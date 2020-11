Coronavirus în România, 17 noiembrie. 8.262 noi cazuri de infectare, în ultimele 24 de ore 17.11.2020

17.11.2020 Coronavirus în România, 17 noiembrie. 8.262 noi cazuri de infectare, în ultimele 24 de ore De la ultima informare GCS, pe teritoriul României au fost înregistrate alte 8.262 de noi cazuri de infectare. Bilanțul total al infectărilor a ajuns astăzi, 17 noiembrie, la 373.474. Până astăzi, 17 noiembrie, pe teritoriul […] The post



Coronavirus în România, 17 noiembrie. 8.262 noi cazuri de infectare, în ultimele 24 de ore

De la ultima informare GCS, pe teritoriul României au fost înregistrate alte 8.262 de noi cazuri de infectare. Bilanțul total al infectărilor a ajuns astăzi, 17 noiembrie, la 373.474. Până astăzi, 17 noiembrie, pe teritoriul […] The post Coronavirus în România, 17 noiembrie. 8.262 noi cazuri de infectare, în ultimele 24 de ore appeared first on Cancan.ro.

Coronavirus în România, 17 noiembrie. 8.262 noi cazuri de infectare, în ultimele 24 de ore

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Oamenii de afaceri Mihai Vladimir Iacob şi Selescu Marius, cunoscuţi în special pentru că au dezvoltat producătorul de mobilă Aramis din Baia Mare, devenit încă de acum circa cinci ani cel mai mare exportator cu capital privat românesc,

Melania Trump este un designer sloven-american de bijuterii și ceasuri și fost model. Este căsătorită din 2005 cu miliardarul american Donald Trump, fost afacerist imobiliar și actualul președinte al SUA. Născută în Iugoslavia, ea a devenit

Aurul verde al României atrage tot mai mulţi investitori în căutare de profit. Afacerile din domeniul exploatărilor forestiere și prelucrării lemnului vor atinge în 2019 peste 2,5 miliarde de euro -

Gina Pistol a făcut ironia supremă la adresa Deliei Matache. Prezentatoarea TV i-a dezvăluit juratei de la “iUmor” motivele pentru care a ales să rămână fana declarată a Andrei Măruță. Mihai Bendeac și Cheloo au fost și ei

Puternica Asociaţie patronală a industriei de software şi servicii (ANIS), care vorbeşte în numele unor companii precum Adobe, Atos, Bitdefender, Deutsche Bank, eMAG, Fitbit, Microsoft, Siemens sau Vodafone Shared Services - în total aproximativ

Autobuzele societăţii Trans Bus Buzău au început să opereze, din această săptămână, şi la Verneşti, una dintre cele mai mari comune din judeţ. Veşti bune vin şi pentru locuitorii comunei

Vești proaste pentru fanii legendarului atacant olandez Marco van Basten (55 de ani). Acesta nu mai este disponibil în FIFA Ultimate Team. Fosta mare vedetă de la Ajax și AC Milan a șocat lumea după ce a folosit termenul „Sieg Heil”, salutul

Pentru noul sezon de iarnă, patinoarul din Piaţa Libertăţii a fost mărit de la 600 la 1.000 de metri pătraţi. Acesta va fi deschis până în 1 martie

Produsul Intern Brut a crescut în primele nouă luni ale anului cu 4%, în termeni reali, la 727,1 miliarde lei, preţuri curente, avansul economiei fiind susţinut în special de comerţ, construcţii şi activităţile profesionale, ştiinţifice şi

La Teatrul "Gulliver", luna decembrie vine cu noi surprize şi cu avanpremiera spectacolului "Ursul păcălit de vulpe", o poveste plină de joacă, ghiduşie şi

Un bărbat s-a ales cu dosar penal după ce a lovit o fată în vârstă de 11 ani, în curtea unei școli din orașul Mărășești, județul Vrancea. Incidentul a avut loc după ce victima s-a certat cu fiica agresorului.Agresiunea a fost

Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, că există riscul ca Agenția Națională pentru Integritate (ANI) să rămână fără conducere după încetarea mandatului actualului președinte al instituției,

Foarte multe trenduri fashion de actualitate propun dantela si ofera posibilitatea de a alege piese vestimentare pe stilul fiecarei persoane. Dantela nu se poate purta doar primavara si vara, acest material atat de sofisticat putand fi integrat in

România dispută ACUM meciul decisiv cu Ungaria pentru accesul în Main Round la Campionatul Mondial de handbal feminin din Japonia. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și televizat de TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport. GSP e singura redacție

Arsenal joacă penibil şi cu Ljungberg, ajungând la nouă meciuri fără succes, după 1-2 cu Brighton. Aubameyang a fugit la baie în cel mai important moment al meciului, iar managerul suedez nici nu s-a prins! La Arsenal este haos în toată regula.

Între 7 și 8 decembrie dimineața, uneori, presiunea familiei, alteori, condițiile speciale ale casei și gospodăriei le pot da peste cap nativilor programul de viață, aceștia fiind obligați să dea întâietate neregulilor domestice. Între 8

România a reuşit să atragă doar 2,9 milioane de turişti străini în 2019, pe când Bulgaria a avut 9,3 milioane, adică aproape de trei ori mai mult faţă de piaţa

Un număr de 13,819 milioane de pasageri au tranzitat, în 2018, aeroportul Henri Coandă din Bucureşti, în creştere cu 7,9% comparativ cu 2017, ceea ce îl plasează pe locul 34 în clasamentul celor mai aglomerate aeroporturi din UE, în creştere

Au apărut și momente ceva mai tensionate la ”Vocea României”, Irina Rimes fiind luată în vizor de Smiley și de Tudor Chirilă. Smiley și-a manifestat bucuria pentru că un concurent nu a fost antrenat de Rimes, Tudor Chirilă – la

Guvernul Ludovic Orban s-a reunit, vineri, în şedinţă, pentru a discuta proiectele pe care Executivul vrea să le introducă în cadrul procedurii de asumare a răspunderii în Parlament. Purtătorul de cuvânt al Guvernului a precizat, la finalul