Condamnat în primă instanţă la 9 ani de închisoare pentru viol, Robinho îşi continuă cariera » Cu ce club din Europa semnează brazilianul 23.01.2018

23.01.2018 Condamnat în primă instanţă la 9 ani de închisoare pentru viol, Robinho îşi continuă cariera » Cu ce club din Europa semnează brazilianul Deşi a fost condamnat la nouă ani de închisoare de un tribunal italian,după ce a fost acuzat de viol, Robinho (34 de ani) îşi continuă cariera fotbalistică, cel puţin până la judecarea apelului, brazilianul fiind aşteptat să



Condamnat în primă instanţă la 9 ani de închisoare pentru viol, Robinho îşi continuă cariera » Cu ce club din Europa semnează brazilianul

Deşi a fost condamnat la nouă ani de închisoare de un tribunal italian,după ce a fost acuzat de viol, Robinho (34 de ani) îşi continuă cariera fotbalistică, cel puţin până la judecarea apelului, brazilianul fiind aşteptat să semneze cu Sivasspor, formaţie din prima ligă turcă. ...

Condamnat în primă instanţă la 9 ani de închisoare pentru viol, Robinho îşi continuă cariera » Cu ce club din Europa semnează brazilianul

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Dat afară în februarie, Ioan Andone a vorbit despre Dinamo și a criticat politica impusă de Ionuț Negoiță de a renunța la jucătorii importanți și spune că șeful clubului alb-roșu este influențat de alții. "Anul 2017 s-a

Florin Lovin și-a amintit meciurile cu Real Madrid din perioada în care a evoluat la Steaua. Disputele din 2006 i-au lăsat o amintire senzațională cu David Beckham, fotbalist care pe atunci juca la superechipa din Spania. "În meciul

Florinel Coman, 19 ani, este unul dintre jucătorii preferați ai lui Gigi Becali, iar patronul de la FCSB este foarte atent la evoluția acestuia. Becali a dezvăluit că i-a cerut lui Florinel Coman să lucreze mai mult la capitolul forță. "Eu am

Cristian Şerban, cunoscut drept ”Piticul Colorado”, a murit fulgerător în urmă cu un an, lăsând în urma lui o fetiţă de numai şase luni şi o soţie îndurerată. Timpul a trecut, iar micuţa a crescut şi s-a transformat într-o frumuseţe

MESAJE DE CRĂCIUN. Vrei ca toată lumea să rămână profund impresionată de mesajul de Crăciun pe care l-ai trimis în acest ani? Realitatea.net te ajută să realizezi acest lucru. Citește mai

O maşină cu număr de Cluj a fost surprinsă blocând linia ferată a unei „Mocăniţe”. Fotografia a fost postată pe Facebook de către un bucureştean care a scris „E uşor să fii prost, chiar şi super-prost sau de-a dreptul cretinoid, dar e

În ultimele 24 de ore, poliţiştii ialomiţeni au intervenit la 36 de evenimente, dintre care 35 au fost sesizate prin SNUAU 112. Au fost sesizate 28 de infracţiuni, dintre care 3 contra persoanei şi 4 contra

Cel puţin trei persoane au murit şi alte cinci au fost rănite, în noaptea de sâmbătă spre duminică, după ce bărbaţi înarmaţi au deschis focul asupra unei cafenele din localitatea egipteană Ayat, situată la 50 de kilometri sud de Cairo,

Preşedintele Academiei Române, Ionel Valentin Vlad, a murit duminică la locuinţa sa din Bucureşti, în urma unei îndelungi suferinţe. Avea 74 de ani. Potrivit Biroului de presă al Academiei

Administraţia Naţională de Meteorologie a prelungit codul galben de vânt şi ninsori, duminică, pentru cinci judeţe din ţară şi a emis aceeaşi avertizare pentru încă un

Nutriţioniştii recomandă ca de Crăciun să consumăm câte un fel tradiţional la o masă, să nu mâncăm multe alimente în acelaşi timp, precizând că salata de crudităţi este preparatul cel mai important deoarece ne ajută să păstrăm un

Marcel Pușcaș, fost angajat al FRF și viitor candidat la alegerile pentru forul condus în prezent de Burleanu, l-a ironizat pe actualul președinte al Federației. Ce a stârnit amuzamentul lui Pușcaș? O postare publicată recent pe

Serena Williams, jucătoare care nu a mai evoluat în circuit de aproape un an, va reveni pe teren la sfârșitul acestei luni, în cadrul turneului demonstrativ de la Abu Dhabi. Americanca va juca primul său meci la Abu Dhabi

Preşedintele României a surprins milioane de oameni cu urarea video pe care a făcut-o azi, în Ajun de Crăciun. Klaus Iohannis a transmis câteva gânduri emoţionante cu ocazia sărbătoririi Crăciunului, în care arată că naşterea Domnului este

Supărare mare între cei care nu au avut câştig de cauză la loto! La tragerea din Ajunul Crăciunului, duminică, 24 decembrie, la extragerea Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc au ieşit următoarele numere

Rezultate LOTO. LOTO 6 din 49. LOTO 6/49. LOTO CRĂCIUN. LOTO 24 decembrei. Astrologia joaca un rol important in viata noastra, iar data nasterii poate spune multe despre o persoana. Specialistii in astrologie sustin ca fiecare zodie in parte are anumite

Horoscopul pentru luni, 25 decembrie 2017. Citeşte horoscopul pentru prima zi a Crăciunului! Citește mai

Crăciunul este celebrat din timpuri străvechi ca zi a naşterii lui Iisus, dar a devenit, de-a lungul secolelor, şi o sărbătoare a familiei, marcată de obiceiuri precum colindele, împodobitul bradului şi darurile Moşului, mult aşteptate de

Tradiţiile de Crăciun sunt printre cele mai frumoase din an şi, deşi cu toţii păstrăm măcar o parte din ele, puţini cunoaştem de fapt originea şi rolul lor. Iată câteva obiceiuri şi superstiţii în Ajunul Crăciunului de

TRADIŢII DE CRĂCIUN 2017. Tradiţia împodobirii bradului este un obicei preluat la jumătatea mileniului trecut de la triburile germanice. Creştinii interpretează prin împodobirea bradului primirea în casă a