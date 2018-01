CNAS: Peste 75% din medicii de familie au semnat prelungirea contractelor cu casele de asigurări 04.01.2018

04.01.2018 CNAS: Peste 75% din medicii de familie au semnat prelungirea contractelor cu casele de asigurări Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) anunţă că perioada semnare a actelor adiţionale la contractele cu casele de asigurări de sănătate s-a încheiat, documentele fiind semnate de peste 75% din medicii de



CNAS: Peste 75% din medicii de familie au semnat prelungirea contractelor cu casele de asigurări

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) anunţă că perioada semnare a actelor adiţionale la contractele cu casele de asigurări de sănătate s-a încheiat, documentele fiind semnate de peste 75% din medicii de familie.

CNAS: Peste 75% din medicii de familie au semnat prelungirea contractelor cu casele de asigurări

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Numărul joburilor în IT este în continuă creştere. Dacă la început de an oferta cuprindea aproximativ 2.481 de anunţuri de joburi în IT (1.749 pentru programatori/developeri, 661 pentru manageri de proiect şi 71 pentru administratori de reţea)

Poliţiştii rutieri le reamintesc conducătorilor auto ca, în condiţiile unui carosabil umed, să adopte o manieră calmă de pilotare, evitând bruscarea comenzilor vehiculului. De asemenea, este absolut necesar să ruleze cu viteză redusă,

Complexul rezidenţial Cosmopolis a ajuns, după 10 ani de la inaugurare, la o comunitate de peste 6.700 de rezidenţi, iar acest număr creşte cu fiecare an. Reprezentanţii ansamblului estimează că vor vinde în curând peste 540 de noi locuinţe,

Preşedintele american Donald Trump l-a informat pe omologul său palestinian Mahmoud Abbas cu privire la „intenţia sa de a transfera Ambasada Statelor Unite“ în Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, a anunţat conducerea Autorităţii Palestiniene

Ministrul de Finanţe Ionuţ Mişa a dar asigurări la Bruxelles că România nu va depăşi pragul de deficit bugetar de 3% din PIB. Miniştrii de Finanţe ai UE avertizează însă că ţara noastră nu a adoptat măsurile necesare şi va ajunge la un

Vlad Chiricheş a fost aproape de a pleca de la SSC Napoli înaintea actualului sezon, dar antrenorul Maurizio Sarri s-a opus unui transfer. Fundaşul român Vlad Chiricheş îşi va prelungi contractul

Situaţia comparabilă cu aceea a construirii unui garaj. Vid legislativ uriaş. Mai multe detalii aici: http://bit.ly/2Auv8Q7 Post-ul evz.ro: Cât de uşor se poate construi o moschee în România? apare prima dată în

Meci cu miză foarte mare pe „Stamford Bridge” din Londra între Chelsea şi AS Roma în ultima etapă a Grupei C din Champions League. Liderul la zi al grupei, Chelsea va primi vizita celor de la Atletico Madrid într-un meci care se va disputa în

Principesa Margareta, Custodele Coroanei Române, a dat publicităţii primul mesaj oficial după moartea Regelui

Mult timp pentru mine Regele Mihai a fost doar vocea nazală pe care o auzeam la Europa Liberă. Din cauza bruiajului, nu îi înţelegeam prea bine mesajul, dar îmi era clar că nu îl aveau la suflet comuniştii. Altfel nu l-ar fi difuzat Europa

Cetăţeanul Georgiei Vano Nadiradze, un apropiat de-a fostului guvernator al regiunii Odesa Mihai Saakashvili, a fost reţinut duminică, 3 decembrie, la frontiera moldo-ucraineană în timp ce încerca să treacă ilegal frontiera în

Naţionala de handbal feminin a României s-a calificat,marţi, la Trier, în optimile de finală ale Campionatului Mondial, după ce a învins reprezentative Spaniei, cu scorul de 19-17 (9-7), în cea de-a treia partidă din grupa A a

Astăzi, 5 decembrie 2017, la ora 13.00, regele Mihai I al României a decedat. Informaţia aceasta este una dintre puţinele pe care le ştiu despre regele

Unele articole apărute recent caută – şi uneori pretind că au şi găsit – explicaţii ale resurgenţei inflaţiei în ultimele luni în evoluţia masei monetare. Sunt ani buni de când banca centrală încearcă să explice limitele relaţiei

Comunitatea din Săvârşin, acolo unde se află reşedinţa preferată a Familiei Regale, a primit cu tristeţe vestea morţii Regelui Mihai I. Preotul spune că Regele Mihai I a fost preţuit de localnici şi consideră că a murit un "om drag, un

Filosoful şi eseistul Mihai Şora a scris pe Facebook câteva gânduri la dispariţia regelui Mihai I pe care l-a iubit, numindu-l "un suflet apropiat, curat, care şi-a păstrat inocenţa de-a lungul vieţii" şi care "avea măreţia maiestăţii:

România şi-a asigurat prezenţa în optimile Campionatului Mondial de handbal după doar trei meciuri din grupa A, iar viitoarea adversară a tricolorelor se va alege dintre Polonia, Ungaria, Cehia şi

Institutul Naţional de Statistică (INS) a reconfirmat ieri creşterea solidă a economiei în trimestrul al treilea şi pe primele nouă luni, de 8,8 puncte procentuale, respectiv 7 puncte procentuale, ceea ce întăreşte ipoteza unui avans al PIB de

Ticăloşii aflaţi la conducerea României au ştiut întotdeauna să extragă dividende din bunul simţ al Regelui Mihai: abdicarea din ‘47, exilul tăcut, alungarea din ţară în ‘90 şi ‘94, reconcilierea din anii 2000, discursul din Parlament

Deşi oamenii nu au ajuns încă pe Marte, atunci când primii astronauţi vor pune piciorul pe planeta roşie, aceştia vor avea o problemă mai