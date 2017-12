CNAIR anunţă faza a doua a proiectului de reabilitare a DN 76, lotul Deva-Oradea, un contract în valoare de aproape 591 de milioane de lei, fără TVA 29.12.2017

29.12.2017 CNAIR anunţă faza a doua a proiectului de reabilitare a DN 76, lotul Deva-Oradea, un contract în valoare de aproape 591 de milioane de lei, fără TVA Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunţat, joi, cea de-a doua fază a proiectului de reabilitare a Drumului Naţional 76, lotul Deva - Oradea, un proiect în valoare de aproape 591 de milioane de lei, fără TVA.



Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunţat, joi, cea de-a doua fază a proiectului de reabilitare a Drumului Naţional 76, lotul Deva - Oradea, un proiect în valoare de aproape 591 de milioane de lei, fără TVA. Proiectul precupune reabilitarea a peste 170 de kilometri de drum şi a 44 de poduri şi pasaje.

