Colliers: Revenirea pieţei de birouri din Bucureşti a continuat la începutul lui 2022 23.05.2022

În primul trimestru din 2022 au fost livraţi puţin peste 70.000 de metri pătraţi de spaţii noi de birouri moderne în Bucureşti, crescând stocul total la aproape de 3,3 mil. mp.

Creşterea calităţii vieţii aduce după sine şi un volum mai mare de deşeuri generate, iar economia trebuie să facă faţă acestei noi realităţi, este de părere Corneliu Pascu, preşedintele Iridex

Depourile, adăposturile din staţii şi mijloacele de transport public urban sunt curăţate şi igienizate, sâmbătă şi duminică, de către 300 de angajaţi ai Societăţii de Transport Bucureşti

Producătorul de vinuri Purcari cu afaceri de peste 200 mil. lei, ale cărui acţiuni sunt incluse în structura indicelui principal BET, are în plan să investească în acest an într-un proiect de irigaţii, în modernizarea unei fabrici şi în

Egger România, parte a furnizorului austriac de materiale pe bază din lemn pentru mobilier şi amenajări interioare, construcţii şi pardoseli Egger, şi-a bugetat creştere pentru cifra de afaceri în 2021, în condiţiile dezvoltării pieţei

Aproximativ 540.000 de persoane, adică unu din nouă angajaţi români, câştigă salarii de cel puţin 1.000 de euro net pe lună, arată datele Institutului Naţional de

Comisia Naţională de Prog­noză estimează pentru acest an o creştere medie a salariului net în economie de de 5,1%. Inflaţia a ajuns însă la 3,94% în iunie, ceea ce înseamnă că salariul real – dacă vorbim de salariaţi – va avea o

Ion Rădoi, care a intrat miercuri în atenția DNA într-un dosar de corupție, are 59 de ani, este lider de sindicat la metrou de mai bine de 15 ani și a fost parlamentar PSD. Ion Rădoi este cunoscut drept „omul cu greva de la metrou”,

