Concluziile lui Hagi, după al doilea meci la rând fără victorie 10.02.2022

Concluziile lui Hagi, după al doilea meci la rând fără victorie

CS Mioveni și Farul au remizat, scor 1-1, în etapa #25 din Liga 1. Gică Hagi, managerul dobrogenilor, a vorbit la final despre egalul obținut în deplasare. „A fost un meci echilibrat. A fost o deplasare grea, ne doream cele 3 puncte, am încercat,



CS Mioveni și Farul au remizat, scor 1-1, în etapa #25 din Liga 1. Gică Hagi, managerul dobrogenilor, a vorbit la final despre egalul obținut în deplasare. „A fost un meci echilibrat. A fost o deplasare grea, ne doream cele 3 puncte, am încercat, am avut ocazii, dar s-a terminat egal. Întotdeauna e greu, nimic nu e ușor în viață, însă încercăm să obținem victorii. Azi atât am putut. Pot să spun că repriza a doua am controlat-o noi”, a declarat Hagi la Look Sport+. ...

