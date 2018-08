CNCSBT: Nouă îmbolnăviri de rujeolă, înregistrate în Bărăgan în ultima săptămână 04.08.2018

04.08.2018 CNCSBT: Nouă îmbolnăviri de rujeolă, înregistrate în Bărăgan în ultima săptămână Douăzeci şi nouă de cazuri noi de rujeolă au fost confirmate în ultima săptămână în Bucureşti şi în opt judeţe, printre care şi Călăraşi, fără a fi înregistrate noi decese, potrivit datelor transmise de către Centrul Naţional de



Douăzeci şi nouă de cazuri noi de rujeolă au fost confirmate în ultima săptămână în Bucureşti şi în opt judeţe, printre care şi Călăraşi, fără a fi înregistrate noi decese, potrivit datelor transmise de către Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT). Numărul total al îmbolnăvirilor a ajuns la 14.854, de la debutul epidemiei.

