Copilăria dureroasă îndurată de un cunoscut manelist de la noi. A trăit la casa de copii, după ce tatăl său l-a snopit în bătaie 27.02.2021

A trecut printr-o dramă greu de descris și a dus o copilărie pe care niciun om nu și-o dorește. Ticy, căci despre el este vorba, a dus o luptă grea, dar într-un final a ieșit […] The post Copilăria dureroasă îndurată de un cunoscut manelist de la noi. A trăit la casa de copii, după ce tatăl său l-a snopit în bătaie appeared first on Cancan.ro.

Autorităţile din Brunei au declarat, marți, că șase persoane au fost testate pozitiv pentru coronavirus, după ce micuța națiune din Asia de Sud-Est a raportat primul caz în urmă cu o

Klaus Iohannis, președintele României, a susținut o declarație de presă la Palatul Cotroceni. Președintele a făcut un apel la calm în ceea ce privește cazurile de îmbolnăvire cu coronavirus din țara

Numărul bolnavilor de COVID-19 a ajuns la 102, ceea ce înseamnă că România intră în Scenariul 3. Medicii vor face triaj epdemiologic în corturile instalate în curtea spitalelor, iar spitalele

Iniţiativa de a planta un miliard de copaci până în anul 2050 aparţine organizatorilor unui mare festival de muzică din Serbia - „EXIT“. Iar ideea a prins rapid la

Fundaşul Luca Kilian, de la echipa germană Paderborn, este primul fotbalist testat pozitiv la coronavirus din Bundesliga, relatează dpa. Anunţul a fost făcut la scurt timp după ce Liga Germană de Fotbal (DFL) a amânat meciurile programate în

Biletul Zilei de astăzi conține trei selecții din fotbal cu ajutorul cărora țintim „verdele” în ultima zi a săptămânii. Pentru mai multe ponturi și bilete câștigătoare accesează zilnic pariuri1x2.ro, cel mai bun site de analiză și

Medicul Abdu Sharkawy, specialist în boli infecţioase din Toronto, recomandă oamenilor să își tempereze frica şi să nu se panicheze, să se educe, să învețe ce înseamnă igiena corectă şi ce importanţă

Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunţat, duminică, măsurile care urmează instaurării stării de urgenţă: toate persoanele asimptomatice care revin în România din ţări cu cel puţin 500 de cazuri confirmate intră în izolare. Se suspendă

Statul Islamic îi sfătuieşte pe membrii săi să nu călătorească în Europa, să se ferească de acest continent din cauza pandemiei de coronavirus şi îi instruieşte cum să evite răspândirea virusului, relatează Politico care citează

Premierul Ludovic Orban a declarat că economia trebuie să funcţioneze, aşa că Guvernul va adopta săptămâna viitoare măsuri rapide pentru susţinerea companiilor afectate şi a angajaţilor care au de suferit. El a precizat că a modificat

Nonconformista Oana Zăvoranu bifează 0 înfrângere de proporții într-un proces în care este acuzată că și-a trimis bunica la azil, iar ulterior nu ar mai fi plătit costurile lunare. În astfel de condiții, Oana a fost dată în judecată

Apel urgent de la Guvern către primari! E nevoie de noi centre de carantină pentru românii infectați sau suspectați că au virusul. Solicitarea a fost făcută către Primaria Capitalei și primăriile de

Premierul Ludovic Orban a sfătuit românii să nu se aprovizioneze peste necesităţile normale, deoarece nu există riscul de apariţie a unei penurii de alimente sau alte

Directorul general al Bursei de Valori Bucureşti Adrian Tănase spune că în astfel de momente cel mai mare risc este reprezentat de forţa umană, astfel că angajaţii trebuie protejaţi, iar BVB a luat decizia de a trimite 50% din personalul

Toate persoanele care vin din străinătate vor trebui să se plaseze în autoizolare timp de 14 zile, informaeză AFP. Această măsură a fost anunțată, duminică, de către prim-ministrul australian, Scott Morrison și are menirea de a încerca să

Iranul a cerut un împrumut de 5 miliarde de dolari de la Fondul Monetar Internațional (FMI) pentru a ajuta la combaterea răspândirii noului coronavirus, care a măturat țara, infectând peste 10.000 de oameni și ucigând sute.Purtătorul de

Ministra Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Viorica Dumbrăveanu, a anunţat luni, 16 martie, că în Republica Moldova în total au fost depistate 23 cazuri de infecţie cu coronavirus. În 13 cazuri este vorba despre persoane care au

Pandemia de coronavirus care impune carantină, izolare la domiciliu sau chiar internare pentru persoanele contaminate poate pune şi clienţii care au credite la bănci în derulare în imposibilitatea obiectivă de a-şi achita ratele la împrumuturi,

Angajaţi chinezi de la companiile din România au rămas umiţi să vadă că printre măsurile de protecţie pe care le-a anunţaţi guvernul nu se află şi aceea de a purta măşti de protecţie. Ei spun că măştile trebuie purtate de toţi cei

Comisia Europeană a unui set de linii directoare cu privire la managementul frontierelor. În privinţa liberei circulaţii a persoanelor se prevede obligaţia statelor membre de a permite întotdeauna accesul propriilor cetăţeni şi al