Constanţa: Peste 800 de sportivi vor alerga la Maratonul Nisipului 22.05.2022

22.05.2022 Constanţa: Peste 800 de sportivi vor alerga la Maratonul Nisipului Peste 800 de sportivi din România şi Republica Moldova vor participa la Maratonul Nisipului, eveniment care se va desfăşura pe 21 iunie, pe o plajă din municipiul Constanţa, au informat,



Constanţa: Peste 800 de sportivi vor alerga la Maratonul Nisipului

Peste 800 de sportivi din România şi Republica Moldova vor participa la Maratonul Nisipului, eveniment care se va desfăşura pe 21 iunie, pe o plajă din municipiul Constanţa, au informat, organizatorii.

Constanţa: Peste 800 de sportivi vor alerga la Maratonul Nisipului

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Lovitură fulgerătoare pentru tabăra lui Ludovic Orban: un pion al taberei sale a fost scos din joc. Alexandru Nazare a fost revocat din fruntea Finanțelor. Premierul Cîțu l-a dat afară din guvern după un lung șir de zvornuri că este pe lista

România se află pe locul 55 în lume într-un clasament privind uşurinţa de a face business în fiecare ţară de pe glob, conform raportului Doing Business al Băncii

Aflat în județul Dolj, la alegerile pentru organizația locală, Ludovic Orban le-a promis liberalilor olteni că dacă va câștiga un nou mandat în fruntea partidlui, PNL poate spera la 3 mandate guvernamentale, ca pe vrema lui I.C.

Ministrul mediului, Tanczos Barna, a mulţumit locuitorilor din Băile Tuşnad pentru că susţin proiectul legislativ care va permite intervenţia imediată în cazul în care ursul se află în localitate, informează Agerpres. „Sute de oameni au

Fosta iubită a lui Yamato Zaharia s-a „reprofilat”? CANCAN.RO a intrat în posesia unor imagini incendiare cu sexy-Miruna şi noua sa parteneră… de ”joacă”. Tânăra a vorbit fără reţineri despre relaţia pe care o are

Parisul limitează viteza automobilelor în oraş la 30 km/h. Primăria încurajează mersul cu bicicleta. Măsura va intra în vigoare începând cu data de 30 august. Parizienii vor fi nevoiţi să calce frâna

Ciprian Deac (35 de ani, mijlocaș ofensiv) este jucătorul cu cele mai multe Supercupe ale României din istorie! Urmărește AICI desfășurarea meciului CFR Cluj - CSU Craiova Titularizat în această seară de Marius Șumudică, Deac a ajuns astfel

Duminică, 11 iulie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 8 iulie, Loteria Română a acordat peste 23.400 de câștiguri în valoare totală de peste 1 milion de lei.

Premiul de excelenţă Ion I. C. Brătianu a fost acordat vineri seara preşedintelui liberal, Ludovic Orban, iar Premiul de excelenţă Generaţia Altfel a revenit prim-ministrului Florin Cîţu, în cadrul

Papa Francisc a apărut în public duminică pentru prima dată de când a fost supus unei intervenţii chirurgicale la colon în urmă cu o săptămână, ieşind la un balcon al spitalului Gemelli din

S-a terminat vara Europeanului nomad. Am scris înainte de finală cu gândul la această întrebare: ce s-a schimbat? Ne-am întors pe stadioane și am fost fericiți și am știut-o. EURO ne-a arătat câteva direcții clare ale fotbalului la zi.

Herman Berkovits, medicul personal al premierului israelian Benjamin Netanyahu, a vorbit sâmbătă, la Realitatea Plus, despre efectele vaccinării în țara sa și riscurile imunizării cu serurile apărute pe

Doar 12.082 de persoane s-au vaccinat anti-COVID în ultimele 24 de ore, potrivit datelor furnizate luni, 12 iulie, de Comitetul Național de coordonare a activităților privind vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV). Cu numai o zi înainte, duminică,

Imaginile cu Bianca Pop la mare nu ating calificativul ”incendiar”, dar nici ochii de pe ea, pe plaja de la Mamaia, nu-i poți lua! Fosta ispită s-a refugiat la malul mării, pentru ”tradiționalul” sejur estival. […] The post Bianca Pop a

CEC Bank şi Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) au semnat un protocol de colaborare pentru accelerarea procesului de absorbţie a fondurilor europene alocate în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală pentru perioada de

Începe-ți ziua cu o porție de amuzament! Terapia prin râs poate începe în fiecare zi cu un banc bun. Iată care este propunerea noastră pentru astăzi: După câţiva ani de căsnicie, săturându-se să se tot […] The post BANC. După

Astăzi, vremea va fi călduroasă în cea mai mare parte a ţării, pe spaţii mici caniculară în sud-vest, unde şi disconfortul termic se va accentua. Indicele temperatură-umezeală va atinge sau va depăşi pragul critic de 80 de unităţi pe arii

Poliţia a fost alertată de un bărbat din Agigea care a spus că vecinul său, în vârstă de 71 de ani, şi-a luat viaţa în curtea

Nouă, celor din afara înotului, ni s-a părut că David Popovici, încoronat recent triplu campion continental la juniori, a apărut de nicăieri. Nici nu prea avea când și de unde să apară, din moment ce va împlini 17 ani pe 15 septembrie. Dar

Primarul oraşului Cluj-Napoca, Emil Boc, a susţinut, la Digi24, că a atras atenţia colegilor din PNL ca aşa numitul festival al democraţiei să nu se transforme în bâlciul democraţiei. Afirmaţiei edilului vine în contextul celui mai recent