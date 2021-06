Coronavirus în România, 26 iunie 2021. Numărul cazurilor noi din ultimele 24 de ore 26.06.2021

26.06.2021 Coronavirus în România, 26 iunie 2021. Numărul cazurilor noi din ultimele 24 de ore Până astăzi, 26 iunie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.080.584 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.045.351 de pacienți au fost declarați vindecați. În urma testelor efectuate la nivel



Până astăzi, 26 iunie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.080.584 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.045.351 de pacienți au fost declarați vindecați. În urma testelor efectuate la nivel

Campania electorală pentru realegerea preşedintelui american, Donald Trump, a difuzat reclame în reţeaua Facebook, în care se susţine că aplicaţia TikTok îşi spionează utilizatorii,

Autoritățile cipriote au revizuit condițiile de intrare în țară, noile măsuri intrând în vigoare joi. Românii trebuie să aibă test negativ pentru infecția cu COVID-19 și autorizație

Werner și Ziyech au fost adăugați deja lotului londonezilor în Ultimate Team. Gamerii nu trebuie să aștepte FIFA 21 ca să vadă la lucru transferurile de milioane făcute de Chelsea în această vară. Cei de la EA au inclus deja cele două

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Prahova a votat, miercuri, instituirea carantinei zonale în satul Gornet, după ce în decurs de două săptămâni în comună au fost depistate 15 cazuri de COVID-19, notează Agerpres.

Republica Moldova a pierdut ultima rată din ajutorul macro-financiar de 40 de milioane de euro, din cauza neîndeplinirii acordului cu Uniunea Europeană, relatează Hotnews. IDEP Moldova cere printr-o scrisoare transmisă miercuri Colegiului Comisiei

Evenimentul rutier a avut loc pe un drum judeţean din Vrancea, în comuna Valea Sării. Două persoane au fost rănite în

Tenisul revine după perioada în care a fost întrerupt de pandemie. Primul turneu feminin se va desfășura în Italia, la Palermo, care debutează pe 3 august, iar pe tablou vor fi prezente și patru jucătoare din

Compania din construcţii SSAB AG, din Bacău, deţinută de trei acţionari, a depăşit anul trecut pragul de 200 milioane de lei cifră de afaceri, după ce indicatorul s-a majorat cu 80% faţă de anul precedent, ajungând la 205 mil. lei, potrivit

Meciul Zilei. Napoli - Sassuolo » 3 cote care merită încercate la duelul din

România se situează pe locul întâi în UE la productivitatea muncii ajustată la salarii, cu o medie a productivităţii de de 1,78 în intervalul 2008-2019, conform unui studiu realizat de Fundaţia Friedrich-Ebert (FES) România împreună cu

Cristi Manea va fi tata! Irina Deaconescu, iubita fotbalistului este insarcinata, la doar 22 de

Este alertă în Capitală! Numărul de cazuri de COVID-19 a crescut alarmant. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate cele mai multe cazuri, respectiv 118. Astfel, a fost depășit pragul de 5.000 de îmbolnăviri în București. În aceste

Cercetătorii au descoperit pentru prima dată sub straturile de gheaţă din Antarctica o importantă scurgere de metan. Scugerea poate schimba modelul climatic al regiunii. Pentru prima dată, sub straturile

Chelsea - Wolves, partidă din ultima etapă a campionatului englez, se joacă duminică, de la ora 18:00. Întâlnirea se anunță a fi una interesantă deoarece ambele formații au emoții în privința atingerii obiectivelor. Pentru gazde,

USR susţine că alegerile pot fi organizate pe durata a două zile şi îl contrazice pe şeful AEP, invocând şi proiectul pe această temă depus de senatoarea Florina Presadă în urmă cu câteva

UEFA n-a fost de acord cu prelungirea termenului până la care FRF trebuie să anunțe numele echipelor care vor participa în cele două competiți europene, deci campionatul României trebuie să se încheie cel târziu pe 3 august. Până ca

Printre lacrimi și multe emoții, Andreea Mantea a făcut un anunţ copleșitor în cadrul penultimei ediții de la “Puterea Dragostei”, emisiune care a ajuns la finalul sezonului al doilea. În timpul discursului, prezentatoarea a vorbit și despre

Focar de infecţie cu SARS-CoV 2 la o firmă din judeţul Botoşani. Patru muncitori dar şi cei doi patroni ai societăţii au COVID-19. Toţi s-ar fi infectat după ce unul dintre administratori ar fi venit infectat din

Bilanţul total al persoanelor confirmate în România cu noul coronavirus a ajuns, diuminică, la 44.798 de cazuri, după ce în ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 1120 de noi îmbolnăviri. În acelaşi timp sunt înregistrate 2.187 de decese,

John Colletti, un american în vârstă de 55 de ani din Detroit, este acuzat de procurori că ar fi reușit să fure peste 100.000 de dolari de la cazinouri din Michigan și Kansas, folosind mască de latex, permise de conducere contrafăcute și