Coronavirus în România, 14 mai. Sub 1.000 de cazuri în ultimele 24 de ore 14.05.2022

Autoritățile au anunțat vineri 588 de noi infectări cu COVID în ultimele 24 de ore, depistate după efectuarea a 18.255 de teste. La ora 13:00, Ministerul Sănătății va comunica bilanțul actualizat, cu noile cazuri de îmbolnăviri, numărul de decese și situația pe județe În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 588 de cazuri noi […]

Un făt decedat a fost găsit vineri în baia unei benzinării din București. Polițiștii și procurorii au început o anchetă în acest caz. Potrivit Poliției Capitalei, polițiștii au fost sesizați

Alexandra Stan s-a căsătorit în mare secret, la Constanța, veste care a surprins întreg showbiz-ul românesc. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, noi detalii despre Emanuel-Petre Necatu, bărbatul care a dus-o la altar pe cântăreață, dar

Fragmentarea puternică a terenurilor, dar şi lipsa parcu­rilor industriale în multe dintre oraşe la nivel naţional îngreu­nea­ză accesul

Adrian Mititelu (53 de ani) ține legătura cu fiul său de la un telefon public pus la dispoziție de Penitenciarul Craiova-Pelendava. Legea îi permite să vorbească 60 de minute în fiecare zi cu 10 persoane din afară. Adrian Mititelu se află de

Conacul familiei Niculescu-Dorobanţu de la Cosoba a fost construit spre sfârşitul secolului al XIX-lea, după planurile arhitectului Grigore Cerchez, un apropiat al familiei, care de altfel s-a ocupat personal de majoritatea construcţiilor familiei

CANCAN.RO vă prezintă imagini exclusive de la nunta desprinsă parcă din basme a lui Bogdan Nemțeanu și Roxana Aliman. Artiști de renume au întreținut atmosfera, însă, de departe, cel mai important moment a fost dansul […] The post Scene

Varianta Delta a COVID-19, detectată prima oară în India, reprezintă în această perioadă 25% din totalul cazurilor noi depistate în Statele Unite ale Americii. Avertismentul a fost făcut, ieri, de Rochelle Walensky, directoarea Centrului pentru

Preţurile unor materii prime, de la porumb, grâu şi soia la petrol şi cherestea sunt în scădere pe pieţele internaţionale pe fondul dorinței Chinei de a calma boom-ul din acest sector şi al

Cristina Cioran este pe ultima sută de metri cu sarcina, iar în septembrie o va aduce pe lume pe fetița ei. Vedeta a mărturisit, recent, câte kilograme în plus a luat în toată această perioadă. […] The post Câte kilograme în plus a luat

Săptămâna este guvernată doar de elementele Lemn, Foc și Pământ, în egală măsură, ceea ce înseamnă că această săptămână va fi diferită din multe puncte de vedere, atât la nivel individual, cât și colectiv. În […] The post

Virusurile suferă mutații tot timpul, lucru valabil și pentru coronavirusul SARS-CoV-2, care a declanșat actuala pandemie. Deși majoritatea modificărilor genetice sunt inofensive, unele pot face virusul mutant mai abil în infectarea celulelor sau

Abhimanyu Mishra a devenit cel mai tânăr maestru din istoria şahului. La 12 ani, 4 luni şi 25 de zile, el a depăşit recordul lui Serghei Karjakin care a ajuns mare maestru al şahului la vârsta de 12 ani şi 7

Comisia Europeană a aprobat solicitarea Ministerului Finanţelor de a prelungi programul IMM Invest România şi subprogramul Agro IMM Invest până la data de 31 decembrie 2021 şi de a majora plafoanele schemei de ajutor de stat de la 800.000 euro la

Festivalul Neversea 2021 a fost amânat pentru anul viitor, anunță Realitatea

În această parte a lumii, oamenii îmbrățișează sentimentul libertății până la capăt „Întotdeauna este o binecuvântare să cânt pentru oameni. Românii au tradiții bogate, cu

Claudiu Doboş, recent numit în poziţia de director financiar al producătorului de îngrăşăminte organice Norofert (simbol bursier NRF), consideră că principalul motiv pentru care MGMT Audit & BPO a emis în aprilie 2021 o versiune actualizată a

Tot mai multe acte de vandalism au loc în Canada, după ce au fost descoperite mai multe morminte nemarcate ale băștinașilor americani. Patru biserici au fost incendiate până acum, iar o statuie a Papei Ioan Paul al doilea a fost

Dosarul Roşia Montană aprinde din nou spiritele în Coaliţie, în condiţiile în care mizele acestuia sunt imense, adică peste 4 miliarde de dolari care putea fi pierdute de statul român. Guvernul, prin vocea premierului Cîţu, e în

Octavian Popescu (18 ani) a spus pas ediției din vară de la Bacalaureat și a preferat să joace în amicale cu Viitorul Tg. Jiu, Chiajna și Chindia decât să dea examenul maturității la Nucet. Octavian Popescu e privit ca viitorul cel mai

Președintele Ludovic Orban consideră că Partidul Național Liberal trebuie să promoveze morala creștină și valorile tradiționale ale românilor: familia, biserica, satul, comunitatea. Dar dacă tot