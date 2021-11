Coronavirus: Austria înregistrează 13.152 de contagieri, un nou record într-o singură zi 14.11.2021

Austria a înregistrat 13.152 de contagieri în ultimele 24 de ore, un nou record zilnic, precum şi 48 de decese, potrivit bilanţului anunţat sâmbătă de autorităţile sanitare din această ţară,...

.Echipa de campanie a preşedintelui în exerciţiu al SUA, Donald Trump, a anunţat marţi că a contestat la Curtea Supremă rezultatele alegerilor prezidenţiale în Wisconsin după ce instanţa supremă din acest stat a respins acuzaţiile de fraudă

Am tot reluat ideea că Brexitul a vrut să sugereze clasei politice corupte din UE că a venit momentul să se restaureze reperele capitaliste, piețele și respectul față de proprietatea privată. Și am adăugat

Nicolae Sabău a murit în noaptea de marți spre miercuri din cauza coronavirusului. Artistul avea 91 de ani. În urmă cu o săptâmână, Nicolae Sabău a fost internat la Spitalul Județean de Urgență din municipiul […] The post Doliu în

Incidentul s-a produs marţi la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, iar celor doi cetățeni bulgari li s-a interzis accesul în ţară și au fost predaţi poliţiştilor din Bulgaria, relatează Mediafax. După ce poliţiştii de frontieră

Guvernul vrea să crească capacitate de extracţie de lignit in Gorj, în perimetrul Tismana 1, până la 5 milioane de tone anual. Potrivit unui document publicat în Monitorul Oficial joi, Complexul Energetic Oltenia (CE)) va fi responsabil de

Japonia se confruntă cu al treilea val al pandemiei, dar şi cu o puternică furtună de zăpadă, astfel că aproximativ 140 de zboruri au fost anulate în mai multe părţi ale ţării. A fost anunţat că se vor depune peste 60 de centimetri de

Samuel Little a fost catalogat de FBI ca fiind cel mai mare criminal în serie din istoria SUA. Acesta s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani într-un spital din California. Samuel Little […] The post Cel mai mare criminal din istoria SUA a

Începând de anul viitor, angajatorul va acoperi facturile la utilităţi pentru angajaţii care lucrează de acasă. Pentru cei care lucrează de acasă, angajatorul poate acorda 400 de lei lunar pentru

Memoria unor personalităţi precum Doina Cornea, Bartolomeu Anania sau Dumitru Fărcaş va fi onorată într-un muzeu al personalităţilor clujene, iniţiativă care aparţine Primăriei

Miercuri seară s-a încheiat cea de-a patra zi din campania de vaccinare împotriva COVID-19 în România, dar aproape jumătate dintre români spun că nu s-ar vaccina, anunță Europa FM. Potrivit unui sondaj IMAS, realizat la comanda postului de

Guvernul britanic a raportat, joi, 964 de noi decese cauzate de coronavirus, ceea ce înseamnă că Marea Britanie a ajuns la un total de 73.512 persoane care au murit după ce s-au infectat cu

Miruna Gheordunescu este fondatoare alături de soţul său a Global

Luptătorul rus de sumo Dzhambulat Khatokhov, care a intrat în Cartea Recordurilor Guinness ca cel mai greu copil din lume în 2003, a murit la vârsta de 21 de ani, scrie site-ul Al Arabiya, care citează oficialii ai sportivului. Betal Gubzhev, șeful

Românii care merg în Belgia vor intra în carantină pentru 14 zile. Măsura va rămâne în vigoare cel puțin până pe 15 ianuarie. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizează că, potrivit noilor modificări introduse de autorităţile

Imagini cu mii de păsări moarte pe asfalt sau dezorientate şi incapabile să zboare din cauza focurilor de artificii din centrul istoric al Romei au făcut înconjurul

Papa Francisc nu va oficia slujbele de la sfârșitul lui 2020 și de la începutul Anului Nou, din cauza unei afecțiuni sciatice dureroase, a anunțat, joi, Vaticanul, informează Reuters. Este pentru prima oară în ultimii ani când Suveranul Pontif,

Al-Hilal, echipa antrenată de Răzvan Lucescu (51 de ani), a remizat cu Al Shabab, 1-1, în ultimul meci al anului din campionatul Arabiei Saudite. Cu vedetele Carrillo, Gomis și Giovinco pe teren, Al Hilal nu a reușit să învingă apărarea

Poliția și autoritățile federale din SUA investighează o reclamație făcută de o unitate medicală din Wisconsin, potrivit căreia un angajat a admis că a distrus 500 de doze de vaccin anti-COVID-19, a scris The Guardian. Centrul medical Aurora

Mii de păsări au fost găsite pe asfalt, moarte sau dezorientate și incapabile să zboare, din cauza focurilor de artificii din centrul istoric al Romei. Focurile de artificii s-au organizat în pofida

Grupul de Comunicare Strategică a anunţat sâmbătă, 2 ianuarie 2021, noile date oficiale referitoare la evoluţia pandemiei de COVID-19 în România. Astfel, în ultimele 24 de ore s-au înregistrat 1.194 de cazuri noi de infecţie din 4.438