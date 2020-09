Coronavirus în România, 16 septembrie. Record absolut de infectări: 1.713 noi cazuri, în ultimele 24 de ore 16.09.2020

16.09.2020 Coronavirus în România, 16 septembrie. Record absolut de infectări: 1.713 noi cazuri, în ultimele 24 de ore De la ultima informare GCS, bilanțul infectărilor cu noul coronavirus a crescut cu alte 1.713 cazuri, ceea ce reprezintă recordul absolut al infectărilor din România, de la începutul pandemiei. Astfel, numărul total al cetățenilor infectați cu



Coronavirus în România, 16 septembrie. Record absolut de infectări: 1.713 noi cazuri, în ultimele 24 de ore

De la ultima informare GCS, bilanțul infectărilor cu noul coronavirus a crescut cu alte 1.713 cazuri, ceea ce reprezintă recordul absolut al infectărilor din România, de la începutul pandemiei. Astfel, numărul total al cetățenilor infectați cu SARS-CoV-2 a ajuns astăzi, 16 septembrie, la 107.011. Potrivit ultimelor informații emise de GCS, bilanțul total al infectărilor cu […] The post Coronavirus în România, 16 septembrie. Record absolut de infectări: 1.713 noi cazuri, în ultimele 24 de ore appeared first on Cancan.ro.

Coronavirus în România, 16 septembrie. Record absolut de infectări: 1.713 noi cazuri, în ultimele 24 de ore

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Sarcina ei este să repare în continuare reputaţia pătată a RBS şi să readucă banca pe mâinile privaţilor - la peste 10 ani după ce un ajutor de stat de 45 de miliarde de lire sterline i-a salvat în criza

Asociaţia Şoapta Florilor lansează pe 23 septembrie campania “La coafor cu psihologul”, având drept scop informarea a peste 600 de femei din trei judeţe, printre care şi Ialomiţa, despre violenţa domestică, sănătate psihică şi fizică,

Karim Benzema (31 de ani) a reușit al cincilea gol în cinci etape, în meciul cu FC Sevilla, scor 1-0. Real Madrid s-a trezit după lecţia primită la Paris şi a învins pe un teren foarte greu. Real a ieşit din impas tocmai într-una din cele mai

Un report de peste 16,52 milioane lei ( 3,5 milioane euro) este în joc la categoria I a jocului Joker, în timp ce la categoria I a jocului Loto 6/49 se înregistrează un report în valoare de peste 8,16 milioane

Macro Internaţional, distribuitor de echipamente foto şi producţie publicitară, produse tipografice şi medicale cu afaceri de 28 milioane de lei în 2018, şi-a extins operaţiunile şi pe segmentul de echipamente de telecomunicaţii, odată cu

Un bărbat de 35 de ani a coborât într-o fântână din comuna Frătăuţii Noi, judeţul Suceava, ca să o cureţe. La un moment dat, un mal de pământ, amestecat cu piatră şi nisip, s-a prăbuşit peste el. Tânărul a rămas blocat în fântână

Decizia companiei imobiliare WeWork de a renunţa la listare ar putea anunţa sfârşitul unei „perioade de glorie“ pentru companiile private bine finanţare cu valorizări foarte mari în condiţiile în care investitorii le analizează situaţiile

Unul dintre cele mai frumoase oraşe din sudul României este Craiova, oraş care ar putea concura pentru primele locuri, pe ţară, ca destinaţie de city break, având şi aeroport. Este, deopotrivă, un important

Procurorul general interimar, Bogdan Licu, a declarat că starea de sănătate a lui Mario Iorgulescu este foarte precară şi nu se putea dispune împotriva lui o măsură preventivă pentru a

Cerul va fi noros în toată țara și va ploua în vest, centru, nord și sud-vest și cu totul izolat în restul zonelor. Vântul va sufla slab până la moderat în Moldova și în Dobrogea și mai mult slab în

Nou înfiinţata competiţie europeană la nivel de cluburi, care va debuta din sezonul 2021-2022, naşte polemici aprinse în fotbalul

Sorana Cîrstea (29 de ani, 96 WTA) s-a calificat azi în sferturile de finală ale turneului de la Tashkent (Uzbekistan). Românca a trecut în trei seturi echilibrate de belgianca Ysaline Bonaventure (25 de ani, 123 WTA), scor 3-6, 6-3,

Cele mai frumoase amintiri ale noastre merite si trebuie transpuse in lumea fizica. Pentru ca trebuie sa le simtim zilinic. Sa le pastram vii si aproape. O imbratisare plina de bucurie intre copiii tai sau intre tine si persoana iubita. De ce sa nu

Crassula ovata (planta cu bani), Aeonium arboreum (trandafirul irlandez), Echeveria… Chiar dacă numele acestea nu-ţi sunt familiare, e foarte posibil să ai cel puţin o plantă suculentă în casă. O recunoşti

„Am renunţat la job în februarie pentru a mă dedica în totalitate businessului Liniidelână, este un an de test, iar apoi m-aş putea gândi la extindere, la deschiderea unui atelier şi la angajarea a două

Din 2021 apare a treia competiție intercluburi de pe continent, Europa Conference League, și din cauza coeficientului extrem de slab, România nu va avea nicio reprezentantă în Europa League. UEFA scoate România din Europa League după anunțul

„Am avut o apreciere de curs care a coexistat cu deteriorarea balanţei comerciale, ceea ce, combinat cu creşterea salariilor şi stagnarea productivităţii, mă face să cred că putem spune că avem un curs

Dan Petrescu, 51 de ani, tehnicianul celor de la CFR Cluj, rămâne suspendat și pentru partida cu Gaz Metan Mediaș de duminică, din etapa a 11-a a Ligii 1. Antrenorul campioanei a depus memoriu pentru ca suspendarea de 4 meciuri dictată

Peste 40.000 de persoane - o prezenţă record - s-au adunat vineri în faţa Parlamentului neozeelandez pentru a da startul acţiunilor din cadrul grevei mondiale pentru climă, potrivit AFP. Pe 20 septembrie,

„Este neuzual să se lucreze doar intern, fără externi. Trebuie să fie ceva foarte specific. Ca regulă generală, lucrăm cu avocaţi externi mereu, în timp ce în România avem 14 avocaţi