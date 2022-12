Comisarii ANPC au rămas fără cuvinte! Ce nereguli au descoperit la Târgul de Crăciun de anul acesta 12.12.2022

12.12.2022 Comisarii ANPC au rămas fără cuvinte! Ce nereguli au descoperit la Târgul de Crăciun de anul acesta Târgurile de Crăciun au fost luate la verificat de inspectorii ANPC care doresc să se asigure că niciun client nu va avea de suferit din cauza eventualelor nereguli apărute. De data aceasta, țintă a fost […] The post Comisarii ANPC au rămas



Comisarii ANPC au rămas fără cuvinte! Ce nereguli au descoperit la Târgul de Crăciun de anul acesta

Târgurile de Crăciun au fost luate la verificat de inspectorii ANPC care doresc să se asigure că niciun client nu va avea de suferit din cauza eventualelor nereguli apărute. De data aceasta, țintă a fost […] The post Comisarii ANPC au rămas fără cuvinte! Ce nereguli au descoperit la Târgul de Crăciun de anul acesta appeared first on Cancan.

Comisarii ANPC au rămas fără cuvinte! Ce nereguli au descoperit la Târgul de Crăciun de anul acesta

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Ministerul Educației a anunțat pe 8 ianuarie 2022 noile programe pentru examenul de Bacalaureat din acest an. Acestea sunt în mare, cele aprobate prin ordinul de ministru nr. 3.237 din 2021. Din fiecare disciplină pentru examen, care se învață în

Vine gerul! Urmează temperaturi extreme în România au anunțat meteorologii. Vremea va deveni geroasă dimineața și noaptea, iar în depresiuni așteptăm minime de până la minus 17 grade. ”Ne așteptăm la o vreme în răcire de […] The

Oil Depol Service, cea mai mare firmă de spălări industriale din Sud-Estul Europei, susţine, de peste 10 ani, toate lucrările zilnice de mentenanţă şi reviziile anuale ale marilor rafinării din

ASF ştia de situaţia în care se afla City Insurance încă din iunie 2020, când s-au analizat indicatorii prudenţiali pentru exerciţiul de evaluare a activelor şi pasivelor sectorului

Up România, instituţie care oferă diverse instrumente de motivare şi soluţii financiare pentru companii, a decis să îşi extindă mijloacele de interacţiune cu beneficiarii serviciilor din portofoliu prin intermediul unui asistent virtual,

După ochiul și inima mea, László Bölöni este oricând în top zece fotbaliști români din toate timpurile și, categoric, în top trei antrenori pe care i-a avut România după anul 2000. Ar fi o alegere mai degrabă bună pentru națională. Cât

Numărul de reinfectări cu COVID raportat în Spania în ultimele două săptămâni a depășit numărul total de reinfectări înregistrate în cei aproape doi ani de pandemie, potrivit ultimelor date ale cercetătorilor spanioli, citate de The

Gina Pistol şi Smiley profită de câteva zile de vacanţa în care au plecat alături de micuţa Josephine Ana. Cu toate acestea nu au uitat de fanii lor pe care îi ţin la curent prin […] The post Gina Pistol şi Smiley au stârnit amuzamentul

Oamenii de ştiinţă de la Institut Pasteur şi Vaccine Research Institute, în colaborare cu KU Leuven (Leuven, Belgia), Orléans Regional Hospital, Hôpital Européen Georges Pompidou (AP-HP), Inserm şi CNRS, au studiat sensibilitatea variantei

Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobânzilor variabile la creditele în lei contractate înainte de luna mai 2019, a fost cotat ieri tot la 3,05%, la fel ca şi vineri. În data de 3 ianuarie 2022 indicele era de

Potrivit unui comunicat al Federaţiei Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor (FSANP), incidentul a avut loc în 23 decembrie 2021, iar deţinutul condamnat la o pedeapsă de 7 ani şi 3 luni de închisoare, pentru tâlhărie

FC Voluntari s-a impus lejer în primul meci amical desfășurat în Antalya. Reporterul GSP Vlad Nedelea și cameramanul Cristi Roșu se află în Turcia și transmit zilnic cele mai noi informații din cantonamentele echipelor

În vară, în Liga 1 s-au realizat câteva achiziții bune, jucători care au reușit să impresioneze și să joace un rol foarte important pentru echipele la care au venit. Gazeta îți prezintă Top 5 transferuri. În fereastra dinaintea începerii

Uniunea Europeană a eşuat în eforturile sale de a stimula accelerarea reformelor în privinţa statului de drept în ţările din Balcanii de Vest, arată un raport audit realizat de experţii UE, informează

Veniturile totale medii lunare pe gospodărie s-au ridicat la 5.704 lei şi 2.256 lei pe persoană în trimestrul III 2021, arată datele

Olanda a trecut printr-o creştere semni­fica­tivă a surselor distribuite de energie (aşa cum sunt prosumatorii – n.red.), lucru facilitat mai ales prin avantajele financiare puse la dispoziţie de

„În plină desfășurare a unui concurs real și temeinic, un grup de mici feudali, aliat cu un sindicat dubios, luptă în instanță împotriva oricărei decizii de reformă la nivelul resurselor umane, suspendată de instanță”, afirmă primarul

Pentru a răsturna hotărârea prin care liderului ATP i s-a anulat viza de intrare în Australia, judecătorul Anthony Kelly s-a legat de o chichiță. De un detaliu aparent minor. A sesizat că, în interviul-supliciu de pe aeroportul din Melbourne,

Diana Georgescu, fosta iubita a lui Connect-R, a fost părăsită de către artist înainte de nuntă. Au trecut mulți ani de la acel eveniment neplăcut. Cum arată fosta lui Connect-R acum? După ce a fost […] The post Ce se mai aude de fosta

Preţurile energiei electrice sunt în scădere în Europa, pe fondul majorării livrărilor de gaze naturale lichefiate (LNG), care atenuează criza energetică de pe continent, transmite