Condamnat în Italia pentru trafic de persoane şi sclavie, prins la Râmnicu Sărat 13.02.2018

Un bărbat pe numele căruia exista un mandat european de arestare a fost depistat de poliţiştii buzoieni pe raza municipiului Râmnicu Sărat. Acesta fusese condamnat de autorităţile judiciare italiene la peste 8 ani de închisoare pentru comiterea infracţiunilor de trafic de persoane şi sclavie. Individul şi-ar fi trimis în Peninsulă o rudă apropiată pe care o obliga să cerşească pentru a face rost de bani.

