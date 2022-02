Coreea de Nord a lansat o rachetă balistică în Marea Japoniei 27.02.2022

27.02.2022 Coreea de Nord a lansat o rachetă balistică în Marea Japoniei În primele ore ale dimineții, Coreea de Nord a efectuat un test balistic, în contextul în care atenția întregii lumi se concentrează pe războiul dintre Rusia şi Ucraina. Această acțiune vine după o lună de […] The post Coreea de Nord a



Coreea de Nord a lansat o rachetă balistică în Marea Japoniei

În primele ore ale dimineții, Coreea de Nord a efectuat un test balistic, în contextul în care atenția întregii lumi se concentrează pe războiul dintre Rusia şi Ucraina. Această acțiune vine după o lună de […] The post Coreea de Nord a lansat o rachetă balistică în Marea Japoniei appeared first on Cancan.

Coreea de Nord a lansat o rachetă balistică în Marea Japoniei

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Primele 60.000 de doze de Johnson&Johnson au ajuns miercuri dimineașă în România. Vaccinul dezvoltat de compania americană întâmpină aceleași probleme ca cel de la AstraZeneca, fiind raportată apariția unor cheaguri de sânge la mai multe

Până la data de 11 aprilie, au fost raportate 1.373 de secvenţieri ale SARS-CoV-2 şi au fost confirmate 863 de cazuri cu variante ale virusului din categoria celor „care determină îngrijorare”, a informat joi Centrul Naţional de Supraveghere

BNR a monitorizat în­de­aproa­pe evoluţia expu­ne­ri­lor neperformante şi a so­licitat băncilor să pro­vi­zio­neze în mod adec­vat, mai ales atunci când rata NPL (non-per­forming loans - n.red.) a depă­şit

Chimcomplex Borzeşti, companie care deţine platformele Oltchim (Vâlcea) şi Borzeşti, controlată de Ştefan Vuza, a admis la majorarea de capital patru investitori, care au putut vărsa ca prime de emisiune de acţiuni cel puţin 1 milion de euro,

Directorul general al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a atras, vineri, atenția că situația pandemiei de coronavirus s-a înrăutățit la nivel mondial în ultima perioadă, relatează Reuters, citată de

Vicepremierul Dan Barna afirmă că premierul Florin Cîţu a fost informat încă de joi despre problema posibilelor inadvertenţe privind modul de raportare a deceselor din cauza COVID, iar şeful Guvernului a punctat faptul că va analiza

Infecțiile urinare sunt afecțiuni destul de frecvente și oamenii, de multe ori, le ignoră sau trec cu vederea unele simptome care reprezintă o urgență. Care este semnalul de alarmă cel mai convingător pentru

BCR Pensii, administrator al celui mai performant fond de pensii private Pilon II din România din ultimii 10 ani cât şi în ultimele 12 luni, adică din martie 2020 şi până la martie 2021 cu un randament de 6,47%, a ieşit din acţiona­riatul

Cea mai veche tentativă cunoscută a CIA de a asasina un lider al revoluţiei cubaneze datează din 1960, când un agent i-a oferit 10.000 de dolari pilotului care îl aducea pe Raul Castro înapoi de la Praga la Havana pentru a „aranja un

Fostul campion mondial, Rivaldo consideră că lupta pentru titlu în Liga 1 este una entuziasmantă şi spune că CFR Cluj se va impune, în ciuda faptului că este văzută de bookmakeri a doua

Dedeman, cea mai mare afacere antreprenorială locală, liderul pieţei de bricolaj din România, a finalizat echiparea a 38 de magazine cu panouri solare, dintr-o reţea naţională de 54 de

De la începutul anului și până pe 1 aprilie s-au confirmat 2.481 de cazuri de coronavirus la personalul sanitar, iar 81.3% dintre cei infectati nu primiseră încă nicio doza de vaccin, se arată într-un comunicat transmis, sâmbătă, de CNCAV.

Comitetul de coordonare a vaccinării anunţă, sâmbătă seară, că, în perioada 1 ianuarie – 11 aprilie, s-au confirmat 2.481 de cazuri de coronavirus la personal sanitar, iar 81.3% dintre cei infectaţi nu primiseră încă nicio doză de vaccin.

Naționala feminină de handbal feminin a învins categoric reprezentativa echipei similare a Macedoniei de Nord cu 33-22 (15-11), în prima manșă a calificărilor la Campionatul Mondial din Spania, ce va avea

71.922 de persoane au fost vaccinate împotriva COVID în ultimele 24 de ore, conform datelor oficiale transmise duminică, 18 aprilie, de Comitetul Național pentru Coordonarea Campaniei de Vaccinare (CNCAV). Numărul este în scădere față de ziua

Comisia juridică din Senat îl audiază luni pe social-democratul Florian Bodog, în contextul cererii DNA privind avizarea urmăririi penale pentru fapte din perioada în care era ministru al

În ciuda eforturilor Mihaelei Buzărnescu și Gabrielei Ruse, care au dat tot ce au avut în clipa de față în lupta cu Cocciaretto, Trevisan și Paolini, România a fost învinsă și retrogradată din Grupa Mondială Billie Jean King

Peste 207.200 de persoane mai figurau ca fiind înscrise pe listele de așteptare pentru vaccinare, asta în timp ce la nivel național sunt 181.924 de locuri disponibile. În județul Mehedinți se află doar 18 persoane înscrise pe lista de

După divorț, Ramona Olaru s-a cuplat cu Cuza de la ”Noaptea târziu”. Relația lor însă nu a fost una de durată, iar acum asistenta TV este din nou singură și a dezvăluit motivul pentru care […] The post De ce nu se mărită din nou

Un bărbat din Bihor a fost arestat preventiv, duminică, acuzat că şi-a ucis soţia şi a ascuns cadavrul, îngropându-l pe malul unui râu. Victima avea 56 de ani şi era mamă a 9