Copiii care călătoresc în străinătate vor sta în carantină la întoarce! Izolarea timp de 10 zile este obligatorie 19.01.2021

19.01.2021 Copiii care călătoresc în străinătate vor sta în carantină la întoarce! Izolarea timp de 10 zile este obligatorie Copiii care călătoresc cu părinţii vaccinaţi în ţări cu incidenţă ridicată a COVID-19 vor sta în carantină zece zile la întoarcerea în România. Măsura vine pentru a preveni riscul de a răspândi boala. Obligația carantinării



Copiii care călătoresc în străinătate vor sta în carantină la întoarce! Izolarea timp de 10 zile este obligatorie

Copiii care călătoresc cu părinţii vaccinaţi în ţări cu incidenţă ridicată a COVID-19 vor sta în carantină zece zile la întoarcerea în România. Măsura vine pentru a preveni riscul de a răspândi boala. Obligația carantinării […] The post Copiii care călătoresc în străinătate vor sta în carantină la întoarce! Izolarea timp de 10 zile este obligatorie appeared first on Cancan.ro.

Copiii care călătoresc în străinătate vor sta în carantină la întoarce! Izolarea timp de 10 zile este obligatorie

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Londra este în prezent cel mai important centru financiar al Europei, însă autorităţile franceze visează ca Parisul să preia acest titlu, scrie

Ziarul Financiar facilitează încă o dată dialogul constructiv între toţi stakeholderii din domeniu printr-o nouă ediţie a ZF Power Summit dedicată tranziţiei ener­getice şi mai ales măsurilor concrete prin care acest lucru se poate realiza

USR și PLUS acuză ”vechea clasă politică” de sacrificarea alegerii primarilor în două tururi, prin votul dat moțiunii de cenzură prn care Guvernul Orban a picat. ”Partidele aparținând vechii clase politice au ales, din

Parlamentul European a adoptat o rezoluţie în care îi solicită Comisiei Europene să propună reguli mai puternice pentru încărcătoare comune, până cel târziu în iulie 2020, indică un comunicat al

Sărbătoarea Sfântului Valentin - Valentine’s Day sau, mai simplu, Ziua Îndrăgostiţilor - ar fi, conform istoricilor, o combinaţie de tradiţii creştine şi romane, transformată şi modernizată de-a lungul veacurilor. În legătură cu cel al

Un cutremur de 5,2 grade a avut loc, vineri dimineața, în

Preşedintele interimar al PSD Marcel Ciolacu a explicat joi seară la „Gândurile lui Cristoiu” că se aştepta ca preşedintele Klaus Iohannis să-l nominalizeze din nou pe Ludovic Orban pentru postul de premier. Cu toate astea, liderul

Emmanuel Macron, președintele Franței, s-a declarat încântat de munca depusă de ministrul Sporturilor, românca Roxana Mărăcineanu, în ancheta care vizează violențele sexuale din patinajul artistic din Hexagon, notează L’Equipe.

S-a întâmplat pe 13 decembrie, anul trecut! Locuința Tamarei Ecclestone, fiica lui Bernie Ecclestone, supranumit ”Regele” Formulei 1, a fost spartă, iar paguba, una ”astronomică”, aproximativ 50 de milioane de lire sterline. Maria Meșter, o

Florin Prunea, managerul general al echipei de fotbal Dinamo, a fost condamnat la nouă luni de închisoare cu suspendare pentru că a fost prins băut la volan. Fostul internaţional, Florin Prunea, a fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă

Un tânăr în vârstă de 19 ani, din Arad, a fost accidentat mortal de un tren, în cursul nopţii, în zona podului CFR care traversează râul Mureş, victima fiind descoperită abia vineri

Athletic Bilbao a învins-o pe FC Barcelona, scor 1-0, și s-a calificat în semifinalele Cupei Spaniei. În semifinalele Cupei Spaniei s-au calificat Mirandes, Granada și Real Sociedad. Aceasta din urmă a eliminat-o pe Real Madrid. Detalii

Liderii PSD au decis vineri, într-o şedinţă restrânsă, să conteste Guvernul Orban 2 la CCR. Motivul: Klaus Iohannis ar fi declanşat un conflict juridic de natură constituţională cu Parlamentul în momentul în care l-a desemnat tot pe Ludovic

Gigantul chinez de telecomunicaţii Huawei va pune la dispoziţia spitalului Huoshenshan o platformă pentru diagnostic la distanţă, cu scopul de a lupta împotriva focarului de coronavirus, conform publicaţiei

Mihaela Spinache, profesoară de religie, și-a încercat norocul, pe muzică latino, la show-ul de pe Pro TV, dar începutul nu i-a fost favorabil. În scenă a intrat imediat Mihai Petre, unul dintre cei patru jurați, care a făcut spectacol, alături

BRD-SocGen, a treia bancă de pe piaţa locală după active,a reuşit să obţină în 2019 un profit net de aproape 1,53 mld. lei, al doilea cel mai bun rezultat anual al băncii, rezultatul fiind influenţat de creşterea veniturilor operaţionale şi

Premieră la “Românii au talent” chiar în seara de debut a noului sezon al îndrăgitei emisiuni de la Pro TV! Atmosfera a atins cote maxime în timp ce pe scenă se afla un concurent străin, iar imaginile care au urmat vor rămâne în istoria

Vechimea medie a întregului număr de autoturisme achiziţionate în 2019, în volum total total de 606.163 de unităţi, a fost de 8,3 ani, faţă de o medie de 9 ani în 2018, potrivit datelor Asociaţiei Producătorilor şi Importatorilor de

Un incident violent a avut loc viseră seară în municipiul Drobeta Turnu Severin. Un tânăr de 35 de ani a fost înjunghiat de un alt bărbat de 30 de ani, ambii din Turnu

Ieri, la sediul Primăriei Municipiului Bucureşti, a avut loc dezbaterea publică legată de modificarea Planului de Urbanism Zonal coordonator al Sectorului 6. Din partea autorităţilor au participat, printre