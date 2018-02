Concordia Chiajna - Dinamo Bucureşti 3-4. Meci nebun 13.02.2018

13.02.2018 Concordia Chiajna - Dinamo Bucureşti 3-4. Meci nebun Dinamo Bucureşti a învins-o pe Concordia Chiajna cu scorul de 4-3 (0-0), luni seara, în deplasare, în ultimul meci din etapa a 24-a a Ligii I de fotbal. Dinamo a obţinut o victorie



Dinamo Bucureşti a învins-o pe Concordia Chiajna cu scorul de 4-3 (0-0), luni seara, în deplasare, în ultimul meci din etapa a 24-a a Ligii I de fotbal. Dinamo a obţinut o victorie foarte...

Puţină lume ştie că descărcarea de sarcină arheologică te eliberează de o problemă. Fiindcă sunt rare cazurile când dai peste un sit arheologic, susţin specialiştii vâlceni. Procedura în sine e un lucru bun în primul rând pentru

Invitaţiile la diverse evenimente din prezent sau afişele conţin texte care pentru mulţi nu semnifică mare lucru sau sunt interpretate greşit, cum ar fi RSVP sai

În timpul evacuării trupelor din Crimeea, au murit 9.000 de oameni şi au fost scufundate nouă nave de luptă, iar alte cinci au fost

Pentru a prelungi durata de exploatare a cauciucurilor de iarnă, şoferii trebuie să se ţină cont de anumite lucruri. Orice detaliu este important, pornind de la montarea anvelopelor, stilul de şofat şi până la depozitarea

Conform mai multor studii realizate în ultimii trei ani, 25% dintre români se confruntă cu dureri de cap acute şi recurente, iar 12% suferă de migrene. În general, cei mai mulţi apelează la medicamente pentru a trata durerile de cap. Aceste

Punctul culminant al unui semestru de studii este, desigur, sesiunea. Perioadele de teste şi examene sunt foarte stresante pentru cei implicaţi, dar şi pentru familiile lor. Odată cu scurgerea timpului, lăsarea învăţatului pe ultima sută de

Jucătoarea română de tenis Irina Begu a fost învinsă de croata Petra Martic cu 6-4, 7-6 (3), miercuri, la Melbourne, într-un meci din runda a doua a turneului Australian Open, al doilea de

Vremea se va încălzi în Bucureşti, dar va a fi în general închisă, potrivit prognozei meteo pentru Capitală, publicată de Administraţia Naţională de Meteorologie. Potrivit

Revenirea turneului de la Australian Open a reușit-o Caroline Wozniacki în această dimineață la Melbourne. A câștigat un meci incredibil împotriva Janei Fett, 3-6, 6-2, 7-5. Victoria este cu atât mai importantă, mai ales că

În anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea vă propune să redescoperim românii exponențiali de care am fost sau suntem mândri în fiecare zi. Astfel, timp de un an, vă prezentăm sub forma grafică, în ziar, sau animată, pe site și facebook,

Legea prevenirii, care reglementează unele instrumente ce trebuie să asigure prevenirea săvârşirii de contravenţii, a intrat miercuri în vigoare, la 20 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial. Instituţiile cu atribuţii de control au trei

Un ofiţer de investigaţii de la Inspectoratul de Poliţie Râşcani a fost reţinut în seara de marţi, 16 ianuarie, de către ofiţerii CNA şi procurorii anticorupţie. Bărbatul este bănuit de trafic de influenţă şi va petrece următoarele 72

Cristina Udrescu e un om care s-a încăpăţânat să trăiască. Ca într-un roman de Soljeniţîn, Cristina a fost aruncată în gulagul sistemului de sănătate românesc, de unde prea puţini se mai întorc ca să

Românii sunt reticenţi la cumpărăturile online, arată cele mai recente statistici europene. Doar 23% din utilizatorii de Internet din România au făcut achiziţii online în 2017, asta în condiţiile în care media Uniunii Europene e de aproape

Directorul Institutului de Iniţiative Strategice, Andrei Popov, susţine că relaţiile moldo-americane sunt afectate de faptul că Chişinăul a lăsat vacant pe un timp îndelungat postul de ambasador la Washington, unde, după plecarea lui Igor

Într-o lume despre care nimeni nu ştie încotro se îndreaptă, unde frica de Apocalipsă este din ce în ce mai mare iar speranţa pare aproape pierdută, artistul grafic român Andrei Lăcătuşu şi-a imaginat cum ar arăta logo-urile marilor

Simona Halep joacă mâine dimineaţă, de la ora 10.00, cu Eugenie Bouchard din Canada. Românca a efectuat un antrenament lejer după accidentarea la gleznă din primul

Armata americană se pregăteşte 'foarte serios' de un posibil război cu Coreea de Nord, a declarat un ales republican, exprimandu-i, totusi, speranţa ca aceste pregatiri nu vor fi puse

Sfântul Antonie cel Mare. Pe 17 ianuarie, în fiecare an este prăznuit Sfântul Antonie, considerat sfântul care îi scapă pe credincioși de farmece și

Ana Bogdan, locul 104 WTA, a trecut de franțuzoaica Kristina Mladenovic, locul 11 WTA, scor 6-3, 6-2 și s-a calificat în premieră în turul 2 de la Australian Open. Românca a cedat doar 5 game-uri. Pentru Ana Bogdan este al 3-lea