Contribuabilii se confruntă cu întârzieri în obţinerea rambursării sumelor de TVA ce li se cuvin 20.07.2022

20.07.2022 Contribuabilii se confruntă cu întârzieri în obţinerea rambursării sumelor de TVA ce li se cuvin Majoritatea contribuabililor, peste 80%, se confruntă cu întârzieri, în general semnificative, în obţinerea rambursării sumelor de TVA ce li se cuvin, iar un procent similar (82%) nu au solicitat niciodată dobânzi, arată un sondaj EY



Contribuabilii se confruntă cu întârzieri în obţinerea rambursării sumelor de TVA ce li se cuvin

Majoritatea contribuabililor, peste 80%, se confruntă cu întârzieri, în general semnificative, în obţinerea rambursării sumelor de TVA ce li se cuvin, iar un procent similar (82%) nu au solicitat niciodată dobânzi, arată un sondaj EY România.

Contribuabilii se confruntă cu întârzieri în obţinerea rambursării sumelor de TVA ce li se cuvin

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Şcoala privată British School of Bucharest începe noul an şcolar cu 650 de elevi din peste 50 de naţionalităţi cu vârste între 2 şi 18 ani, după cum afirmă Ioana Pasca, head of marketing and events în cadrul unităţii private de

Povestea tezaurului românesc din Rusia rămâne un capitol deschis din istorie, după 100 de ani de aventuri politice. Depinde doar de statul român, așa cum susține și guvernatorul Băncii Naționale a României, să afirme mereu dreptul nostru, ca

Japonia a suspendat utilizarea a aproximativ 1.63 milioane de doze Moderna din cauza prezenței unor particule negre găsită într-un flacon. Descoperirea a fost făcută de ochiul ”vigilent” al unui farmacist din prefectura Kanagawa, Japonia.

Prim-ministrul Natalia Gavriliţa a făcut o declaraţie controversată, marţi seara, în încercarea de a explica de ce autorităţile centrale au interzis desfăşurarea careurilor şcolare în prima de zi de

Marisa Paloma, dezvăluiri despre primele luni de sarcină! Câștigătoarea sezonului 2 „Bravo, ai stil!” va aduce pe lume primul său copil. Bruneta a vorbit despre cum s-a schimbat viaţa sa în postura de viitoare mămică, […] The post

Raluca Turcan a anunțat că Ministerul Muncii va pune presiune maximă pentru ca proiectul privind consumatorul vulnerabil, care a fost adoptat de Guvern, să fie votat și în Parlament, astfel încât aplicarea măsurilor de susținere să fie

Fanii din Islanda protestează împotriva propriilor internaționali, acuzați de agresiuni sexuale, și nu îi vor încuraja la începutul meciului contra României. Asociația suporterilor echipei naționale a Islandei (Tólfan) a hotărât să

FC Barcelona a anunțat fotbalistul care va prelua tricoul cu numărul 10, lăsat vacant după plecarea lui Messi la PSG. Catalanii au decis ca Ansu Fati (18 ani) să fie noul „decar” de pe Camp Nou. Spaniolul crescut în celebra academie „La

Islanda - România, meci din a 4-a rundă a preliminariilor Campionatului Mondial, se dispută joi, 2 septembrie, de la ora 21:45. Partida poate fi urmărită în format liveTEXT pe GSP.ro și în direct la ProTV. Theodor Jumătate, șeful

Fostul deputat liberal Lucian Ciubotaru şi medicul legist Marcel Bădără se înţeleseseră să falsifice un buletin de analiză toxicologică ca să scape un cunoscut al fostului parlamentar de inculparea într-un dosar penal, potrivit

Daniela Covăcescu, cu peste 20 de ani de experienţă în domeniul financiar-bancar şi asigurări, a fost recrutată de Allianz-Ţiriac Asigurări pentru funcţia de director de operaţiuni (Chief Operating Officer -

Candidații cu vârsta de peste 45 ani au înregistrat 40% dintre aplicările la joburi din luna august, cu 10% mai mult decât în iulie, arată un raport BestJobs. În luna august, candidații cu vârsta peste

În spitalele din ţară se internează din ce în ce mai mulţi pacienţi infectaţi cu SARS-CoV-2, avertizează ministrul Sănătăţii. Ioana Mihăilă a vizitat Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, care „a intrat zilele astea în valul

Moneda naţională a atins joi un nou maxim istoric în raport cu leul, în condiţiile în care cursul calculat de Banca Naţională a României (BNR) a fost de 4,9386 lei/euro, în creştere cu 0,41 bani (0,08%)

Ministrul interimar al Justitiei Lucian Bode anunţă că în această seară echipa din ministerul pe care îl preia se va consulta cu echipa Ministerului Dezvoltării şi va da aviz pe proiectul de OUG Anghel Saligny, precizând că avizarea unui

Luna august a continuat aprecierea mediei pre­ţurilor aparta­mentelor vechi cu trei camere din Capitală la peste 101.000 de euro, maximul ultimului deceniu şi valoare care nu a mai fost atinsă din prima jumătate a anului

Peste 10.800 persoane au fost vaccinate anti-COVID, în ultimele 24 de ore, conform datelor transmise, vineri, de Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV). Numărul este în uşoară scădere

Un fenomen extrem de rar, a fost surprins de mai mulţi turişti, în masivul Ceahlău și Vârful Moldoveanu. Efectul Gloria se formează atunci când umbra unui obiect sau a unei persoane se proiectează pe un nor sau o zonă cu ceață. Imaginile

Restricţiile de călătorie, dar şi tea­ma de infectare au schimbat com­por­tamentul pacienţilor, care s-au în­dreptat spre achiziţiile online pentru pro­dusele farmaceutice precum cele eli­berate fără reţetă sau cele de

Angelina Jolie a declarat, într-un interviu pentru The Guardian, că s-a temut pentru siguranţa copiilor săi în timpul căsătoriei cu Brad Pitt şi a criticat guvernul SUA pentru că nu a făcut mai mult pentru a proteja drepturile minorilor.