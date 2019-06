Cod portocaliu şi roşu de vreme rea în judeţul Hunedoara: grindină puternică, furtuni şi descărcări electrice în Deva 16.06.2019

16.06.2019 Cod portocaliu şi roşu de vreme rea în judeţul Hunedoara: grindină puternică, furtuni şi descărcări electrice în Deva Administraţia Naţională de Meteorologie a trimis atenţionări de Cod portocaliu şi roşu de precipitaţii în judeţul Hunedoara, până duminică la ora 16:30, însă în Deva alerta nu s-a



Cod portocaliu şi roşu de vreme rea în judeţul Hunedoara: grindină puternică, furtuni şi descărcări electrice în Deva

Administraţia Naţională de Meteorologie a trimis atenţionări de Cod portocaliu şi roşu de precipitaţii în judeţul Hunedoara, până duminică la ora 16:30, însă în Deva alerta nu s-a confirmat.

Cod portocaliu şi roşu de vreme rea în judeţul Hunedoara: grindină puternică, furtuni şi descărcări electrice în Deva

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au aplicat comercianţilor din complexul Dragonul Roşu sancţiuni în valoare totală de 1,6 milioane de euro, în prima săptămână a

FC Barcelona este cea mai faultată echipă din campionatele mari ale Europei - Anglia, Spania, Italia, Germania şi Franţa - arată un studiu al CIES Football Observatory. CIES a clasificat echipele din Big 5

Momente de groază în liga a 5-a! Arbitrul de centru Petruţ Ovidiu Nicolae, din Curtea de Argeş, a fost bătut şi înjurat de jucătorii echipei oaspete la meciul dintre AS Lereşti şi AS Cetăţeni, din cadrul Ligii 5-a, seria Nord.

Concordia Chiajna și Hermannstadt au oferit cel mai spectaculos meci din acest play-out, terminând la egalitate, 2-2 (Gorobsov '16, Bawab '18 / Tsoumou '4, Jazvic '12), un rezultat care nu ajută prea mult niciuna dintre cele două echipe.

FC Argeș nu are nicio victorie în 2019, s-a prăbușit în clasamentul ligii secunde, ajungând până pe locul 6, iar fanii piteștenilor au ajuns la capătul răbdării. Sâmbătă, în timpul meciului cu ASU Poli,

Andreea Marin a început dieta de post, timp de două săptămâni. Vedeta TV le-a arătat tuturor care este meniul ei. Prezentatoarea de televiziune este foarte strictă în ceea ce privește regimul ei de viață. În această perioadă, Andreea Marin

Jurnalistul Realitatea TV Costi Rogozanu a semnalat un lucru esențial în atitudinea președintelui Klaus Iohannis: lipsa de comunicare adevărată cu presa. De fapt, în ultimă instanță, cu publicul, cu electoratul. Citește

INCREDIBIL! Un vasluian a dat un comunicat prin care se jură că n-a făcut sex cu senatoarea PSD Gabriela Crețu, soția președintelui CJ Vaslui! Oameni buni, în ce țară trăim? Jenică RUSU: nu am avut relații sexuale cu doamna senator

Președintele partidului Dreapta Liberală, Viorel Cataramă, îi cere președintelui Klaus Iohannis să exercite dreptul de veto al României în Consiliul European din cauza faptului că țara noastră este ținută pe

Vești uluitoare pentru România. Cristina Neagu a fost aleasă de Federația Internaționala cea mai bună jucătoare a lumii, potrivit Realitatea TV. Citește mai

Simularea la Română pentru BAC a început ieri cu proba la Română. Mare parte din elevi au ales însă să dea foile goale alăturându-se astfel protestului organizat de Consiliul Elevilor ai cărui membrii sunt nemulţumiţi de starea

Luni seară, de la oră 18, mai mulţi judecători şi procurori au intenţionat să protesteze din nou pe treptele Palatului de Justiţie din Bucureşti, însă de data asta au fost împiedicaţi de jandarmi. O tânără judecătoare nu s-a lăsat

După sezonul rece, în care am consumat mai puţine legume şi zarzavaturi proaspete, ne simţim uneori lipsiţi de vitalitate. Totodată, corpul face un efort continuu ca să se adapteze la schimbările de temperatură. Acest lucru determină o

Atracţiile rare ale staţiunii Geoagiu Băi, ale cărei ape termale au fost o destinaţie populară încă din Antichitate, sunt lăsate în grija nimănui, dintr-un motiv

Liderul Pro România, Victor Ponta, a declarat, luni seara, la Digi 24, că, dacă ar fi în locul preşedintelui Klaus Iohannis, ar convoca referendum în ziua alegerilor europarlamentare, pentru că 26 mai trebuie să fie un moment în care românii

Primarul din Timişoara, Nicolae Robu (PNL), şi echipe de muncitori de la municipalitate au retezat, luni seara, cablurile de televiziune şi internet care erau atârnate pe stâlpi, în zona centrală a

Respiraţia dificilă, nasul înfundat, strănutul excesiv, mâncărimile sau lăcrimarea ochilor sunt doar câteva dintre simptomele care anunţă venirea primăverii, sezonul alergiilor. Iată câteva

Concordia Chiajna a terminat la egalitate cu FC Hermannstadt, scor 2-2 (2-2), luni seara, la Chiajna, într-o partidă din etapa a doua a fazei play-out a Ligii I de fotbal. Sibienii au condus cu 2-0, prin golurile

Prim-ministrul francez Edouard Philippe a anunţat luni o serie de măsuri, printre care înlocuirea şefului poliţiei din Paris, după violenţele petrecute sâmbătă la manifestaţia 'vestelor galbene' în centrul

Postul de televiziune Antena 3 a fost nominalizat din nou la New York Festivals World’s Best Television & Film. Emisiunea „Sinteza Zilei” are o nominalizare, emisiunea „În premieră” are șase