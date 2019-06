Comoara din subsolul blocului 12.06.2019

12.06.2019 Comoara din subsolul blocului Șantierul deschis de un investitor care vrea să construiască un bloc de locuințe în Slatina ascunde vestigii arheologice valoroase. Un grup de cercetători a descoperit fragmente ale unor vase de ceramică vechi de peste 7.000 de ani, dar și noi



Șantierul deschis de un investitor care vrea să construiască un bloc de locuințe în Slatina ascunde vestigii arheologice valoroase. Un grup de cercetători a descoperit fragmente ale unor vase de ceramică vechi de peste 7.000 de ani, dar și noi dovezi care întăresc convingerea că aici a fost vatra inițială de locuire a Slatinei. CANCAN.RO, […] The post Comoara din subsolul blocului appeared first on Cancan.ro.

