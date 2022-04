Companiile de asigurări au achitat în 2021 despăgubiri de peste 662 de milioane de lei 12.04.2022

Companiile de asigurări au achitat, pe parcursul anului trecut, despăgubiri şi indemnizaţii de asigurare în sumă totală de 662,1 milioane de lei. Suma este în creştere cu 11% faţă de anul 2020. Datele sunt generalizate în baza informaţiilor prezentate de cele zece societăţi de asigurări care activau la data de 31 decembrie 2021, transmite IPN.

