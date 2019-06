Controversele din sentinţa prin care recidivistul care a tâlhărit cu bestialitate o tânără la Alba Iulia a primit doar 4 ani de închisoare 16.06.2019

16.06.2019 Controversele din sentinţa prin care recidivistul care a tâlhărit cu bestialitate o tânără la Alba Iulia a primit doar 4 ani de închisoare Judecătoria Alba Iulia a luat o decizie suprinzătoare în cazul recidivistului, eliberat din închisoare pe baza recursului compensatoriu, care a tâlhărit cu bestialitate o tânără de 20 de ani în scara blocvului M4 din cartierul



Controversele din sentinţa prin care recidivistul care a tâlhărit cu bestialitate o tânără la Alba Iulia a primit doar 4 ani de închisoare

Judecătoria Alba Iulia a luat o decizie suprinzătoare în cazul recidivistului, eliberat din închisoare pe baza recursului compensatoriu, care a tâlhărit cu bestialitate o tânără de 20 de ani în scara blocvului M4 din cartierul Cetate.

Controversele din sentinţa prin care recidivistul care a tâlhărit cu bestialitate o tânără la Alba Iulia a primit doar 4 ani de închisoare

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Stare de aleră teroristă în oraşul olandez Utrecht, după ce un bărbat a tras mai multe focuri de armă într-un tramvai. Potrivit primelor date publicate de presa olandeză, trei persoane au fost ucise şi

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, spune că liberalii s-ar bucura dacă orice fel de parlamentar ar susţine proiectul lor privind alegerea primarilor în două tururi de scrutin. "Există proiectul de lege care

Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au aplicat comercianţilor din complexul Dragonul Roşu sancţiuni în valoare totală de 1,6 milioane de euro, în prima săptămână a

Viceprim-ministrul Vasile-Daniel Suciu, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, a verificat azi stadiul lucrărilor la Complexul olimpic de nataţie Otopeni, obiectiv realizat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei

PNL a decis, luni, fuziunea cu Partidul Acţiunea Civică a Tinerilor (PACT) condus de Sebastian Burduja, o platformă civică și politică de centru–dreapta, care încurajează implicarea cetățenilor din țară și din diaspora în deciziile

Simona Săvulescu, directorul companiei de apă din Buzău, nu mai cumpără apă îmbuteliată pentru angajați, cerându-le acestora ca în timpul serviciului să consume doar apă de la robinet. "Sunt prima care face acest lucru zi de zi, atât la

Chinezii au hobby-uri trăsnite. Un porumbel voiajor s-a vândut cu 1,25 milioane de euro în Belgia. Vorbim de un record pentru o pasăre din această specie, notează Realitatea TV. Citește mai

La fel ca oamenii, câinii se confruntă cu probleme de sănătate pe care le pot întâmpina pe parcursul vieţii lor. Află care sunt cele mai comune afecţiuni ale prietenului tău patruped şi cum îl poţi

Un incident neobişnuit a avut loc în această seară pe strada Nicolae Titulescu, din municipiul Târgu Jiu. O şoferiţă aflată în stare de ebrietate a lovit cu maşina un pieton care încerca să ajute un bărbat care era căzut lângă

Un copil de un an şi şapte luni a murit, luni, după ce a căzut de la geamul locuinţei situată la etajul al patrulea al unui bloc din municipiul Sibiu. Poliţia a deschis o anchetă in rem pentru ucidere din culpă, băieţelul fiind cu mama acasă

Primarul din Timişoara, Nicolae Robu (PNL), şi echipe de muncitori de la municipalitate au retezat, luni seara, cablurile de televiziune şi internet care erau atârnate pe stâlpi, în zona centrală a

Postul de televiziune Antena 3 a fost nominalizat din nou la New York Festivals World’s Best Television & Film. Emisiunea „Sinteza Zilei” are o nominalizare, emisiunea „În premieră” are șase

Poliţia olandeză l-a arestat luni pe bărbatul suspect de uciderea a trei persoane şi rănirea altor cinci într-un atac armat comis într-un tramvai din oraşul Utrecht, relatează dpa, AFP şi Reuters. Au fost

Senatul a adoptat, în şedinţa plenului de luni, propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 384/2006 privind Statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, iniţiată de senatorul PSD Mihai

Klaus Iohannis, preşedintele României, a cerut Asociaţiei Naţionale a Exportatorilor şi Importatorilor din România(ANEIR) să vină cu o analiză în vederea reducerii deficitului comercial şi vrea să declare problema deficitului cauză

Guvernul italian este divizat cu privire la aderarea la programul chinez One Belt, One Road, scrie Politico. Premierul Giuseppe Conte şi Luigi Di Maio de la Mişcarea 5Stele, susţin că propusul acord cu Beijingul nu ar submina alianţele Italiei cu

Lucian Bute, 39 de ani, va anunța în această săptămână că pune oficial punct carerei de box. Presa din Canada a scris că pugilistul va face anunțul miercuri, într-o conferință de presă. GSP.ro a radiografiat cariera lui

Șeful PSD, Liviu Dragnea, nu va fi operat deocamdată, dar va rămâne în spital până miercuri, au declarat surse medicale citate Realitatea TV. Citește mai

Preşedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a descris, luni, atacul armat de la două moschei din Noua Zeelandă în urma căruia 50 de oameni au murit, ca fiind parte a unui atac mai mare asupra propriei sale ţări şi a ameninţat că-i va trimite

„Până în decembrie finalizăm renovarea şi reclasificarea la trei stele la hotelul