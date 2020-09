Consulul SUA, jefuit în Capitală. A fost atacat de trei indivizi 18.09.2020

Cătălin Ghenea, consului general al României la Miami, aflat în această perioadă în Bucureşti, pentru rezolvarea unor probleme, a fost atacat de trei persoane, care i-au luat portofelul. Diplomatul se plimba pe stradă singur când a fost înconjurat de trei indivizi, care au început să-l ameninţe. Unul dintre suspecţi i-a furat portofelul, apoi toţi au dat […] The post Consulul SUA, jefuit în Capitală. A fost atacat de trei indivizi appeared first on Cancan.ro.

