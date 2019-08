Confirmare oficială: BCR vinde clădirea Bucharest Financial Plaza, unde îşi are sediul central, evaluată la peste 45 mil. euro 08.08.2019

08.08.2019 Confirmare oficială: BCR vinde clădirea Bucharest Financial Plaza, unde îşi are sediul central, evaluată la peste 45 mil. euro Banca Comercială Română (BCR) scoate la vânzare clădirea Bucharest Financial Plaza, unde îşi are sediul în prezent. Clădirea are o suprafaţă de 26.300 de metri pătraţi închiriabili şi este evaluată la peste 45 de milioane de



Confirmare oficială: BCR vinde clădirea Bucharest Financial Plaza, unde îşi are sediul central, evaluată la peste 45 mil. euro

Banca Comercială Română (BCR) scoate la vânzare clădirea Bucharest Financial Plaza, unde îşi are sediul în prezent. Clădirea are o suprafaţă de 26.300 de metri pătraţi închiriabili şi este evaluată la peste 45 de milioane de euro.

Confirmare oficială: BCR vinde clădirea Bucharest Financial Plaza, unde îşi are sediul central, evaluată la peste 45 mil. euro

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Şeful Delegaţiei Uniunii Europene la Chişinău, Peter Michalko, consideră că este în mâinile forţelor politice din Republica Moldova decizia cum vor continua procesul politic mai departe în baza rezultatelor alegerilor. În plus, UE nu are

Schimburile comerciale dintre România şi Republica Moldova, anul trecut, au atins un vârf istoric. Aceste schimburi au depăşit un miliard de dolari americani. Declaraţia a fost făcută de ambasadorul României în Republica Moldova, Daniel

Inspectoratul General de Poliţie anunţă că vineri, 22 martie, ora 7.40, în timpul verificării Izolatorului de Detenţie Provizorie a IP Taraclia, a fost depistat cadavrul unui tânăr de 31 de ani, care s-ar fi strangulat de gratiile celulei cu o

Daniel Tudorache a câştigat medalia de bronz la competiţia de bocce, la simplu baieţi, în cadrul Jocurilor Mondiale Special Olympics de la Abu Dhabi, eveniment care are loc în perioada 8-22

Radu Albot, numărul 46 mondial, îl va întâlni pe elveţianul Roger Federer, în turul doi la turneul ATP Masters 1000 de la Miami. Asta după ce a trecut de australianul Matthew Ebden, locul 50 mondial, scor 6-0, 1-2. Ebden s-a retras în setul doi

Simona Halep va debuta în această noapte în turul al doilea al turneului de la Miami, acolo unde va avea parte de o susţinere

Un bărbat a postat pe Facebook o fotografie cu monumentul funerar al Luminiţei Gheorghiu, care a fost senator timp de o lună, în locul lui Nicolae Văcăroiu. Conform fotografiei, senatoarea şi-ar fi scris pe crucea făcută din timpul vieţii

Un bărbat de 70 de ani, din judeţul Vaslui, a fost condamnat pentru viol în formă continuată, fiind acuzat că a abuzat sexual o minoră de 14 ani ore în

Este alertă alimentară în România, după ce un important lanţ naţional de magazine a retras de la vânzare un întreg lot de fructe confiate, din cauza suspiciunii că ar fi contaminat

Antrenorul Dan Petrescu (51 de ani) a revenit azi la Cluj și a semnat un contract cu CFR, relatează Gazeta Sporturilor. Începând de duminică, Dan Petrescu îi va lua locul pe bancă lui Alin

Simona Halep (27 de ani/3 WTA) o va înfrunta în această noapte pe americanca Taylor Townsend (22 de ani/96 WTA) în turul secund de la Miami, nu mai devreme de ora 00:30 (ora României). Meciul va putea fi urmărit liveTEXT pe

Mihai Teja a folosit în finalul meciului cu Astra, scor 2-0, o formulă, cu Bălașa-Planici stoperi și Cristea-Filip mijlocași centrali, pe care are de gând să o alinieze la startul derby-ului din runda viitoare.

Un accident grav s-a produs în această dimineață, în Piața Romană, la intersecţia Bulevardului Dacia cu Strada Polonă, din Capitală. Trei oameni au fost răniți după ce un troleibuz a spulberat o maşină. Şoferul a fost testat cu

Eugen Teodorovici se încurcă în cifre când este întrebat de ratele pe care le plăteşte pentru două credite bancare. Citește mai

Ministerul Tranziţiei Ecologice şi Solidarităţii a emis o licenţă filialei franceze a Eurostar (EFR) care îi va permite să circule în Franţa inclusiv în cazul unuii Brexit fără acord, potrivit unui decret publicat joi în Monitorul Oficial,

Deputatul USR Claudiu Năsui a vrut să îşi deschidă birou parlamentar în Teleorman, însă conducerea Camerei Deputaţilor i-a respins solicitarea, fără vreo

Prevederile OUG 114 privind fondurile de pensii private obligatorii – Pilonul II – vor fi modificate de urgenţă, a declarat vineri ministrul Finanţelor Eugen Teodorovici, precizând că, în caz contrar, acestea vor produce

Poliţiştii acţionează periodic pentru combaterea faptelor ilegale asociate din pescuitul ilegal. Pe 21 martie, în timpul unei razii, oamenii legii au confiscat aproximativ 90 de kilograme de peşte fără documente de prevenienţă. În maşina unor

Timp de nouă ani a fost angajat bancar, până într-o zi când s-a decis să rişte totul pentru pasiunea care o avea din adolescenţă – fotografia. Este povestea Giuliei, o femeie în vârstă de 35 de ani din Baia Mare. După doi ani în care a

Uniunea Europeană nu recunoaşte suveranitatea Israelului în Platoul Golan, a subliniat vineri o purtătoare de cuvânt UE la Bruxelles, în urma declaraţiilor lui Donald Trump pe această temă, relatează