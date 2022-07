Congresul USR a validat alegerea lui Cătălin Drulă în funcţia de preşedinte al partidului 17.07.2022

17.07.2022 Congresul USR a validat alegerea lui Cătălin Drulă în funcţia de preşedinte al partidului UPDATE: Congresul USR a validat, sâmbătă, alegerea lui Cătălin Drulă în funcţia de preşedinte al



Congresul USR a validat alegerea lui Cătălin Drulă în funcţia de preşedinte al partidului

UPDATE: Congresul USR a validat, sâmbătă, alegerea lui Cătălin Drulă în funcţia de preşedinte al partidului.

Congresul USR a validat alegerea lui Cătălin Drulă în funcţia de preşedinte al partidului

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Cursul de schimb leu/euro a încheiat săptămâna trecută peste nivelul de 4,93 lei/euro, apropiindu-se de maximul istoric de 4,9338 lei/euro atins în 20

LIVE Realitateadebucuresti.net. Invitat: Emilian

PSG a câștigat cu 2-0 meciul cu Reims, care a contat pentru etapa 4 din Ligue 1. A fost prima partidă a lui Lionel Messi în tricoul vicecampioanei Franței. Rezultatele etapei 4 din Ligue 1 PSG a câștigat meciul de la Reims, dar nu fără emoții.

CFR Cluj s-a impus de o manieră categorică în derby-ul cu FCSB, terminat 4-1. La finalul partidei, Cristi Moldovan, antrenorul de portari care a condus-o pe campioana României de pe bancă în meciul cu roș-albaștrii, a recunoscut implicarea

Preşedintele PNL Ludovic Orban a declarat la finalul şedinţei de Coaliţie că liderii nu au reuşit încă să ajungă la un consens privind desfiinţarea Secţiei Speciale de anchetare a magistraţilor. El a precizat că a rămas ca ministrul

Departamentul Educaţiei din SUA deschide anchete privind drepturile civile, pentru a stabili dacă cinci state care au interzis şcolilor să solicite purtarea măştilor pentru protejarea de Covid-19 discriminează elevii cu dizabilităţi, a declarat

MAM Bricolaj (simbol bursier MAM), furnizor de materiale şi accesorii pentru mobilier controlat de familia Găvan, a încheiat primul semestru din 2021 cu afaceri de 24,9 mil. lei echivalentul unei creşteri de 47,7% faţă de perioada similară a

Misiunea de amploare a pompierilor tulceni, care au fost solicitați să intervină pentru cputarea unei persoane dispărute în apele Dunării. Este vorba despre un bărbat de 54 de ani care a intrat în apă să facă o baie și nu a mai

Preşedintele Curţii Constituţionale, Domnica Manole, consideră că, timp de mai multe decenii, în teritoriul pe care se află astăzi Republica Moldova, limba română nu a beneficiat de statutul pe care îl merita, deşi era vorbită de majoritatea

Una dintre vechile autoutilitare ale Serviciului de Ambulanţă Prahova a luat foc în parcarea sediului central al instituţiei. Incidentul s-a petrecut marţi, în jurul orelor 14.00. Conducerea SAJ a deschis o anchetă

Atacul cu rachete de luni asupra aeroportului din Kabul a fost revendicat de gruparea jihadistă Stat Islamic - Khorasan

Start-up-ul Planable, cu birouri în Bucureşti şi Chişinău, care a dezvoltat o platformă de colaborare pentru echipele de social media, a lansat noi funcţionalităţi speciale de editare a imaginilor, pentru a ajuta experţii în marketing să

Şcoala privată British School of Bucharest începe noul an şcolar cu 650 de elevi din peste 50 de naţionalităţi cu vârste între 2 şi 18 ani, după cum afirmă Ioana Pasca, head of marketing and events în cadrul unităţii private de

Povestea tezaurului românesc din Rusia rămâne un capitol deschis din istorie, după 100 de ani de aventuri politice. Depinde doar de statul român, așa cum susține și guvernatorul Băncii Naționale a României, să afirme mereu dreptul nostru, ca

„Îmi pleacă angajaţii să lucreze la stat, pentru că au salarii mai mari şi mai puţine responsabilităţi“ – este una dintre cel mai frecvent întâlnite supărări ale angajatorilor din privat, care se confruntă cu un deficit mare de

Japonia a suspendat utilizarea a aproximativ 1.63 milioane de doze Moderna din cauza prezenței unor particule negre găsită într-un flacon. Descoperirea a fost făcută de ochiul ”vigilent” al unui farmacist din prefectura Kanagawa, Japonia.

Amin ul Haq, vechiul tovarăş al lui Osama bin Laden, a reapărut în public. Teroristul a devenit responsabil de însoţirea apropiată a fondatorului Al Qaeda. În 2007, ar fi fost rănit în luptă, iar în

Marisa Paloma, dezvăluiri despre primele luni de sarcină! Câștigătoarea sezonului 2 „Bravo, ai stil!” va aduce pe lume primul său copil. Bruneta a vorbit despre cum s-a schimbat viaţa sa în postura de viitoare mămică, […] The post

Rata de succes la examenul de toamnă al bacalaureatului din 2021 a fost de 30,3%, în scădere față de sesiunea de anul trecut unde procentul candidaților promovaţi a fost

Raluca Turcan a anunțat că Ministerul Muncii va pune presiune maximă pentru ca proiectul privind consumatorul vulnerabil, care a fost adoptat de Guvern, să fie votat și în Parlament, astfel încât aplicarea măsurilor de susținere să fie