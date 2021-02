Coronavirus în hotelul în care este cazată Simona Halep, la Melbourne. Toate meciurile de joi, anulate. Ce măsuri au luat organizatorii 03.02.2021

03.02.2021 Coronavirus în hotelul în care este cazată Simona Halep, la Melbourne. Toate meciurile de joi, anulate. Ce măsuri au luat organizatorii Turneul WTA Gippsland Trophy, de la Melbourne, la care participă și Simona Halep, a fost bulversat din cauza depistării unui caz de infectare cu coronavirus la un angajat al hotelului în care sunt cazați sute de jucători și antrenori în vederea



Coronavirus în hotelul în care este cazată Simona Halep, la Melbourne. Toate meciurile de joi, anulate. Ce măsuri au luat organizatorii

Turneul WTA Gippsland Trophy, de la Melbourne, la care participă și Simona Halep, a fost bulversat din cauza depistării unui caz de infectare cu coronavirus la un angajat al hotelului în care sunt cazați sute de jucători și antrenori în vederea participării la Australian Open, scrie AFP, citată de Agerpres. În aceste condiții, organizatorii au […]

Coronavirus în hotelul în care este cazată Simona Halep, la Melbourne. Toate meciurile de joi, anulate. Ce măsuri au luat organizatorii

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Preşedintele Klaus Iohannis le-a dat asigurări liderilor PNL, la şedinţa informală de miercuri, că se va ajunge la alegeri anticipate, susţin surse din conducerea PNL pentru Adevărul. Şeful statului a susţinut că Guvernul Orban 2 trebuie

Leul continuă să scadă în faţa Euro şi a dolarului, iar astăzi, s-au înregistrat recorduri absolute pentru cele două monede, potrivit curs valutar 20 februarie 2020. Astfel, valoarea Euro a

Se vede de la o poștă cum Cabral o soarbe din priviri pe soția lui, Andreea! Cei doi chiar formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz-ul românesc, în cazul lor, aprecierea nu este deloc gratuită. Andreea gătește, se descurcă

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a decis, în şedinţa din data de 19 februarie, retragerea autorizaţiei de funcţionare a societăţii Certasig - Societate de Asigurare şi Reasigurare SA, ca urmare a faptului că societatea nu

Mai multe persoane sunt bănuite că falsificau acte de înmatriculare a maşinilor. Patru percheziţii au loc joi în Bucureşti şi Ilfov la persoane bănuite că înmatriculau ilegal

Gică Craioveanu, 51 de ani, ultima dată președinte de imagine la Craiova, a primit un cadou special de la finul său, Jerry Gane. Acesta i-a trimis 4 curcani drept plocon, care semnifică pasele de gol primite de Gane de la Craioveanu. Totul provine

Un nou episod din ciclul „România, tomberonul Europei” a fost devoluat ieri de procurorii din Constanţa. Aceştia, împreună cu Garda de Coastă şi Garda de Mediu, au descins în Portul

De multe ori, Andra este pusă în fața unor situații în care trebuie să ia anumite decizii. Artista a dezvăluit cu cine se consultă de fiecare dată în asemenea cazuri. Chiar dacă ea are ultimul cuvânt, Andra se consultă de fiecare dată cu

Este sau nu deranajat Mircea Badea de ipostazele sexy în care se fotografiază Carmen Brumă? Vedeta a dezvăluit totul. În ultimele zile, Carmen Brumă și-a uimit fanii cu ipostazele sexy în care s-a fotografiat. Vedeta a apărut îmbrăcată sumar,

Australia va evacua peste 200 de cetăţeni australieni aflaţi la bordul unui vas de croazieră în carantină din cauza coronavirusului în portul japonez Yokohama, a anunţat luni premierul Scott Morrison, citat de

În fiecare an, pe 24 februarie se sărbătorește Dragobetele, sărbătoarea iubirii la români. În tradiția populară se spune că Dragobetele este fiul babei Dochia și este văzut ca un tânăr frumos

Românii cheltuiesc mai mulţi bani pe carne, arată datele statistice, având în vedere că în 2018 consumul de carne pe cap de locuitor a atins un record istoric al ultimilor 30 de ani, ajungând la aproape 77 kg, în creştere cu 10 kg faţă de

Când a găsit un bebeluş în spatele unui tomberon, poliţistul Michael Buelna a trăit şocul vieţii! Pur şi simplu nu putea concepe atâta cruzime. Şi văzuse multe la viaţa lui... Fusese atras de ţipetele ascuţite, ca de pisică, dar când a

Retailerul francez de bricolaj Leroy Merlin a ales manageri români pentru aproape toate magazinele pe care le are pe piaţa locală, adoptând strategia ca, la început, punctele de desfacere să aibă şefi francezi, care să impună direcţia de

Magistraţii Tribunalului Bucureşti au amânat pentru 3 martie judecarea cererii procurorilor de arestare preventivă a lui Mario

Primăvara bate la uşă, iar noul anotimp vine cu noi provocări pentru toate zodiile. Pentru unii nativi se vor limpezi apele, în vreme ce pentru alţii, sorţii nu sunt chiar aşa de buni. Horoscopul primăverii 2020 vine cu veşti interesante pentru

Incendiu puternic in Arges, noaptea trecuta. 4 copii dormeau in locuinta cuprinsa de flacari si au fost scosi la limita din casa. Mama lor a ajuns si ea la spital dupa ce si-a rupt un picior in timpul

Simona Halep (28 de ani, 2 WTA) s-a retras de la WTA Qatar, competiție programată în perioada 23-29 februarie în Doha. Informația a fost anunțată oficial de WTA Insider. Simona Halep va fi înlocuită de Aryna Sabalenka (21 de ani, 13 WTA).

Ronaldo e unul dintre fotbalistii platiti cel mai bine in intreaga lume. El ii acorda partenerei sale o suma fixa in fiecare luna pentru

PNL a validat candidatura lui Emil Boc pentru un nou mandat de primar al municipiuui Cluj-Napoca, a anunțat www.monitorulcj.ro Actualul primar al municipiului Cluj-Napoca va pleca cu prima șansă, indiferent