Clujul a ajuns al treilea judeţ din reţeaua Mega Image, care acoperă acum 15 judeţe. În continuare însă Bucureştiul şi Ilfovul găzduiesc peste 70% din totalul magazinelor reţelei 30.09.2021

Lanţul de magazine Mega Image a ajuns să acopere 15 judeţe şi Bucureştiul la circa patru ani şi jumătate după ce olandezo-belgienii au început expansiunea la nivel naţional prin deschiderea pieţei din Cluj.

Preşedintele PSD Marcel Ciolacu salută îmtr-o postare pe Facebook alegerea lui Joseph Biden preşedinte al SUA, ”după o competiţie care a ţinut trează atenţia întregii planete” şi îi urează succes noului Preşedinte ”în importanta şi

Un bărbat de 46 de ani a fost găsit mort de pompierii care au intervenit, în noaptea de vineri spre sâmbătă, pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit la o casă din localitatea Drăgoești,

Vânzările din comerţul cu amă­­nuntul, cel mai im­por­tant indicator pen­tru consumul privat, au cres­cut în septembrie cu 4,6% an/an, evoluţie care a fost sus­ţinută de vânzările de produse ne­ali­men­tare, care au înregistrat un

FC Rapid a anunțat sâmbătă pe site-ul ofcial că fotbalistul Lucian Goge (29 de ani) a fost depistat pozitiv cu Covid-19. Lucian Goge a fost testat pozitiv cu coronavirus, după ce prezentase simptome, dar acum se simte mai bine, anunță clubul

Tecnicas Reunidas, o companie spaniolă de construcţii inclusă în indicatorul de referinţă al bursei din Madrid, IBEX 35, a înfiinţat o divizie în Lituania, relatează Baltic

Balcoanele improvizate din blocurile aflate în Sectorul 4 al Capitalei vor fi demolate. Anunțul a fost făcut de primarul Daniel Băluță care a dezvăluit că decizia a fost luată deoarece construcțiile nu

UTA - Gaz Metan Mediaș este partida care închide etapa a 10-a din Liga I. Confruntarea de la Arad va începe la ora 20:30 și poate aduce formația gazdă pe un nesperat loc 4, în cazul unui succes. UTA este una dintre marile surprize ale acestui

Până astăzi, 9 noiembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 306.991 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 206.793 de pacienți au fost declarați vindecați. În urma testelor efectuate la nivel […] The

Furnizorul francez de servicii CRT Informatique intră cu stil în activitatea de data hosting, construind un centr de date într-un castel vechi de 378 de

Pneumologul Cristian Oancea, managerul Spitalului Victor Babeș din Timișoara, susține că există trei mari surse de infectare cu noul coronavirus. El a identificat locurile unde apar cele mai multe cazuri în urma discuțiilor cu pacienții,

Vineri a început campania electorală, o campanie care va fi influenţată masiv de anunţul introducerii unei noi carantine sau mai multor restricţii pentru oprirea răspândirii

Barcelona va încerca, din nou, în ianuarie, să îl transfere pe Memphis Depay (26 de ani) de la Lyon. Ansu Fati s-a accidentat la meciul cu Betis, câștigat cu 5-2 de catalani, și va lipsi pentru o perioadă mai lungă. Contractul lui Depay

De săptămâna trecută, deprecierea dolarului a accelerat şi s-a adâncit peste aşteptările unor

Autorităţile au interzis pelerinajul din Dobrogea, la Mănăstirea Peştera Sfântului Andrei, care are loc an de an la 30

Cesare Prandelli, cu care Adrian Mutu reușea 66 de goluri în 93 de partide în patru sezoane în Serie A, l-a înlocuit pe Iachini la Fiorentina. Fostul selecționer italian i-ar putea însă ceda locul la vară lui Maurizio Sarri. „Este un

Şeful Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii a făcut un apel luni pentru continuarea luptei împotriva COVID-19, avertizând că, deşi ne-am săturat să luptăm împotriva pandemiei, virusul “nu s-a săturat de noi”, potrivit France24.

Au condus companii din construcţii şi imobiliare cu afaceri de sute de milioane de euro, au coordonat tranzacţii şi fuziuni, au stat la cârmă şi au ţinut în mâini procese ample de

Potrivit Poliției Române, peste 1.100 de români nu au respectat interdicțiile privind deplasarea și au fost amendați în prima noapte de carantină din România.Astfel, pentru neregulile constatate,

„Muncă, muncă şi iar muncă. Pasiunea nu este suficientă să pui bazele unui business“, spune Vlad Niculici, unul dintre fondatorii businessului The Cheesecake House, o cofetărie din Târgu-Mureş care relizează în prezent 35 de sortimente de

Andreea Mantea și-a dorit mereu să fie o mare vedetă, încă de pe vremea când era o micuță asistentă la matinalul lui Răzvan și Dani de la Antena 1. „Spunea unor prieteni că va face […] The post Am aflat ce se întâmplă în