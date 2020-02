Coreea de Sud raportează 219 de cazuri noi de coronavirus 29.02.2020

29.02.2020 Coreea de Sud raportează 219 de cazuri noi de coronavirus Coreea de Sud a raportat, sâmbătă, 219 de cazuri noi de coronavirus, numărul total al infecţiilor ajungând la 3.150, potrivit Centrului pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor (KCDC) din Coreea. Noile cazuri



Coreea de Sud a raportat, sâmbătă, 219 de cazuri noi de coronavirus, numărul total al infecţiilor ajungând la 3.150, potrivit Centrului pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor (KCDC) din Coreea. Noile cazuri se...

