Controversă după moartea lui Kobe Bryant » Una dintre fete nu apare în testamentul legendei NBA 21.03.2020

21.03.2020 Controversă după moartea lui Kobe Bryant » Una dintre fete nu apare în testamentul legendei NBA La doar două luni distanță de la accidentul aviatic, în care și-au pierdut viața Kobe și Gianna Bryant și alte șapte persoane, apare o controversă legată de moștenirea averii. Capri, fiica cea mică a lui Kobe, în vârstă de doar nouă



Controversă după moartea lui Kobe Bryant » Una dintre fete nu apare în testamentul legendei NBA

La doar două luni distanță de la accidentul aviatic, în care și-au pierdut viața Kobe și Gianna Bryant și alte șapte persoane, apare o controversă legată de moștenirea averii. Capri, fiica cea mică a lui Kobe, în vârstă de doar nouă luni, nu apare în testamentul lăsat de Kobe. Legendarul baschetbalist, Kobe Bryant, a murit la doar 41 de ani, după ce elicopterul în care se afla, s-a prăbușit. ...

Controversă după moartea lui Kobe Bryant » Una dintre fete nu apare în testamentul legendei NBA

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

După un weekend cu temperaturi normale pentru data din calendar, de astăzi în majoritatea regiunilor, şi în Capitală, îşi vor face apariţia precipitaţiile. În următoarea lună, conform progenozei ANM vgom avea parte de variaţii termice şi

Horoscop 8 aprilie 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 8 aprilie 2019 - Berbec: Ai șansa de a remedia cele mai delicate probleme din familie, cu pași mici, dar temeinici. Primul pas îl poți face astăzi, oferind bunăvoință

O nouă alertă alimentară provoacă panică în rândul populației României! Cel mai consumat aliment ne pune viața în pericol zi de zi. Raportul devastator emis de una dintre instituțiile – cheie ale statului stă drept dovadă în acest sens.

Anul trecut, mai multe licitaţii organizate de Primăria Focşani pentru unele lucrări de investiţii au fost anulate din lipsă de

Mai mulţi parlamentari propun, într-o iniţiativă legislativă, ca pacienţii asiguraţi prin Casa Naţională de Asigurări de Sănătate să aibă dreptul la investigaţii gratuite de screening, la solicitarea proprie sau pe baza unei trimiteri de

Apar noi biruri pentru pacienţii români. Aceştia ar putea fi puşi în situaţia de a achita o contribuţie personală atunci când vor beneficia de servicii medicale în sistemul

În februarie, câştigul salarial mediu nominal net a fost de 2.933 lei, în creştere faţă de aceeaşi lună a anului trecut (+17,9%), dar în scădere faţă de luna precedentă cu 3 lei (-0,1%), arată datele INS. În ianuarie, câştigul salarial

Accident grav petrecut luni dimineaţă în Capitală. O femeie de 49 de ani a intrat într-o autospecială de pompieri, cu semnalele acustice şi luminoase

Blocul politic ACUM, condus de Maia Sandu şi Andrei Năstase, cheamă Partidul Socialiştilor la discuţii publice pe motiv că ar fi îngrijoraţi de că „procesul de constituire a organelor de lucru ale Parlamentului este tergiversat, fiind

Un ochi de apă ascuns în pădurile Parcului Natural Grădiştea Muncelului Cioclovina a devenit loc de întâlnire pentru zeci de animale sălbatice. Rangerii rezervaţiei au montat camere video de supraveghere în zonă şi au rămas uimiţi de

Aeromania, spectacolul aviatic al litoralului, nu se va mai ţine în această vară. Organizatorii de la Tuzla au anunţat motivele anulării acestei

Autorităţile municipale vor identifica un teren pentru depozitarea anvelopele uzate. Agenţii economici îşi vor asuma cheltuielile pentru transportarea cauciucurilor către locul depozitării, dar nu vor trebui să plătească taxă de depozitare,

Lipsa de predictibilitate legislativa este un adversar dificil pentru antreprenori. In urma consultarilor cu mediul de afaceri, guvernul a modificat prin ordonanta de urgenta contestata OUG 114. Avocatul de

Duminică, în Grădina japoneză din Parcul Herăstrău, a avut loc cea de-a doua ediţie a evenimentului Hanami (privitul florilor de cireş). Manifestarea a fost organizată de Ambasada Japoniei, în colaborare

În România, piaţa de curierat se ridică la circa 450 de milioane de euro. Spre comparaţie, în Polonia piaţa de curierat se ridică la 1 mld.

Salariul mediu net a scăzut uşor în februarie faţă de ianuarie, cu 0,1%, la 2.933 lei, dar este cu 18% mai mare faţă de februarie 2018, cele mai mari valori fiind înregistrate în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv

Bijuteriile Teilor reprezintă un dans armonios de forme şi culori, piesele cu volume generoase fiind adevărate opere de artă, imposibil de trecut cu

Fribourg Development, diviziunea de real estate a fondului de investiţii Fribourg Capital con­trolat de Ion Sturza, fost premier al Republicii Mol­dova, discută cu americanii de la White Star Real Estate vânzarea birourilor Liberty din

La 22 de kilometri de Cernăuți este amplasat Voloca, satul-simbol al românilor din Bucovina ucraineană. E cel mai bogat dintr-o zonă sărăcăcioasă a țării vecine: vile impunătoare făcute din afaceri cu rochii de mireasă și cimitir deja

Altex are un puternic magazin online cu o multime de promotii interesante pentru categorii de produse diverse si foarte diferite. Am aruncat o privire printre acestea si am selectat cele mai importante promotii ale saptamanii. Citește mai