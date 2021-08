Coaliţia cântă pe voci diferite pe tema reformelor din Justiţie 06.08.2021

06.08.2021 Coaliţia cântă pe voci diferite pe tema reformelor din Justiţie Reformele din justiţie încing din nou spiritele în coaliţie. Nemulţumirea lui Klaus Iohannis legată de tergiversarea desfiinţării SIIJ şi a modificării legilor justiţiei a stârnit reacţii aprinse în



Coaliţia cântă pe voci diferite pe tema reformelor din Justiţie

Reformele din justiţie încing din nou spiritele în coaliţie. Nemulţumirea lui Klaus Iohannis legată de tergiversarea desfiinţării SIIJ şi a modificării legilor justiţiei a stârnit reacţii aprinse în coaliţie.

Coaliţia cântă pe voci diferite pe tema reformelor din Justiţie

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Brazilianul Casemiro calcă pe urmele lui Gareth Bale și a altor staruri din fotbal. Mijlocașul galacticilor este un iubitor al jocurilor video și un susținător al fenomenului eSports. A sponsorizat echipa braziliană de CS:GO, MIBR și a tot

Părintele Calistrat Chifan de la Mănăstirea Vlădiceni, care le recomanda enoriaşilor să facă gargară cu apă şi sare şi să folosească agheasmă, ţuică şi albastru de metil pentru a preveni îmbolnăvirea cu noul coronavirus , a anunţat pe

Sorana Cîrstea (30 de ani, 77 WTA) joacă în turul 3 de la US Open cu Karolina Muchova (24 de ani, 26 WTA). Meciul a început la ora 19:40, poate fi urmărit în format liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Eurosport 2. Turneul de la New York se

Un alt arlamentar a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus. Norbert Apjok, secretarul grupului parlamentar UDMR din Camera Deputaţilor a fost internat la spital. Secretarul Norbert Apjok a fost cel care a dat vestea pe contul său personal de

Gruparea ecologistă radicală Extinction Rebellion a blocat tipografiile mai multor ziare naţionale din Regatul Unit, care n-au mai ajuns în această dimineaţă la distribuitorii de

Oraşul Bruxelles îşi omagiază personalul sanitar din prima linie a lupte cu coronavirusul prin îmbrăcarea celebrei statui Manneken Pis într-o ţinută specifică angajaţilor din sistemul

Deputata Violeta Ivanov a fost desemnată de Partidul Politic Şor pentru a candida la alegerile prezidenţiale din 1 noiembrie. Anunţul a fost făcut într-o intervenţie video de către liderul formaţiunii, Ilan Şor, după şedinţa Consiliului

Economia circulară a României reprezenta circa 12 miliarde de euro din PIB-ul României în 2018 și până în 380 de miliarde de euro din PIB-ul Europei, arată un studiu realizat de către Fundația Enel

Brandurile britanice şi ame­ricane de modă nu au priză la publicul local, motiv pentru care îşi închid magazinele din România chiar şi după doar un

Prim-ministrul Ludovic Orban îşi doreşte ca proiectul de buget pe 2021 să fie dezbătut şi votat de Parlamentul care va rezulta în urma alegerilor din 6 decembrie. Orban consideră că bugetul pe anul viitor ar putea fi dezbătut şi votat în

Jucătoarea română Sorana Cîrstea a ratat dramatic calificarea în optimile de finală ale turneului de tenis US Open, după ce a avut trei mingi de meci în partida din turul 3 cu Karolina Muchova, cap de serie numărul 30, disputată sâmbătă

În sesiunea din vară a examenului de Bacalauret, 17 absolvenţi ai Liceului Tehnic „Vasile Cocea”, din comuna suceveană Moldoviţa, între care şefa de promoţie a generaţiei actuale, Alexandra Bîndiu, au fost eliminaţi din examen pentru

The International, cel mai reputat turneu din esports nu va avea loc în acest an. Fanii au încercat să pună presiune pe Valve să organizeze și în acest an The International, turneul de esports cu cele mai mari premii din istorie. Asta chiar

Horoscop 7 septembrie 2020. Citește horoscopul de azi pentru zodia ta. Pe libertatea găsești Horoscop zilnic cu previziuni în dragoste, bani sau sănătate. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de azi Horoscop Berbec – 7 septembrie 2020:

Principalul opozant rus al lui Vladimir Putin, Aleksei Navalnîi, otrăvit în Rusia cu un agent neurotoxic de tip noviciok potrivit Berlinului, a ieşit din coma indusă şi urmează să fie decuplat - „în etape” - de la aparatul de

Conducerea PNL le-a cerut organizaţiilor din ţară să numere câţi candidaţi USR PLUS la alegerile locale provin din alte partide, arată un mesaj intern obţinut de Adevărul. PNL a racolat aproape 150 de primari de la PSD, susţin surse liberale.

Trei persoane au ajuns la spital în stare gravă după ce un bărbat mascat a aruncat substanţe toxice într-unul din sediile opozanţilor ruşi conduşi de

Pe 8 septembrie 2020, la ora 12:27 în sistemul bursei de la Bucureşti a fost înregistrată o tranzacţie de 1,7 milioane de acţiuni ale producătorului de materiale textile Braiconf Brăila (BRCR), ceea ce înseamnă că 3,8% din companie a schimbat

Medicul Virgil Musta, de la Spitalul de Boli Infecţioase Victor Babeş, din Timişoara, a explicat, într-un mesaj postat pe Facebook, că nu vor exista “zero riscuri” în cazul trimiterii copiilor la şcoală, scrie News.ro “Am spus

ETI European Food Industries, com­­pania care operează unitatea de producţie a grupului turc ETI de la Craiova, a terminat anul 2019 cu o cifră de afaceri de 94,4 mi­­­lioane de lei (circa 20 mil. euro), în creştere cu 70% faţă de anul