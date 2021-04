Codruţ Săvulescu, senior solution manager, Huawei România: Digitalizarea înseamnă colaborare, nu doar IT şi comunicaţii. Industria de IT va deveni în curând, din suport de business un generator de business 13.04.2021

13.04.2021 Codruţ Săvulescu, senior solution manager, Huawei România: Digitalizarea înseamnă colaborare, nu doar IT şi comunicaţii. Industria de IT va deveni în curând, din suport de business un generator de business Procesul de digitalizare are la bază două ele­men­te: colaborarea şi ino­vaţia, iar transformarea digi­tală începe cu acce­le­rarea inovaţiei, adică a procesului de dezvoltare de noi produse şi servicii, de către jucători activi în



Codruţ Săvulescu, senior solution manager, Huawei România: Digitalizarea înseamnă colaborare, nu doar IT şi comunicaţii. Industria de IT va deveni în curând, din suport de business un generator de business

Procesul de digitalizare are la bază două ele­men­te: colaborarea şi ino­vaţia, iar transformarea digi­tală începe cu acce­le­rarea inovaţiei, adică a procesului de dezvoltare de noi produse şi servicii, de către jucători activi în ori­ce domeniu.

Codruţ Săvulescu, senior solution manager, Huawei România: Digitalizarea înseamnă colaborare, nu doar IT şi comunicaţii. Industria de IT va deveni în curând, din suport de business un generator de business

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Nu aş vrea să mă întorc la viaţa dinainte de epidemie, exact în forma în care se desfăşura aceasta. Nu sunt singura care şi-a dat seama cât timp pierdeam zilnic în trafic alergând între întâlniri care pot fi făcute perfect şi de acasă,

Preşedintele Societăţii Române de Microbiologie (SRM), Alexandru Rafila, a declarat că, în România, „suntem la jumătate din capacitatea de testare din Germania”, raportat la numărul

Ovidiu Susan, 42 de ani, investitor pe piaţa de capital de aproximativ 15 ani, deci care a prins şi criza precedentă, spune că atunci când au început scăderile la Bursă, pe la jumătatea lunii februarie, a avut o strategie de aşteptare pentru

Bilanţul epidemiei de coronavirus a ajuns la 28.236 de morţi în Italia, cu 269 de decese produse în ultimele 24 de ore, iar numărul total al persoanelor infectate a depăşit

Senatul, unde predomină majoritatea PSD, a adoptat tacit, la începutul lunii aprilie, un proiect de lege iniţiat de UDMR, ce prevede ca în comunităţile unde o minoritate naţională reprezintă peste 20%

Vecinii noștri din Ungaria şi Polonia au anunţat oficial că vor relua antrenamentele şi meciurile de campionat. Un pic mai la vest, Austria şi Cehia au procedat la fel Planul făcut de LPF, FRF și cluburi ar fi ca antrenamentele să reînceapă pe

Golul lui Gheorghe Hagi în poarta celor de la AS Monaco se poziţionează pe locul 19 în topul realizat de cei de la France Football. Galatasaray s-a impus, atunci, în faţa celor de la Monaco, cu scorul de

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis două informări meteo de instabilitate atmosferică, ploi şi vijelii valabile de sâmbătă, 2 mai, şi până luni

Imagini cu tricoul pe care Barcelona îl va purta la meciurile de pe teren propriu din sezonul viitor au început să circule pe internet. Design-ul tricoului Barcelonei pentru sezonul 2020/2021 este deja cunoscut, după o serie de „scurgeri” de

Sâmbătă s-a jucat etapa a 11-a din eLiga 1, competiția de FIFA 20 organizată de LPF și cluburile din Liga 1. Cu două etape înainte de final, lupta pentru titlu este extrem de echilibrată. Viitorul a reușit scorul etapei și a învins-o pe Poli

ÎPS Pimen, arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, este în stare gravă, intubat, pe secţia de ATI a unităţii sanitare, au confirmat pentru MEDIAFAX surse din cadrul Institutului de Boli Infecţioase Matei

Vasluianul Iustin Costea, campion mondial la kempo, a depășit bariera celor 100 km propuși în cursa ”Autism 24h Marea Neagră”. Ediția din acest an a ultramaratonului, programată în perioada 2-3 mai, nu s-a mai desfășurat pe plaja

Deși ne aflăm în primele zile ale lunii mai, iar temperaturile au crescut simțitor, specialiștii avertizează că vremea va avea și unele manifestări neașteptate, în unele zone înregistrându-se chiar valori negative ale temperaturii. Un ciclon

Uber Eats a anunţat astăzi utilizatorii din România sistarea operaţiunilor pe piaţa locală începând de miercuri, 3

Autorizaţiile de construire pentru clădirile rezidenţiale au fost în număr mai mare faţă de luna februarie a acestui an, astfel că s-au eliberat 3.224 de autorizaţii, în creştere cu 4% faţă de luna

Pensionarii vor putea cere telefonic încasarea pensiei pe card, fără a mai fi nevoiţi să se deplaseze la casele de pensii şi la sediul băncii, a anunţat luni una dintre cele mai cunoscute bănci din România, precizând şi care este comisionul

Ostilitatea faţă de regimul chinez riscă să atingă în curând un nivel fără precedent de la reprimarea în sânge a contestării din Piaţa Tiananmen, în 1989, şi ar putea avea consecinţe diplomatice dure, conchide un raport întocmit de

Salariaţii cu mai multe contracte individuale de muncă şi angajatorii lor se află în prezent într-o situaţie dificilă, în condiţiile în care Guvernul nu a reglementat modul în care aceste persoane primesc şomaj tehnic şi unele firme ajung

Cineastul neozeelandez Taika Waititi, câștigător al unui premiu Oscar pentru filmul “Jojo Rabbit”, va regiza un lungmetraj “Star Wars”. Anunțul vine chiar de ziua mondială a “Star Wars” și confirmă zvonurile

Până astăzi, 5 mai, pe teritoriul României, au fost confirmate 13.837 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 5.454 au fost declarate vindecate și externate. Totodată, până