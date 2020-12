Coronavirus în România, 28 decembrie. 2.260 de cazuri noi în ultimele 24 de ore, din 7.704 de teste 28.12.2020

28.12.2020 Coronavirus în România, 28 decembrie. 2.260 de cazuri noi în ultimele 24 de ore, din 7.704 de teste Până astăzi, 28 decembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 618.429 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 543.341 de pacienți au fost declarați vindecați. În urma testelor efectuate la nivel […] The



Coronavirus în România, 28 decembrie. 2.260 de cazuri noi în ultimele 24 de ore, din 7.704 de teste

Până astăzi, 28 decembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 618.429 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 543.341 de pacienți au fost declarați vindecați. În urma testelor efectuate la nivel […] The post Coronavirus în România, 28 decembrie. 2.260 de cazuri noi în ultimele 24 de ore, din 7.704 de teste appeared first on Cancan.ro.

Coronavirus în România, 28 decembrie. 2.260 de cazuri noi în ultimele 24 de ore, din 7.704 de teste

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Anul 2020 a început ”în forţă”, în Alba, din punct de vedere a schimbărilor la vârful unor instituţii publice. PNL şi-a impus oamenii în câteva posturi cheie din

După ce în spaţiul public a apărut o filmare şocantă cu castroane pline cu pâine înmuiată şi câteva bucăţele de salam, hrana pacienţilor de la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Plătăreşti, autorităţile au

Preotul Daniel Lucian Cojocaru a murit la doar 35 de ani. Bărbatul, care a fost unul dintre cei mai apreciați preoți și profesori din județul Botoșani a aparținut de parohia din Viișoara. El a fost

Mai multe blocuri vor fi construite în Pipera, pentru a-i putea găzdui pe o parte dintre cei peste 100.000 de angajaţi care tranziteaza zilnic zona, scrie

Crossoverul electric Renault City K-ZE, prezentat anul trecut în cadrul Salonului Auto de la Paris pentru a fi lansat pe pieţele emergente precum China, va fi pregătit pentru a intra pe piaţa auto europeană. Mai mult, marca ar putea fi vândută în

Machiajul de seară se realizează după alte criterii decât cel de zi, respectiv se folosesc culori mult mai intense, îndrăzneţe, care vor sublinia aspectul chipului. De asemenea, se presupune că seara vine cu mai multă animaţie, poate cu dans,

Preşedintele Klaus Iohannis şi premierul Ludovic Orban au anunţat că susţin şi doresc declanşarea alegerilor anticipate, astfel încât alegerea unui nou Parlament să aibă loc, în varianta cea mai optimistă, o dată cu alegerile locale din

NIcuşor Dan, candidat independent pentru Primăria Bucureştiului, a prezentat un sondaj, realizat la cererea sa, privind intenţia de vot pentru funcţia de edil al Capitalei. Potrivit cercetării, Nicuşor Dan e cel mai bine clasat candidat al

Un bărbat în vârstă de 61 de ani a murit în urma misterioasei epidemii de pneumonie cu care se confruntă China, în timp ce alte șapte persoane se află în stare critică, anunță The Guardian. Rezultatele preliminare de laborator arată că

Iniţial, pronosticul pentru revenirea lui Luis Suarez în echipa FC Barcelona se ridica la patru-şase săptămâni. Cele mai recente noutăţi, însă, aduc motive de îngrijorare pentru gruparea de pe Camp

În spatele instalării noului selecționer al naționalei U21, Adrian Mutu, au stat presiunile celor mai importanți doi oameni din FRF: Burleanu a dorit să-i întoarcă sprijinul lui Adi pentru faptul că acesta l-a susținut în alegeri.

Lotul echipei Dinamo București a plecat în această dimineață în Spania pentru a efectua cantonamentul de iarnă. Dynamo Dresda, Bochum (ambele din Germania), Osijek (Croația) și Krasnodar (Rusia) sunt adversarii dinamoviștilor în

DIICOT a trimis luni la Pachetul General rechizitoriul din dosarul Caracal pentru verificare și confirmarea soluției, a anunțat instituția printr-un comunicat de presă. Procurorul general urmează să decidă cu privire la trimiterea în instanță

Doi tineri din Filipine au ignorat avertismentul autorităţilor cu privire la posibila erupţie a vulcanului Taal şi au organizat ceremonia chiar la poalele lui. Chiar în timpul evenimentului, vulcanul a aruncat nori de cenuşă, moment imortalizat de

O ambulanţă SMURD, în care se aflau un copil şi mama lui şi care avea semnalele acustice şi luminoase în funcţiune, s-a ciocnit, luni seară, cu un autoturism, pe Şoseaua Kiseleff din Capitală, iar în urma impactului autospeciala s-a

Premierul Ludovic Orban se întâlneşte marţi, la Palatul Victoria cu reprezentanţii companiei Telekom România, urmând să discute, cel mai probabil, despre dreptul de preempţiune al României, care deţine 46% dintre

Banca Națională a României a publicat luni, 13 ianuarie, un curs valutar de 4,7791 de lei, în scădere față de cotația trecută. De asemenea, dolarul s-a depreciat până la 4,2993 de lei. Curs valutar BNR 13 ianuarie 2020 1 Euro EUR 4,7791 1

Albert Florian Balint, fiul lui Vasile Balint, zis şi Sile Cămătaru, a fost trimis în judecată, iar magistraţii Judecătoriei Slatina au decis ca acesta să fie în continuare cercetat în stare de arest preventiv. Fiul lui Cămătaru este în

Autorităţile japoneze au stabilit că fostul preşedinte al Nissan Motor, Carlos Ghosn, a fost ajutat de doi americani să fugă din Japonia, arată presa niponă preluată de

O companie aeriană din Hong Kong a cerut unei femei cu cetățenie japoneză să facă un test de sarcină, înainte de a-i permite îmbarcarea spre o insulă americană din Oceanul Pacific. Insula a devenit