C.N. Unifarm S.A. va primi 44,27 milioane de lei pentru a rezolva problema imunoglobulinei 22.03.2018

22.03.2018 C.N. Unifarm S.A. va primi 44,27 milioane de lei pentru a rezolva problema imunoglobulinei Executivul a aprobat în şedinţa de miercuri proiectul de ordonanţă de urgenţă prin care societatea C.N. Unifarm S.A. urmează să primească 44,27 milioane de lei din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia Guvernului pentru



C.N. Unifarm S.A. va primi 44,27 milioane de lei pentru a rezolva problema imunoglobulinei

Executivul a aprobat în şedinţa de miercuri proiectul de ordonanţă de urgenţă prin care societatea C.N. Unifarm S.A. urmează să primească 44,27 milioane de lei din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia Guvernului pentru aprovizionarea cu imunoglobulină.

C.N. Unifarm S.A. va primi 44,27 milioane de lei pentru a rezolva problema imunoglobulinei

Stiri Evenimentul Zilei

Stiri pe aceeasi tema:

În judeţul Olt au fost efectuate percheziţii pentru probarea unor infracţiuni de corupţie în vederea promovării probei practice de obţinere a permisului de

Doi bărbaţi au fost trimişi în judecată pentru dare de mită, deoarece au încercat să mituiască un poliţist cu 2.000 de

Grupa de sânge va fi exclusă din buletinele de identitate, paşapoarte, paşapoartele diplomatice şi cele de serviciu. La fel, se va exclude naţionalitatea şi se va extinde termenul de valabilitate a paşapoartelor. Un proiect de lege în acest sens

Curtea Constituţională a admis, în unanimitate, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Curtea de Apel Bucureşti cu privire la dispoziţiile art. 215, alin. (8) din Codul de Procedură Penală, articol ce reglementează durata totală a

Doi tineri din judeţul Vaslui care au ucis un bătrân de 84 de ani, pentru că nu mai aveau bani pentru păcănele, au fost condamnaţi de judecători şi obligaţi să plătească daune familiei

Guvernul va adopta proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, conform căruia valabilitatea paşapoartelor va fi extinsă până la 10 ani, în

Se înmulţesc vocile celor care văd cu ochi critici proiectul Nord Stream 2 - şi aceasta din toate taberele politice. Mai mulţi deputaţi europeni şi germani vor să împiedice construirea controversatului

Ambasada României din Marea Britanie anunță ”cu deosebită tristeţe” că Prinţului Serban Cantacuzino a decedat. Personalitate remarcabilă a exilului românesc, un destin marcat

Mai sunt câteva ceasuri până când ministrul Justiției,Tudorel Toader, va anunța ce a decis cu privire la decizia privind menținerea/revocarea Laurei Kovesi de la butoanele de comandă

Reprezentanţii comunităţii bulgare din Târgovişte aşteaptă cât mai mulţi participanţi la manifestările de sâmbătă, când sărbătoresc Paştele Cailor (Tudoriţa), un obicei care,

Se apropie ziua ce mare, nunta la care te-ai gandit pe tot parcursul anului si, cu cat te apropii mai mult de acest moment, cu atat incep sa te cuprinda emotiile. Incepi sa te gandesti la organizare: ce locatie

De la crearea primul site web, in 1991, au trecut 27 de ani, in toata aceasta perioada specialistii in web design perfectionandu-se continuu. Atunci cand sunteti in cautarea unei companii specializate de web

Pericolele pandesc la tot pasul, fiecare zi fiind o incercare pentru noi de a trece nevatamati prin viata. Chiar daca depunem eforturi constante pentru a ne feri de pericole, viata este imprevizibila si nu

Exista, la ora actuala, tendinta ca tot mai multi angajatori sa apeleze la diverse cursuri de specializare si calificare pe care sa le ofere angajatilor, in speranta ca acestia vor putea fi capabili sa se descurce

Părul alb nu este întodeauna un semn al îmbătrânirii, încărunțirea făcându-şi simţită prezenţa chiar în rândul persoanelor mult mai tinere. Albirea părului poate fi

NN Asigurări de Viaţă a confirmat numirea lui Vlad Deliu în poziţia de Chief Investment Officer începând cu luna martie, el urmând să fie responsabil de gestionarea strategiei de investiţii pentru fondurile de pensii private facultative

Fost fotbalist la Dinamo și Șahtior, Daniel Florea revine în fenomen, însă de această dată ca antrenor. La echipa națională, anunță sursele GSP.ro. Începând de astăzi fostul internațional român face parte

Crenvursti vegetali, pateurile si salamul de soia sunt pline de chimicale menite sa suplineasca lipsa materiei prime – carne, lapte si oua, si duc ideea de purificare a organismului in derizoriu. Citește mai

O nouă campanie de prevenire a traficului de persoane, iniţiată de Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Galaţi, în parteneriat cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila şi Inspectoratul Şcolar Judeţean,

Lansarea va avea loc vineri, 23 februarie, de la ora 12,00. în Sala Artelor (la mansardă) de la Centrul Cultural „Dunărea de Jos”, în prezenţa autorilor cărţii şi a reprezentanţilor Direcţiei Patrimoniu Imaterial, din cadrul Institutului