şi Uniu­nea Europeană au pus accent în ulti­mii ani prin intensificarea progra­me­lor de creditare sectorială, con­tinuă să în­registreze un nivel ridicat al dina­micii, de

Cagliari, cu Răzvan Marin pe teren 45 de minute, a câștigat amicalul contra lui Real Vicenza, scor 16-1. Cagliari a început seria meciurilor amicale din această vară în compania unei formații de amatori din Italia, Real Vicenza. Antrenorul

Demnitarii şi-au reactualizat declaraţiile de avere, printre aceştia fiind şi ministrul Justiţiei, Stelian Ion, politician la care principala schimbare este economisirea a încă 200.000 de lei, adică o sumă mai mare ca indemnizaţia de

Dani Alves, fundașul dreapta brazilian, 38 de ani, participă la prima Olimpiadă a carierei: „Plec în misiunea Tokyo cu luptătorii mei". Pentru Dani Alves, fiecare apariție la „naționala" Braziliei a însemnat „o senzație unică,

Un grav accident rutier a avut loc, vineri dimineață, în municipiul

Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova a aprobat Lista statelor cu risc epidemiologic sporit de transmitere a COVID-19, clasificate ca zonă roşie, pentru care se impune regimul de autoizolare la traversarea

Cea mai mare fabrică de biciclete din România, dezvoltată de compania Sport Mechanical Workshop la Timişoara, va fi gata în această toamnă, urmând să realizeze anual până la 1,5 milioane de vehicule pe două

Teatrului Naţional din București îi revine onoarea de a deschide în acest an cea de-a 8-a ediţie a Festivalului Săptămâna Comediei Româneşti de la Braşov, în seara de 2 august, cu spectacolul Noii

Listările pe bursele europene au totalizat 44,6 miliarde de euro printr-un număr de 223 de oferte publice iniţiale în primele şase luni ale anului, ajungându-se la cea mai aglomerată perioadă din istoria recentă a pieţelor de capital ale

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat pentru publicaţia rusă „Kommersant” că vrea să abordeze chestiunea transnistreană în cursul unei întrevederi cu Vladimir

Ministrul educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a ironizat demersul asociaţiilor de elevi care au depus plângere penală împotriva lui, spunând că îşi cere scuze acelor elevi care nu au ştiut să sunt în vacanţă şi au vrut să meargă la şcoală, dar

Astăzi, vremea va deveni în general instabilă. În sud-vestul, vestul, centrul, nordul şi nord-estul ţării, precum şi la munte, iar seara izolat şi în restul teritoriului, vor fi înnorări temporar accentuate, averse ce vor avea mai ales

Ministrul Sănătăţii, Ioana Mihăilă, a declarat marţi, în Parlament, că nu poate da o dată exactă referitoare la când va apărea valul patru al pandemiei în România, însă din situația epidemiologică prezentată de alte țări,

Nu este nimic mai confortabil decât apăsarea butonului de pe aspiratorul robot (sau din aplicație) și acesta începe curățenia de la sine. Dar acestea nu sunt utile pentru curățarea canapelelor sau a interiorului mașinii și […] The post

Datele la jumătatea anului arată că suntem într-o uşoară creştere faţă de anul trecut, ceea ce înseamnă un rezultat foarte bun, având în vedere faptul că facem comparaţie între un an normal şi 2020, un an în care am înregistrat

Nume: Freeletics Training Coach - Bodyweight Fitness Platformă soft:Google Android Preţ: gratis Dezvoltator: Freeletics Funcţionalitate: aplicaţia pune la dispoziţia utilizatorilor seturi de exerciţii şi antrenamente fizice ce pot fi realizate

„Le Monde” a dezvăluit, marţi, că telefonul portabil al preşedintelui Franţei Emmanuel Macron a fost infectat de programul de spionaj informatic Pegasus. Potrivit cotidianului de seară, operaţiunea a fost condusă în numele serviciilor de

Rompetrol nu poate estima când va reporni Rafinăria Petromidia, puternic afectată de incendiul din 2 iulie, acest lucru depiânzând de volumul lucrărilor de

Extinderea grupului polonez Scallier pe piaţa locală este coordonată de Adrian Aleman, din funcţia de director de dezvoltare începând cu august 2019. Anterior, el a deţinut funcţia de director regional de expansiune pentru Lidl România, companie