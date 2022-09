Copil de trei ani, atacat de un câine pe stradă. Proprietarul s-a ales cu dosar penal 26.09.2022

26.09.2022 Copil de trei ani, atacat de un câine pe stradă. Proprietarul s-a ales cu dosar penal Un copil de doar trei ani din județul Galați a ajuns cu leziuni la spital, mușcat de un câine lăsat nesupravegheat. Stăpâna lui, o femeie de 67 de ani, s-a ales cu dosar



Copil de trei ani, atacat de un câine pe stradă. Proprietarul s-a ales cu dosar penal

Un copil de doar trei ani din județul Galați a ajuns cu leziuni la spital, mușcat de un câine lăsat nesupravegheat. Stăpâna lui, o femeie de 67 de ani, s-a ales cu dosar penal.

Copil de trei ani, atacat de un câine pe stradă. Proprietarul s-a ales cu dosar penal

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Universitatea Craiova n-a avut niciun fel de emoții cu Minaur Baia Mare, 4-0, și devine marea favorită la un al doilea triumf în competiția preferată Până acum, în sferturile de finală ale Cupei României s-au calificat FC Voluntari, CSO

Comisiile reunite, juridică și de sănătate au acordat, marti, cu majoritate de voturi, raport de admitere cu amendamente la propunerea legislativa prin care personalul unor unitati publice si private este obligat sa prezinte la locul de munca

Redactorul-şef de la „Fanatik“, Cristi Coste, e jurnalistul care a semnat articolul care a făcut valuri în presa din România, în ultimele zile. Tot el a fost contactat de fostul internaţional, care a dorit să vorbească despre situaţia

Statele Unite au început, ieri, să facă apel pentru extrădarea fondatorului WikiLeaks. Julian Assange se confrunta cu acuzaţii de spionaj pe teritoriul american, iar dacă va fi găsit vinovat, Assange riscă

Primaria Capitalei a anunţat că zece spitale din subordinea Municipalităţii urmează să solicite finanţare europeană pentru realizarea de instalaţii – electrice, împotriva incendiilor şi de

În prezent, discuțiile purtate „pe partea economică” - vorba reporterului care a încercat să dialogheze cu Gigi Becali - sunt marginale, nici măcar la nivel de strict necesar. Emoțiile cultivate și

Medicul rezident Paul Oargă, devenit cunoscut pentru filmulețele postate pe internet, în care arată cât de grea este lupta cadrelor sanitare pentru salvarea pacienților COVID, avertizează într-o postare cât de grave pot fi efectele tratamentelor

La Transylvania Open (25-31 octombrie), dialogurile purtate cu puştoaica de 18 de ani, la finalul partidelor, au devenit la fel de aşteptate ca meciurile pe care le joacă în cadrul

România a pierdut în ultimii zece ani circa 15.000 de jucători de tenis din evidenţele Federaţiei Române de Tenis (FRT), conform informaţiilor furnizate de către Ministerul Tineretului şi Sportului în

Compania Bravcod, deţinută de Neculae Stinghe şi de Răzvan Şandru, care a preluat în urmă cu trei ani producătorul de carne de curcan Galli Gallo, prezent pe piaţă cu brandul Peneş Curcanul, a contractat un credit de 5 mil. lei de la CEC Bank

Raluka, jurata de la Superstar se află de ieri, în Turcia. Vedeta Pro Tv a plecat în Istanbul însoțită de mama sa și Ensar Duman, consilier medical. Din câte se pare, mama artistei întâmpină unele […] The post Raluka, călătorie

Restricțiile și numărul mare de bolnavi în stare gravă au dat un impuls puternic vaccinării. Aproape 160.000 de români s-au imunizat în ultimele 24 de ore, iar cei care au doză completă primesc și vouchere. Cum centrele de vaccinare au fost

Un număr de 12.698 de doze de vaccin anti-HPV din cele 40.000 achiziţionate în anul 2021 de către Ministerul Sănătăţii au fost utilizate până la sfârşitul lunii septembrie, a informat, vineri,

Sorin Ionescu, CEO al companiei de consultanţă în turism Fivestar Hospitality, spune că există apetit de investiţii în hoteluri chiar şi în această perioadă dificilă care afectează considerabil sectorul

Preşedintele sud-coreean Moon Jae-in i-a oferit Papei Francisc, care l-a primit vineri la Vatican, o cruce confecţionată din sârmă ghimpată folosită la securizarea frontierei dintre cele două Corei, relatează

Trecerea la ora de iarnă 2021 are loc în această noapte, în ultimul weekend din luna octombrie. Astfel, ora 4:00 va deveni ora 3:00, iar odată cu această schimbarea, ziua va deveni cea mai lungă din an. 2021 ar putea fi ultimul an în care

În 2020, afacerile cumulate ale companiilor din învăţământul preuniversitar privat au ajuns la aproape 168 mil. lei, circa 34 mil. euro, conform calculelor ZF bazate pe datele de la Registrul

Simona Halep s-a calificat în finala turneului Transylvania Open, în această seară, după ce a învins-o pe ucraineanca Marta Koshtyuk. Simona Halep a reușit un meci senzațional, încheiat cu puțin timp în urmă, calificându-se în […] The

Birourile Permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor au hotărât ca audierea miniştrilor din Cabinetul Ciucă să aibă loc marţi, urmând ca miercuri Guvernul PNL-UDMR să fie supus votului în plenul reunit al

Medicul Valeriu Gheorghiță, şeful campaniei naţionale de vaccinare, a explicat de ce testele de anticorpi nu pot fi incluse în certificatul verde. ”Anticorpii care apar la trecerea prin boală nu sunt întotdeauna neutralizanţi. Noi ştim