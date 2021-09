Cluburile FCSB şi Dinamo, sancţionate cu 15.000, respectiv 10.000 de lei de Comisia de Disciplină 16.09.2021

Cluburile FCSB şi Dinamo au fost sancţionate de Comisia de Disciplină din cadrul Federaţiei Române de Fotbal cu penalităţi financiare în valoare de 15.000, respectiv 10.000 de lei în urma incidentelor



Cluburile FCSB şi Dinamo au fost sancţionate de Comisia de Disciplină din cadrul Federaţiei Române de Fotbal cu penalităţi financiare în valoare de 15.000, respectiv 10.000 de lei în urma incidentelor provocate...

Peste jumătate din IMM-urile Europei dezvoltate spun că se tem că nu vor mai fi operaţionale în 12 luni. Frica persistă încă de la începutul pandemiei, cu toate că guvernele au lansat programe de sute de miliarde de euro pentru ajutarea

CS Universitatea Craiova și Academica Clinceni se întâlnesc astăzi, de la ora 21:00, în runda cu numărul 9 din Liga 1. Partida poate fi urmărită liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV pe Telekom Sport 1, Digi Sport 1 și Look Plus. CS

Din nefericire, reprezentata României din cadrul turneului ITF de tenis de la Macon – Statele Unite ale Americii, Gabriela Talabă, a fost eliminată în urma disputei cu Catherine Cartan Bellis. Gabriela Talabă a fost învinsă […] The post

Un căţel cu blană verde, care a primit numele de Pistacchio (Fistic), s-a născut în urmă cu aproape două săptămâni la ferma unui italian din Sardinia, informează Agerpres, care citează Reuters. Fermierului italian Cristian Mallocci nu îi

Vești excelente pentru fanii fotbalului de calitate! După un mijloc de săptămână marcat de startul partidelor din grupele Champions League și Europa League, urmează un weekend plin de fotbal, cu etape noi în toate campionatele puternice ale

Victor Ponta a primit o nouă lovitură după ce coordonatorul Pro România Sector 4, Gabriel Ispas, a anuţat vineri că îşi dă demisia din partid. Acesta critică fuziunea cu ALDE şi aminteşte că Pro România s-a format „ca reacţie la

Fanii lui Juventus încă speră să îl vadă în teren pe Cristiano Ronaldo (35 de ani) la meciul din Liga Campionilor, împotriva Barcelonei. Deși s-a scris că, dacă nu are un rezultat negativ la testul COVID-19 cu 7 zile înaintea partidei, nu

Coreea de Nord le-a transmis locuitorilor, în buletinul meteo de la televiziunea de stat, să rămână în locuințe, deoarece un nor de praf galben vine din China, iar acesta ar putea să aducă și coronavirusul, relatează BBC. Regimul de la Phenian

2020 ar putea fi ultimul an în care avem ”ora de iarnă”. Astfel, țările care vor alege ora de vară, vor schimba ceasul pentru ultima dată în ultimul weekend din martie a anului următor, iar […] The post 2020 ar putea fi ultimul an în

30 de ventilatoare de terapie intensivă achiziționate prin programul RescUE de către Uniunea Europeană au plecat către Praga, Cehia, în sprijinul medicilor care intervin în lupta contra pandemiei generată

În ultima duminică a lunii octombrie, Republica Moldova trece la „ora de iarnă”, prin mutarea ceasului cu o oră înapoi, transmite IPN. Un comunicat de presă remis de Guvern precizează că ora 03.00 va deveni ora

Bayern Munchen a suferit o pierdere importantă chiar în startul meciului din Bundesliga contra lui Eintracht Frankfurt: fundașul stânga Alphonso Davies s-a „rupt” după doar două minute și va fi indisponibil o perioadă îndelungată. Davies a

Gerhard Ludwig Müller, unul dintre cei mai proeminenți cardinali catolici, a declarat într-un interviu acordat pentru Corriere della Serra și citat de Hotnews că declarațiile Papei Francisc despre uniunile civile pentru persoanele de același sex

Evenimentul rutier a avut loc pe strada Traian, în apropierea Băii Comunale. Şoferii implicaţi în accident acuză dureri în zona lombară, iar unul dintre ei a suferit un atac de

De la criza precedentă încoace nu s-a mai întâmplat ca veniturile bugetului consolidat să scadă faţă de rezultatele din anul precedent, dar cheltuielile să crească. În 2016, când veniturile au scăzut, s-au ajustat şi cheltuielile, este

Alphonso Davies (19 ani, fundaș stânga), starul lui Bayern, are un ligament smuls și altul parțial rupt la gleznă, după ce a călcat greșit în chiar primul minut al meciului cu Eintracht (5-0). Foarte probabil, Alphonso Davies nu va mai disputa

De la ultima informare GCS, în ultimele 24 de ore, alte 3.855 de persoane s-au infectat cu noul coronavirus. Bilanțul total al infectărilor cu COVID-19 a ajuns astăzi, 25 octombrie, la 209.648. Până astăzi, 25 […] The post Coronavirus în

Investitorii austrieci, care se află pe locul al doilea în ceea ce priveşte volumul de investiţii străine în România, continuă investiţiile, este una dintre afirmaţiile directorilor de companii austriece consultaţi cu ocazia suplimentului ZF

Producătorul de medicamente Novartis, care deţine pe piaţa locală fabrica Sandoz din Târgu-Mureş, construieşte un centru de testare a medicamentelor şi o nouă linie de producţie care va creşte capacitatea de ambalare cu 30%. Cele două

Compania locală Plant an App, specializată în low-code, care a dezvoltat o platformă pentru crearea rapidă de aplicaţii software dedicate firmelor mari, estimează o finanţare de minim 500.000 de euro, în urma listării pe platforma de equity