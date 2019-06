Cod Portocaliu de precipitaţii în judeţ, în zeci de localităţi. La Movileni apa a ajuns în casele oamenilor 04.06.2019

04.06.2019 Cod Portocaliu de precipitaţii în judeţ, în zeci de localităţi. La Movileni apa a ajuns în casele oamenilor Judeţul Olt se află sub avertizare meteorologică, prelungită de specialişti până joi, 6 iunie 2019. Alte avertizări de vreme severă imediată intră în vigoare de la o oră la alta şi vizează zeci de localităţi din



Cod Portocaliu de precipitaţii în judeţ, în zeci de localităţi. La Movileni apa a ajuns în casele oamenilor

Judeţul Olt se află sub avertizare meteorologică, prelungită de specialişti până joi, 6 iunie 2019. Alte avertizări de vreme severă imediată intră în vigoare de la o oră la alta şi vizează zeci de localităţi din judeţ.

Cod Portocaliu de precipitaţii în judeţ, în zeci de localităţi. La Movileni apa a ajuns în casele oamenilor

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Liderul Partidului Mişcarea Populară, Eugen Tomac, este convins că, pe 26 mai, se va "reseta" toată viaţa politică, fiind încrezător în şansele de reuşită ale PMP la alegerile europarlamentare. "Suntem

Liderii Alianţei 2020 USR-PLUS - Dan Barna şi Dacian Cioloş - doresc ca alegerea primarilor să se facă în două tururi de scrutin şi cer parlamentarilor să voteze o lege în acest sens. "Primul punct

Familia lui Brenton Tarrant, australianul de 28 de ani inculpat pentru atacurile comise vineri la două moschei din oraşul neo-zeelandez Christchurch şi soldate cu 50 de morţi, este consternată de actele sale,

Liderul PLUS Dacian Cioloş a declarat duminică, la Constanţa, că social-democraţii nu sunt de acord cu organizarea unui referendum pe Justiţie pe 26 mai, odată cu alegerile europarlamentare, deoarece pentru

Gabriela Cristea a născut şi astfel a devenit mămică pentru a doua oară. Vedeta a născut o fetiță, duminică, prin cezariană. Ea și soțul ei, Tavi Clonda, mai au o fetiţă, Victoria, în vârstă de un an

Liderii Alianţei 2020 USR-PLUS, Dan Barna şi Dacian Cioloş, au menţionat duminică, la Constanţa, referitor la acuzaţiile că au legături cu servicii secrete din ţară şi străinătate, că este vorba despre

Daniel Stanciu, directorul sportiv de la CFR Cluj, a vorbit despre situația echipei după victoria cu Viitorul, 1-0, și despre faptul că în vestiar jucătorii au cerut să le fie plătite restanțele financiare. „Scandarea cu «Să

Vicecampioana CSM Volei Alba-Blaj a învins campioana CSM Bucureşti cu scorul de 3-0 (25-16, 25-20, 25-18), sâmbătă, pe teren propriu, în etapa a 18-a a Diviziei A1 la volei feminin, ultima a sezonului regulat. Ninkovic şi Newcombe au fost cele mai

Simona Halep (locul 2 WTA) se pregătește în SUA pentru turneul de la Miami, din perioada 19-30 martie. Citește mai

Motivul pentru care buruienile afecteaza culturile, impiedicand legumele sau fructele sa se dezvolte asa cum ar trebui este unul foarte

Problemele se înmulţesc pentru Cosmin Contra înaintea primelor partide din preliminariile Euro 2020 cu Suedia la Stockholm (23 martie) şi cu Feroe la Cluj (26

Ministrul de Interne Carmen Dan îl acuză pe Dacian Cioloş că a uitat să dea banii înapoi celor care au donat pentru Cuminţenia Pământului în timpul guvernării tehnocrate. Atacul lansat de Carmen Dan vine după ce liderul PLUS a strâns

Momente şocante au avut loc la bordul unui avion Ryanair. Doi bărbaţi s-au luat la bătaie în timpul zborului, producând panică în jurul lor. Unul dintre cei doi bătăuşi a rămas cu nasul

Fondurile de pensii administrate privat Pilon II au 10 miliarde de euro în administrare care ar putea fi folosiţi pentru construirea Autostrăzii Unirii, care să unească Moldova de Transilvania, susţine Radu Crăciun, preşedintele Asociaţiei

După o îndelungată absenţă, comedia PREŞUL de Ion Băieşu revine pe afişul bucureştean! Teatrul Naţional din Bucureşti anunţă premiera spectacolului Preșul de Ion Băieşu, în

Adrian Mititelu se laudă că are planuri mari pentru echipa sa, FC U Craiova 1948, deși are șanse mici la promovarea în Liga 2, după 2-2 cu AS FC Pucioasa. După ce Primăria Craiova i-a interzis, pentru moment, să joace pe stadionul

Astra - FCSB // Alin Buzărin (rubricand GSP), Marius Mărgărit (reporter special GSP) și Dan Udrea (reporter GSP) vor comenta live derby-ul etapei secunde din play-off. Înainte de Astra - FCSB » La ce ne așteptăm? Alin

AC Milan și Inter, marile rivale din orașul Milano, se înfruntă în această seară, de la ora 21:30, într-un nou episod din Derby della Madonnina. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV Digi Sport 3 și TV Telekom

Jose Mourinho (56 de ani) e fără discuție unul dintre marii tacticieni ai fotbalului contemporan. O parte dintre notițele cu care a pregătit dubla manșă dintre Chelsea și Barcelona din sezonul 2005/2006 au fost făcute publice, uimind prind

Gaz Metan Mediaș a învins-o pe Dinamo, scor 2-1, într-un duel din etapa a doua a play-out-ului. După 1-1 la pauză, ardelenii au înscris golul secund, cel care a adus victoria, prin David Caiado, în minutul 58. Acesta a