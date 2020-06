CNA, amendă colosală pentru Pro TV şi Realitatea! Ciprian Marica a făcut plângere după scandalul cu Ana Muntean 04.06.2020

04.06.2020 CNA, amendă colosală pentru Pro TV şi Realitatea! Ciprian Marica a făcut plângere după scandalul cu Ana Muntean Ciprian Marica iese din nou în evidență. Posturile TV care au publicat filmulețul în care fostul fotbalist este în compania amantei sale au luat amenzi și somații din partea CNA. Pagina de Media anunță că patru posturi de televiziune – Pro



CNA, amendă colosală pentru Pro TV şi Realitatea! Ciprian Marica a făcut plângere după scandalul cu Ana Muntean

Ciprian Marica iese din nou în evidență. Posturile TV care au publicat filmulețul în care fostul fotbalist este în compania amantei sale au luat amenzi și somații din partea CNA. Pagina de Media anunță că patru posturi de televiziune – Pro TV, Realitatea Plus, B1 TV și România TV – au primit sacțiuni pentru că […] The post CNA, amendă colosală pentru Pro TV şi Realitatea! Ciprian Marica a făcut plângere după scandalul cu Ana Muntean appeared first on Cancan.ro.

CNA, amendă colosală pentru Pro TV şi Realitatea! Ciprian Marica a făcut plângere după scandalul cu Ana Muntean

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Graba, ritmul alert al vieții și lipsa informațiilor corecte ne-au creat o sumă de proaste obiceiuri alimentare. Printre acestea se află pe primul loc consumul de produse ultraprocesate, obicei care a generat o adevărată epidemie de obezitate în

Compania PC Garage, care adminis­trează unul dintre cele mai mari magazine on­line de produse IT şi electronice din Ro­mânia şi care este parte a grupului eMAG, a înregistrat în 2018 o creştere de 6% a ci­frei de afaceri, până la 276,9 mil.

Un model și influencer din Polonia a distrus cu ciocanul o statuie din Varșovia, veche de 200 de ani. Julia Slonska, un model și influencer din Polonia, a fost filmată în timp ce distrugea cu ciocanul o statuie dintr-un parc din Varșovia.

Simona Halep a jucat cu Ajla Tomljanovic în primul tur al Roland Garros 2019. Citește mai

Gaz Metan Mediaș face tot posibilul de a-l păstra pe Edi Iordănescu, tehnician dorit insistent de FCSB. Clubul ardelean anunță că în cazul în care va continua să negocieze cu antrenorul, clubul roș-albastru va fi pârât la

Liviu Dragnea a fost condamnat, luni, la trei ani și jumătate de închisoare, de către Curtea Supremă și la scurt timp a ajuns în Penitenciarul Rahova, unde vas ta 21 de zile în carantină. Fostul lider al PSD a depus o cerere pentru pachetul de

Actorul Kit Harington, devenit celebru pentru rolul Jon Snow din "Game of Thrones", s-a internat într-o clinică americană în Statele Unite ale Americii din cauza stresului, după încheierea

Piaţa modei din România este considerată de consultanţii şi de executivii din industrie ca fiind pu­ternic competitivă, cu un număr de branduri – preponderent străine, dar şi locale – similar cu cel de pe pieţe mai dezvoltate eco­no­mic

Indicele S&P 500 a deschis şedinţa de miercuri la minimul ultimelor două luni, respectiv 2.785,62 de

Deţinătoarea trofeului la French Open a debutat în turneu cu o victorie spectaculoasă cu Ajla Tomljanovici (47 WTA) şi abia aşteaptă partida de joi (nu mai devreme de ora 18.00, Eurosport) cu Magda Linette (87

O împuşcătură trasă accidental cu pistol de către o gardă de corp marţi seara, la Bruxelles, la bordul avionului premierului ceh Andrej Babis, nu s-a soldat cu niciun rănit, au relatat miercuri poliţia

Copiii, în special cei aflaţi în primii ani de viaţă, reprezintă cel mai vulnerabil segment de populaţie la expunerea la fumul de tutun, prezentând riscuri crescute pentru boli ale tractului respirator

Un bărbat de 44 de ani este cercetat pentru conducere a unui vehicul fără permis după ce a fost surprins în trafic de o patrulă rutieră când circula cu un moped, deşi nu avea acest

Agricover, parte a grupului controlat de omul de afaceri Jabbar Kanani, a investit până în 2018 peste zece milioane de euro în reteh­no­lo­­gizarea şi modernizarea Abatorului Periş, business preluat în 2015 de la o companie aflată în

Premierul Viorica Dăncilă l-a numit, joi, pe deputatul Remus Borza, în funcţia de consilier onorific al prim-ministrului pe probleme economice, reformă şi

Horoscop 24 mai 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 24 mai 2019 - Berbec: Este cu adevărat necesar să fii generos cu cei din jur și ceva mai îngăduitor cu propriile defecte, ca să nu te încurci singur în situațiile pe care

Huawei are mai puțin de trei luni la dispoziție ca să taie dependența de tehnologiilor americanilor. Până atunci, a primit o veste bună din partea a trei entități importante din piața de tehnologie. Citește mai

Acum 30 de ani, Steaua juca ultima finala de cupă europeană pentru o echipă din România! Roș-albaștrii neavând nicio șansă în fața marelui AC Milan în Cupa Campionilor, 4-0! Partida s-a jucat pe Camp Nou, în fata a 97.000 de spectatori. "Din

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat, joi, la ieşirea din sediul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, că a fost audiată de procurori în calitate de martor într-un dosar care priveşte

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei, a stagnat la 3,25%, potrivit datelor publicate vineri de Banca Naţională a României (BNR). Joi, indicele a coborât la 3,25%, cel mai mic nivel