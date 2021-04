Construcţiile au revenit pe linia de plutire în februarie 2021, dar nu mai cresc cu două cifre ca în anii trecuţi 24.04.2021

24.04.2021 Construcţiile au revenit pe linia de plutire în februarie 2021, dar nu mai cresc cu două cifre ca în anii trecuţi Construcţiile au avansat cu 3,3% an/an în februarie 2021, după scăderea din ianuarie, prima după doi ani de creştere, arată datele publicate de Institutul Naţional de Statistică



Construcţiile au revenit pe linia de plutire în februarie 2021, dar nu mai cresc cu două cifre ca în anii trecuţi

Construcţiile au avansat cu 3,3% an/an în februarie 2021, după scăderea din ianuarie, prima după doi ani de creştere, arată datele publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Construcţiile au revenit pe linia de plutire în februarie 2021, dar nu mai cresc cu două cifre ca în anii trecuţi

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Joyce Lin, o americană în vârstă de 40 de ani, pilot de meserie, și-a pierdut viața într-un tragic accident aviatic petrecut în Indonezia. Ea încerca să ducă teste COVID-19 într-un sat îndepărtat când avionul de mici dimensiuni cu care

Compania IAR Braşov (IARV), cu activitate în repararea şi întreţinerea de aeronave, a înregistrat în primul trimestru din 2020 un profit net de 12,7 mil. lei, echivalentul unei creşteri de 50,7% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, şi

Borussia Dortmund și Schalke se vor întâlni sâmbătă, de la ora 16:30, în derby-ul etapei a 26-a din Bundesliga. Schalke e campioana egalurilor în acest sezon, bifând 10 remize în primele 25 de runde. Înainte de suspendarea sezonului,

Eforturile de a ţine sub control pandemia COVID-19 pot fi zădărnicite de acei cetăţeni care încep să nu mai ţină cont de sfaturile oficiale, a avertizat joi directorul pentru Europa al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), Hans Kluge,

„ROMÂNIA, VA FI BINE! Am simțit asta azi-noapte, la #RevelionulRelaxării. Am fost împreună mult peste 1 milion de români, doar pe Facebook Live. Am ieșit din starea de urgență, nu știu exact în ce stare am intrat, dar dragostea și energia

România ar putea pierde circa 230.000 de turişti din Israel şi venituri de peste 1,2 miliarde de lei anual dacă nu ia rapid măsuri pentru a ajuta turismul de incoming, se arată

Matthew Mackell, un elev eminent, în vârstă de 17 ani, s-a sinucis, pe 7 mai, în parcul Dunorlan, din Tunbridge Wells, comitatul Kent. Tânărul din clasa a 12-a se pregătea să devină contabil și fusese ales să facă practică timp de două

Liga 1 de fotbal ar putea merge mai departe doar cu meciurile din play-off! La iniţiativa președintelui Politehnicii Iași, Ciprian Paraschiv, 6 dintre formaţiile din play-out au solicitat LPF îngheţarea grupei a doua valorice. Bazându-se pe

Philippe Roux, fost director general al companiei Tereos Romania, va primi despăgubiri pentru că instanța a hotărât că a fost concediat abuziv. Philippe Roux, fost director general al companiei Tereos Romania, fosta fabrica Zaharul Luduş (Mureş),

România a înregistrat cel mai mare avans al economiei din cele 27 de state UE, în primul trimestru al acestui an, comparativ cu perioada similară din 2019, arată estimarea preliminară

O nouă ediţie a emisiunii Puterea Dragostei are loc sâmbătă, la Kanal D. Noi discuţii aprinse, drame şi certuri sunt aşteptate şi azi, 16 mai, iar fanii show-ului aşteaptă cu nerăbdare să vadă ce se mai întâmplă între băieţi şi fete.

Veşti mai puţin bune pentru cei care au sperat că odată cu încheierea stării de urgenţă se vor redeschide sălile de fitness. Comisia Naţională pentru Sănătate Publică a instituit vineri, 15 mai, stare de urgenţă în sănătate publică

După opt ani de la aban­donarea lucrărilor şi cinci de la rezilierea contractului pentru tronsonul centurii Capitalei între DN2 şi A2 au fost reluate în premieră lucrările pe unul dintre cele mai aglomerate drumuri din

Lavinia Petrea, prezentatoarea stirilor de dimineașă la Pro TV, s-a descris, pe blogul ei, laviniapetrea.ro, ca fiind “mama a trei copii pe care mi i-am dorit din tot sufletul și soția unui om minunat fără de care nu aș fi completă.“ CITEȘTE

Pasagerii aeronavelor vor călători grupaţi pe familii şi cât mai distanţaţi. Turiștii vor purta măşti pe toată durata călătoriei, precizează un ordin comun al

Giuseppe Conte, premierul Italiei, a confirmat că formațiile din Serie A vor putea relua antrenamentele în grup începând de luni, 18 mai. Premierul Conte a susținut astăzi o conferință de presă în care a enumerat măsurile care vor

Proteste ale Mişcării "Vestele galbene" au avut loc, sâmbătă după-amiază, în mai multe oraşe din Franţa, unii manifestanţi fiind reţinuţi, informează publicaţiile Le Figaro şi L'Express. Zeci

Doar patru ani şi jumătate i-au fost suficienţi lui Eric Cantona pentru a intra definitiv în inimile fanilor drept cel mai mare jucător din istoria lui Manchester United. Talentat şi capricios, genial şi arogant, decisiv şi nonconformist, el a

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) angajează fără concurs 526 de cadre, pe o perioadă de șase luni, pentru a reduce deficitul înregistrat la nivel rural pe perioada stării de urgență, conform precizărilor ministrului Marcel Vela. MAI caută

Oficialii de la Sepsi fac eforturi majore pentru a respecta la maximum interdicțiile puse de autorități și pentru a proteja jucătorii. Ovidiu Chiribici, preparatorul covăsnenilor, explică cum decurg lucrurile într-o zi în cantonamentul