Comisia Europeană recomandă ridicarea MCV, mecanismul de monitorizare a României, instituit în urmă cu 15 ani 23.11.2022

23.11.2022 Comisia Europeană recomandă ridicarea MCV, mecanismul de monitorizare a României, instituit în urmă cu 15 ani Comisia Europeană a anunțat marți că România și-au îndeplinit angajamentele din MCV asumate la aderarea la Uniunea Europeană și a recomandat, după 15 ani, ridicarea acestui instrument prin care au fost monitorizate progresele din domeniul



Comisia Europeană recomandă ridicarea MCV, mecanismul de monitorizare a României, instituit în urmă cu 15 ani

Comisia Europeană a anunțat marți că România și-au îndeplinit angajamentele din MCV asumate la aderarea la Uniunea Europeană și a recomandat, după 15 ani, ridicarea acestui instrument prin care au fost monitorizate progresele din domeniul justiției, informează Agerpres. Ridicarea MCV nu e automată, mai trebuie aşteptate avizele Consiliului și Parlamentului European. Acest lucru este însă […]

Comisia Europeană recomandă ridicarea MCV, mecanismul de monitorizare a României, instituit în urmă cu 15 ani

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Conducerea Primăriei Sibiu a intrat în conflict cu majoritatea din Consiliul Local, deoarece aleşii locali nu s-au înţeles în privinţa componenţei Consiliului de Administraţie (CA) al Societăţii de transport în comun

Fotoreporterul Libertatea Eli Driu a fost bruscată de trei bărbați care îl flancau pe primarul sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, la ieșirea din Curtea de Apel București. Ziarul condamnă astfel de ieșiri. Venit la Curtea de Apel București

Produsul Intern Brut al Uniunii Europene a fost, în 2020, de aproximativ 13.400 miliarde de euro la preţuri curente, iar în termeni reali PIB-ul UE a fost anul trecut cu 17% mai mare decât în 2010, arată datele publicate luni de Oficiul European de

Peste 28.000 de persoane au fost vaccinate în ultimele 24 de ore, dintre care peste 6.000 cu prima doză, a anunţat marţi Comitetului Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19

Pe vremuri, fetele erau pregătite pentru marea performanţă cu bătaia, fiind obligate să aibă şi o dietă aproape inumană. Astăzi, România nu mai face parte din elita gimnasticii mondiale, dar, din fericire, s-a încheiat şi calvarul

Furnizorul Gaz Vest din Bihor a primit o amendă de 50.000 din partea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) pentru că nu a aplicat schema de compensare a facturilor pentru abonații săi, a anunțat, miercuri, ministrul

Mihai Trăistariu a făcut un bilanţ al anului 2021. Artistul a dezvăluit câte concerte a avut în toată această perioadă. Mai mult, acesta s-a declarat dezamăgit de situaţia în care se află din cauza pandemiei […] The post Mihai

Piața neagră a țigaretelor scade în noiembrie 2021 cu 0,9 p.p. față de septembrie, până la 7,4% din totalul consumului, cel mai mic nivel înregistrat în ultimii 15 ani, conform Novel Research. Media anuală a contrabandei cu țigarete din anul

Meciul Zilei vă este prezentat de tipsterii GSP.RO Alberto Boțoghină și Sebastian

Marea Britanie a înregistrat un nou record în pandemia de coronavirus. În ultimele 24 de ore, statul britanic a înregistrat peste 100.000 de cazuri noi de infectare cu Covid-19. Un nou record a fost înregistrat […] The post Record în Marea

Guvernele şi autorităţile în statele europene trebuie să se pregătească pentru o creştere semnificativă a cazurilor de COVID-19 cu varianta

În Marea Britanie şi alte părţi ale Europei, noile restricţii guvernamentale, dublate de neliniştea sporită privitoare la noua tulpină de coronavirus, au redus dramatic activitatea restaurantelor, barurilor şi magazinelor, relatează The New

Ministrul de finanţe al Poloniei a anunţat că se aşteaptă ca TVA să fie zero la alimente începând cu 1 fabruarie, modificarea urmând să afecteze toate produsele supuse în prezent ratei de 5%, relatează The First

Dieta cu lapte. Vă prezentăm o dietă simplă, care vă ajută să slăbiți 6

Rondocaraton, parte a grupului austriac Rondo Ganahl, unul din cei mai mari producători de carton ondulat, ce operează trei fabrici de ambalaje pe piaţa locală, va finaliza cu afaceri de peste 100 de milioane de euro anul acesta iar pentru anul

Huawei P50 Pocket este primul smartphone al companiei într-un format cu pliere orizontală. Pocket a moştenit designul cu inel dublu al lui Huawei P50, primul inel găzduind un ecran de notificări, iar al doilea camerele

Înlocuirea lui Mircea Rednic cu Flavius Stoican pe banca tehnică a lui Dinamo face ca portarul bulgar Plamen Iliev (30 de ani) să rămână la clubul alb-roșu! Despărțirea lui Plamen Iliev de Dinamo părea certă, relația portarului bulgar cu

Aderarea Croaţiei la zona euro va costa băncile locale aproximativ 1 miliard de kuna (130 milioane de euro) anual sub formă de comisioane de conversie pierdute, însă trecerea la euro va diminua riscurile monetare şi va întări stabilitatea, a

FIBA 3x3 World Tour Final, ultimul act al circuitului mondial profesionist masculin de baschet 3x3, s-a încheiat cu victoria sârbilor de la Liman, care au învins în finala echipa rusă Gagarin, scor 21-14. Cele mai bune 12 echipe de baschet 3x3 din

Povestea de viaţă a unui cuplu a făcut înconjurul reţelelor de socializare. Este vorba despre cazul unui bărbat prins de soţie în pat c-o altă femeie, un caz care s-a încheiat surprinzător. Partenera bărbatului despre […] The post A