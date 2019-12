Conferinţa ONU asupra Climei, de la Madrid. Ecologiştii mizează pe Europa 02.12.2019

02.12.2019 Conferinţa ONU asupra Climei, de la Madrid. Ecologiştii mizează pe Europa Summitul asupra Climei (COP25), care ar trebui să pună bazele unei noi etape de acţiune climatică, a început luni la Madrid în prezenţa a 50 de şefi de stat sau de guvern şi a reprezentanţilor principalelor organisme internaţionale. Acest



Summitul asupra Climei (COP25), care ar trebui să pună bazele unei noi etape de acţiune climatică, a început luni la Madrid în prezenţa a 50 de şefi de stat sau de guvern şi a reprezentanţilor principalelor organisme internaţionale. Acest lucru s-a întâmplat după ce Brazilia nu a dorit să organizeze conferinţa, iar Chile a renunţat în ultima clipă s-o găzduiască după ce s-a confruntat cu o gravă criză socială.

