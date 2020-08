Coronavirus în România, 10 august. 779 de noi cazuri de persoane infectate, în ultimele 24 de ore 10.08.2020

10.08.2020 Coronavirus în România, 10 august. 779 de noi cazuri de persoane infectate, în ultimele 24 de ore Până astăzi, 10 august, pe teritoriul României, au fost confirmate 62.547 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 30.311 pacienți au fost declarați vindecați și 6.497 de pacienți asimptomatici au fost externați la



Până astăzi, 10 august, pe teritoriul României, au fost confirmate 62.547 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 30.311 pacienți au fost declarați vindecați și 6.497 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare. În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate

Premierul Viorica Dăncilă a prezentat miercuri seară măsurile pe care Guvernul le-a luat ca urmare a tragediei de la Caracal. Printre cele zece decizii se regăseşte crearea unui Registru al persoanelor cu agresiuni sexuale la activ şi

Ufuk Tandogan, CEO: „Suntem în linie cu obiectivele

Instabilitate atmosferică, averse, descărcări electrice şi intensificări de scurtă durată ale vântului anunţă meteorologii joi în majoritatea

Ministrul Culturii, Valer-Daniel Breaz, a efectuat, miercuri, o vizită la Opera Naţională din Bucureşti, prilej cu care au fost căutate soluţii pentru problemele stringente cu care se confruntă

Fotoreporterii Auto Bild România au surprins mai multe imagini cu ceea ce pare a fi prototipul viitorului Suv-Coupe Dacia. Fotografiile au fost făcute în timpul testelor de drum în județul Dâmbovița. „Spre

Agenţia de Dezvoltare Durabilă a judeţului Bihor vrea să construiască două bazine didactice de înot în Beiuş şi Salonta, investiţie estimată la 10,3 milioane lei, instituţia aştepând oferte pentru derularea lucrărilor până marţi, 6

Perspectiva că ar putea avea soarta fetelor din Caracal bagă spaima în victimele proxeneţilor. O femeie forţată să întreţină relaţii intime contra cost şi-a făcut curaj şi a cerut ajutorul unei patrule de poliţie. S-a întâmplat,

România este un furnizor de resurse. Şi, din păcate, nu este doar un furnizor de resurse naturale. În fapt, a devenit, ea însăşi, o mare

„Ne-am dorit să încurajăm producţia locală şi să ne mândrim cu lucruri făcute în ţara

FCSB a anunțat azi transferul fundașului stânga grec Aristidis Soiledis, 28 de ani, de la FC Botoșani. Așa cum GSP.RO a anunțat ieri, Soiledis a plecat joi spre București, iar azi a ajuns la un acord cu șefii celor de la FCSB.

„Sunt de părere că adevărata identitate a poporului român stă ascunsă în satele din fiecare

UTA Arad a învins, sâmbătă, pe teren propriu, cu scorul de 3-0 (1-0), formaţia Dunărea Călăraşi, retrogradată sezonul trecut din prima ligă, în etapa I a Ligii a II-a.Bustea '30 şi Buhăcianu '47 şi 70 au fost autorii golurilor, iat UTA

Negocierile dintre FCSB și Devis Mangia, fostul antrenor al Craiovei, au căzut după ce Gigi Becali a respins prima cerință a italianului: să vină împreună cu cel puțin 6 colaboratori, care să aibă salarii între 4.000 și 10.000 de

Încheiem una dintre cele mai cumplite săptămâni nu doar pentru teatrul din ţara noastră, ci pentru tot ceea ce înseamnă cultura şi spiritualitatea

Horoscop Berbec. Tot ţi-ai pus întrebări dificile despre viaţă dar nu prea ai găsit răspunsuri. E semn că nu le-ai căutat unde trebuie, de aceea trebuie să laşi în urmă dilemele neclare ale trecutului şi

B. Braun, subsidiara companiei germane pe piaţa locală, specializată în furnizarea de produse şi servicii medicale, estimează că în 2021 va finaliza construcţia fabricii de 120 mil. euro în localitatea Sânandrei de lângă Timişoara, care va

Iamu Blaj, companie listată pe segmentul alternativ de tranzacţionare AeRO şi al cărei obiectiv de activitate este fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului, va distribui investitorilor înregistraţi la 14 august

Simona Halep (27 de ani, 169 WTA la dublu) va face echipă în proba de dublu de la Rogers Cup cu Leylah Annie Fernandez, jucătoare de 16 ani și ocupantă a locului 447 în clasamentul WTA la dublu și 257 la simplu. Primul meci pe care cele

Deții sau administrezi o parcare într-o zonă cu trafic intens? Iată ce îți propunem! Hai să instalezi un sistem de automatizare a parcării datorită căruia să câștigi bani! Ce cuprinde un sistem de parcare cu

Deputatul PNL Cătălin Predoiu le cere instituţiilor de forţă să elaboreze "neîntârziat" şi să pună în aplicare un plan naţional de combatere a crimei organizate, în contextul cazului de