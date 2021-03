Contribuţiile lumii arabo-islamice asupra Renaşterii europene-una dintre filele necunoscute ale istoriei 20.03.2021

20.03.2021 Contribuţiile lumii arabo-islamice asupra Renaşterii europene-una dintre filele necunoscute ale istoriei Progresul nu este un fenomen stabil şi nici sigur. Iar istoria, care are multe lucruri de spus, sau multe de ascuns, în funcţie de naratorul care încearcă reconstrucţia acesteia, este grăitoare în această



Contribuţiile lumii arabo-islamice asupra Renaşterii europene-una dintre filele necunoscute ale istoriei

Progresul nu este un fenomen stabil şi nici sigur. Iar istoria, care are multe lucruri de spus, sau multe de ascuns, în funcţie de naratorul care încearcă reconstrucţia acesteia, este grăitoare în această privinţă.

Contribuţiile lumii arabo-islamice asupra Renaşterii europene-una dintre filele necunoscute ale istoriei

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Tragedie în Vama Nădlac! O femeie a decedat în timp ce aștepta să pătrundă pe teritoriul României. Femeia se afla într-un microbuz cu oamenii care urmau să fie trimiși în zona de carantină, sub escortă. A coborât din microbuz, a ajuns la

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, a donat luni suma de 10.000 de lei pentru achiziţionarea de materiale de protecţie destinate voluntarilor care se implică, prin intermediul site-ului "Ajută cu bucurie", în sprijinirea persoanelor

Coronavirus România - S-a intrat in scenariul 4 dupa ce am depasit 2.100 de cazuri la noi in

Multă lume este îngrijorată de posibila perturbare a aprovizionării cu alimente în săptămânile ce urmează. Un semnal de atenționare este tras de Asociația Companiilor de Distribuție de Bunuri din

Începând cu data de 3 aprilie intră în vigoare O.U.G. nr. 34/2020 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, a anunţat IPJ Călăraşi. Astfel, se modifică valoarea

În contextul actual, datorat stării de urgenƫă, există o adevărată efervescenƫă legislativă, constând în măsuri care să sprijine mediul antreprenorial şi nu numai. Iată mai jos patru dintre ultimele măsuri luate de autorităƫi, la nivel

Un vaccin pentru coronavirus fost descoperit, culmea, de un gigant al producției de tutun, plantă care fumată atacă plămânii, la fel ca și noul coronavirus. Secvența genetică a coronavirusului a fost clonată și introdusă în plantele de

Ministerul Educației a trimis o adresă către toate școlile, pe 2 aprilie, prin care le spune directorilor și inspectorilor că tot personalul din școli și inspectorate va fi obligatoriu în concediu de odihnă de pe 4 aprilie, până pe 21

O echipă de cercetători din SUA a publicat un studiu într-un jurnal științific despre un vaccin împotriva coronavirusului care ar fi sub forma unui plasture, informează Agerpres. Potențialul vaccin a fost testat pe șoareci de laborator și

Activitatea fabricii de automobile Ford, de la Craiova, va fi suspendată până cel puţin pe data de 4 mai. Reprezentanţii companiei au anunţat, vineri, prelungirea acestei măsuri, din cauza epidemiei de

EximAsig, compania de asigurări-reasigurări al cărei acţionar majoritar este EximBank, şi-a propus ca obiectiv general creşterea prezenţei pe segmentul de retail prin exploatarea la maximum a tuturor canalelor de distribuţie, potrivit

Una dintre sexy-folcloristele României îl atacă pe Raed Arafat! Motivul este halucinant, iar fanii artistei au rămas mască. Daniela Ploia, interpretă de muzică populară, a lansat un atac dur la adresa lui Raed Arafat. Situația halucinantă a

În ultima perioadă am fost întrebați frecvent cum am putea cumpăra un apartament în condiții de siguranță maximă. Aveți nevoie să cumpărați un apartament în această perioadă? Care este riscul expunerii la coronavirus? Autoritățile spun

O nouă categorie de pensii speciale a fost stabilită printr-o lege deja promulgată de şeful statului şi publicată în Monitorul Oficial, după ce Curtea Constituţională a constatat că înfiinţarea acestora trebuia realizată prin lege, nu prin

COVID-19. Compania aeriană românească TAROM a anunțat în această seară că a transportat în România 9 tone de echipament pentru medicii aflați în prima linie a luptei împotriva coronavirus. „În plină criză generată de pandemia de

Aproape jumătate dintre români (49%) aleg să reducă cheltuielile la minim în această perioadă, gândindu-se de două ori înainte de a face o cheltuială (42%). Adulții între 45-54 ani sunt cei mai

Paradise Park, un sanctuar pentru animale din Cornwall, Marea Britanie, s-a închis deja de peste o săptămână din cauza pandemiei de coronavirus. A fost o măsură luată pentru a preveni răspândirea infecției, dar și pentru a-și proteja

Vlad Ghetu este unul dintre asistenții medicali tineri care se luptă în fiecare zi în prima linie cu virusul care a ucis mii de oameni în întreaga lume. Tânărul este student la medicină în anul IV și asistent SMURD în același timp.

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a anunțat, sâmbătă, că rezultatul său la testul pentru COVID-19 este negativ. El spune că va fi testat din nou, în patru sau cinci zile, precizând că nu are motive,

Aproape 400 de cadre medicale au fost infectate cu COVID-19 până miercuri, a anunțat Grupul de Comunicare Strategică. Dintre acestea, peste jumătate sunt din Suceava, care se află în carantină totală de